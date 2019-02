1879 : Le Facteur Cheval, figure de l'art naïf ?

L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1879 et va à la rencontre de Ferdinand Cheval : postier le jour, constructeur la nuit.

Les gens le prennent pour un fou : Ferdinand Cheval, facteur rural à Hauterives, dans la Drôme, s’est mis en tête de construire un palais en ramassant des cailloux.

Lui qui marche 32 kilomètres en moyenne par jour, ça fait réfléchir et même rêver.

D’après ce qu’on raconte, il a buté sur une pierre lors de l’une de ses tournées, une pierre d’une forme bizarre, comme sculptée par la nature... Depuis, il passe ses nuits sur son chantier à en empiler d’autres.

Il vient d’avoir une petite fille de sa deuxième femme, peut-être prépare-t-il quelque chose pour elle ?

Vous qui êtes son voisin monsieur, vous êtes allé voir ce qu’il fabrique ?

Le facteur est un grand travailleur certes, un modèle d’application certes, mais dans le village il passe surtout pour un idiot qui remplit son jardin de pierres. Et puis d’où lui vient son inspiration pour ce mystérieux palais, lui qui n’a jamais quitté sa Drôme ?

Avec Nils Tavernier, auteur d’une biographie consacrée au facteur et réalisateur du film « L'Incroyable Histoire du facteur Cheval », actuellement à l’affiche.

Il marque sur son palais « Ce que tu vois est l’oeuvre d’un paysan ». Il a envie de dire aux gens qu’il vient d’un milieu populaire et qu’il va avoir accès à une forme d’art qui est gigantesque.

Il a envie de dire : je suis un homme ordinaire mais j’ai fait un truc extraordinaire.

Le Facteur Cheval c’est l’histoire d’un mec qui pendant trente ans construit un truc qui sert à rien mis à part un terrain de jeu pour enfants. Il va contre l’avis du regard de la population, c’est un mec qui interroge sur notre liberté.

