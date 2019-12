Canfranc : histoire d’une gare fantôme d’altitude

Terminus dans les Pyrénées, où se trouve la plus grande gare fantôme du monde, ce "Titanic des montagnes". Un bijou architectural oublié.

On l’appelle le “Titanic des Pyrénées”. C’est la 2e plus grande gare d’Europe, nichée à 1 200 mètres d’altitude. Voici l’histoire de la gare fantôme de Canfranc.

Joseph, dernier chef de gare français à Canfranc : "Quand je ferme les yeux, je vois la gare en activité. Je croise des trains, du personnel, des voyageurs. Ce qu’après, pendant 15 ans je n’ai plus revu."

C’est un projet fou qui émerge en 1853. Une ligne ferroviaire internationale pour relier Pau et Saragosse, en traversant les Pyrénées. Il s’agit aussi de réconcilier deux peuples européens après les guerres napoléoniennes. Pour construire cette ligne, les ouvriers vont creuser la montagne. Il faut bâtir des dizaines de tunnels, de ponts et de viaducs. Les travaux vont être retardés plusieurs fois avec les guerres de 1870 et de 1914.

L’Espagne imagine un bâtiment grandiose, véritable porte d’entrée sur le royaume. La gare, construite côté espagnol est un chef-d’œuvre du style arts déco de 241 m de long, avec 75 portes d'affilée. Elle est inaugurée en grande pompe en 1928, en présence d’Alphonse XIII, le roi d’Espagne qui dit à cette occasion “les Pyrénées n’existent plus”.

Pourtant, entre la naissance du projet et son inauguration, 75 ans sont passés. L’automobile s’est développée, remplaçant peu à peu le ferroviaire. Et rapidement, la fréquentation est bien en dessous des attentes. Il faut une journée entière pour faire Pau-Saragosse, distantes de seulement 187 km.

L’écartement des rails n’est pas le même en France et en Espagne, il faut donc changer de train à Canfranc, ce qui provoque de longues files d’attente. Puis en 1931, un incendie endommage même la gare.

Pendant la guerre civile espagnole, les franquistes s’emparent de la gare, laissant le trafic suspendu entre les deux pays. Il ne reprend qu'en 1940, période pendant laquelle la gare connaît une grande fréquentation jusqu'à la fin de la guerre. L’Espagne franquiste envoie des convois de minerais en Allemagne. C’est aussi par cette gare que transitent des réfugiés français, des Juifs, des résistants.

Après la guerre, la gare est peu à peu désertée. Les contrôles douaniers sont longs et sévères, les correspondances sont peu arrangeantes. La gare n’accueille plus que 50 voyageurs par jour.

En mars 1970, un train transportant du maïs déraille, entraînant la destruction d’un pont. La SNCF suspend la ligne, signant l’arrêt de mort de la gare. Quelques trains continuent de circuler côté espagnol, mais la gare devient un bâtiment fantôme. Le site est pourtant très prisé des touristes et des amateurs d’exploration urbaine.

René, habitant de Canfranc : “Mon grand-père disait avec le progrès qu’il va y avoir, nous allons développer le trafic sur cette ligne. Malheureusement, c’est le contraire qui s’est produit.“

Depuis les années 1980, des associations et des élus militent pour la réouverture de la ligne dans une zone saturée par le trafic des poids lourds. Mais le coût est colossal et les obstacles sont nombreux. Le “Titanic des Pyrénées” ne se réveillera pas avant longtemps.