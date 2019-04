De la stryge aux rosaces : Notre-Dame de Paris en cinq éléments clés

De l'autre côté des quais, à une encablure de l'île de la cité des cris d'effrois s'élèvent lorsque la flèche de Notre-Dame s’abat finalement dans le brasier, rongée par les flammes. Sur les réseaux sociaux bruissent les inquiétudes : quid des rosaces de la cathédrale ? Et les gargouilles et chimères qui ornent ses murs ? Car si les trésors de la cathédrale ont été sauvés, de la couronne d'épines aux saints sacrements, le sort des œuvres intégrées à l'architecture de la bâtisse, chevillées au mur, et les trésors d'architecture eux-même n'ont pu être évacués. Et le triste sort de la grande flèche laisse supposer le pire.

La flèche de Notre-Dame

C'est le point le plus haut de la cathédrale : la flèche culminait ainsi à 96 mètres de hauteur. Elle avait succédé, en 1859, sous l'impulsion de l'architecte Eugène Viollet-le-duc, à la première flèche, fabriquée en 1220, et qui avait été démontée en 1792. Cette nouvelle flèche s'appuie sur les 4 piliers de la croisée du transept (la partie où se croisent les deux nefs et qui donne à l'ensemble sa forme en croix). La charpente de la flèche, composée de 500 tonnes de bois de chêne, se veut indépendante de la "forêt", c'est-à-dire la charpente qui surplombe la nef, et l'architecture finale, colossale, supporte en sus un manteau de plomb d'environ 250 tonnes.

A sa base, entre chaque toiture, des lots de trois statues de cuivre vert-de-grisé représentant les douze apôtres sont installées : chacun d'entre eux est symbolisé par un animal, comme l'aigle pour Jean ou le le lion pour Marc. Tous sont tournés vers Paris, à l'exception de saint Thomas, patron des architectes, représenté sous les traits de Viollet-le-duc, qui se tourne vers le sommet, comme pour contempler son oeuvre.

Si la flèche est tombée, ce lundi 15 avril, en détruisant une partie des voûtes de la nef, les statues ont par chance pu être préservées : quatre jours plus tôt, elles avaient été descendues à des fins de restauration. En revanche, au sommet de la flèche, dans la statuette du coq qui surplombait Paris, trois reliques étaient entreposées depuis 1935 : une des 70 épines de la Sainte Couronne du Christ, une relique de saint Denis et une de sainte Geneviève, sainte patronne de la ville de Paris. Elles ont disparu dans les flammes en même temps que la statuette.

La façade occidentale et le portail du Jugement Dernier

La façade ouest est très certainement le symbole de Notre-Dame, la partie la plus visible de cette cathédrale-iceberg, et l'un des visages les plus emblématiques du patrimoine français.

Ces deux tours sobres, tournées vers l'ouest, sont érigées dès 1200, conformément à la vision qu'en avait Eudes de Sully, alors évêque de Paris. Les lignes verticales et horizontales dessinent une architecture étonnamment carrée : l'ensemble fait 43 m de hauteur jusqu'à la base sur 41 m de largeur, les deux tours élevant la structure à 63 m de haut.

Cet ensemble architectural met en avant la rosace centrale, d'un diamètre de 9,6 m, au centre de laquelle se trouve une statue de la Vierge à l'enfant. Ces vitraux, presque entièrement refaits par Viollet-le-Duc lors de la grande restauration du XIXe siècle, semblent auréoler la Vierge Marie de 24 rayons, où se trouvent représentés les travaux des mois, les signes du zodiaque, les Vertus et les Vices ainsi que les prophètes.

Directement sous la rosace, sur une longue bande horizontale, s'étend la galerie des rois, où s'alignent 28 statues des rois de Judée qui ont précédé le Christ. Les statues d'origine furent décapitées en 1793, lors de la Révolution française, avant d'être restaurées en 1998.

La galerie surplombe enfin le principal portail sous lequel se pressent, chaque année, des millions de visiteurs : le portail du "jugement dernier", lui-même encadré par le portail Sainte-Anne (à droite) et le portail de la Vierge (à gauche). Une multitude de statuettes représentent les morts ressuscités par les anges, en passe d'être jugés par le Christ.

Les trois rosaces

A la rosace ouest, qui surplombe le portail du jugement (voir ci-dessus) s'ajoutent trois autres rosaces. Celle présentée à l'ouest, si elle est la plus visible, est en réalité la plus petite des trois. Celles situées au nord et au sud du transept sont parmi les plus grandes d'Europe : leur diamètre est de 13 m.

Lors de l'incendie de Notre-Dame, des tweets alarmistes n'ont pas tardé à affirmer que les rosaces avaient été détruites par les flammes. Il n'en est rien. Au contraire, ces oeuvres plusieurs fois centenaires ont plutôt bien résisté.

La rosace sud fut offerte par saint Louis, au XIIIe siècle. Une partie de ses vitraux d'origine ont été remplacés lors de la restauration de 1737, et d'autres restaurés par Viollet-le-Duc en raison de la révolution de 1830. C'est le Christ qui en occupe le centre, encadré d'anges, apôtres et autres saints.

Si la rosace Nord date également du XIIIe siècle, ses vitraux ont quant à eux bien mieux résisté aux affres du temps : au centre de la rosace, on distingue la Vierge Marie, entourée de juges, rois et grands prêtres de l'Ancien testament.

Gargouilles et chimères : la Stryge contemplant Paris

Attention à ne pas les confondre : on a souvent tendance à appeler les chimères des gargouilles. Elles sont un des visages emblématiques de la cathédrale, certainement popularisées auprès du grand public par la représentation qui en avait été faite dans le film Disney "Le Bossu de Notre-Dame", très librement adapté du roman "Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo.

Les gargouilles, pourtant, ce sont ces créatures aux gueules ouvertes qui semblent s'avancer au-dessus du vide, et qui viennent parachever l’extrémité des gouttières. Décoratives, édifiées dès le XIIIe siècle, leur principale fonction reste d'évacuer l'eau.

Les chimères en revanche sont des statues à l'apparence fantastique, inspirées de démons populaires. Elles sont un ajout de Viollet-le-Duc, qui les place sur la balustrade qui relie les deux tours occidentales. Quinze sculpteurs, emmenés par Geoffroy-Dechaume, réalisèrent ainsi les statues dessinées par l'architecte.

La plus célèbre d'entre elles est la Stryge, inspirée de ce démon éponyme de l'antiquité. Ces sortes de vampires, mi-femmes- mi-oiseaux, étaient connues pour voler les nouveaux-nés, dont elles buvaient le sang. Mais celle sculptée sur Notre-Dame, contemplant Paris, coudes posés sur la balustrade, le menton vissé entre les paumes des mains, tient plus du poétique que de l'effrayant.

Le Grand orgue et l'orgue de chœur

Avec plus de 8000 tuyaux, cinq claviers et 109 jeux, le grande orgue de Notre-Dame de Paris est le deuxième plus grand orgue de France, juste derrière celui de l'église Saint-Eustache de Paris.

Placé sous la rosace nord, qui a été abondamment arrosée pour être préservée du feu, l'instrument a été protégé grâce aux "grandes passerelles de pierre qui se trouvent au-dessus", selon Vincent Dubois, l’un des cotitulaires des grandes orgues de Notre-Dame. Il semble que l'eau n'ait pas endommagé l'instrument d'exception, mais la suie et les poussières liés à l'effondrement de la charpente pourraient s'être engouffrés dans ses tuyaux.

Construit dès le XVe siècle, le grand orgue a été successivement modifié et restauré jusqu'à atteindre sa taille actuelle. Et ce n'est pas l'incendie de 2019 qui mettra un terme à sa carrière, bien qu'il faille encore déterminer comment l'entretenir au vu des travaux qui s'annoncent.

Autre inquiétude, l’orgue de chœur, qui date du début du XIXe siècle : plus petit (2000 tuyaux et trente jeux répartis sur deux claviers et un pédalier), il est l'instrument des offices quotidiens. Or cet orgue a reçu d'importantes quantités d'eau destinées à éteindre l'incendie.