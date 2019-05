Ieoh Ming Pei, l'architecte des pyramides modernes

Mort à 102 ans, l'architecte Ieoh Ming Pei reste pour beaucoup celui qui a donné une nouvelle vie au Louvre grâce à sa pyramide et ses 666 losanges de verre plantés dans la cour Carré. Mais celui qui avait reçu le prix Pritzker, équivalent du Nobel de l'architecture, a marqué par ses projets audacieux dans bien d'autres sites dans le monde.

Inspiré notamment par le Bauhaus

Né en 1917 à Canton, la Venise de l'Orient, d’un père banquier et d’une mère flûtiste, Ieoh Ming Pei a fait ses études aux Etats-Unis avec un diplôme au MIT puis à Harvard où il est l'élève de Walter Gropius, le fondateur du mouvement Bauhaus qui pose les bases du style international. Il n'a pas 40 ans lorsqu'il est naturalisé américain. Il crée sa propre agence et enchaîne les projets à succès aux Etats-Unis et dans le monde. La bibliothèque JF Kennedy à Boston, l'hôtel Xiangshan à Pékin, la tour de la banque de Chine, à Hong Kong, ou encore la National Gallery of Art (NGA) de Washington, en 1978, qui établit sa renommée internationale.

Cette addition au bâtiment principal de la National Gallery of Art s'organise autour de deux triangles portés par une structure de béton et de verre. Sur le parvis du bâtiment surgissent du sol des pyramides de verre éclatées ainsi que le sommet d'une fontaine de 15 mètres de haut, enfouie sous le sol.

"Ce bâtiment a influencé la construction de musées à travers tous les Etats-Unis dans les années 70 et plus tard", a écrit l'architecte Dennis Sharp.

La consécration arrive en 1983 avec le Prix Pritzker, considéré comme le Nobel de l'architecture. La distinction vient saluer ses projets audacieux. Sens du vertige, inspirations cubistes, jeux de proportions et de perspectives, l'architecte affectionne les matériaux bruts (béton, verre, pierre, acier).

Ieoh Ming Pei résume alors avec humour le style de son architecture :

Cela vous amuserait sans doute de savoir que dans les années 40, une maison que j'avais dessinée à Cambridge pour un ami avait été considérée comme invendable, parce que trop moderne. Mais effectivement, j'appartiens à cette génération d'architectes américains inspirés par le modernisme.

La tour de la Banque de Chine, l'un des édifices les plus distinctifs de Hong Kong, en est un exemple. Composé de quatre tours triangulaires de verre et d'aluminium, de hauteurs différentes et plantées dans un socle de granit, le bâtiment à la façade géométrique reflète les cieux changeants, le jour et les lumières de la ville la nuit. La tour de 72 étages reçut un accueil réservé chez ceux qui estimaient que ses lignes pointues et triangulaires troublaient l'harmonie de l'environnement.

Amoureux des triangles

A Paris, Pei devra affronter une contestation bien plus vive, un tollé avec des années de polémique et de pétitions, même s'il n'en est pas à sa première pyramide. En 1978, à Dallas, la pyramide inversée de l’hôtel de ville, inspirée de Le Corbusier, a promu son style. Sa pyramide de verre et de métal érigée au milieu de la cour Napoléon du Palais du Louvre, musée le plus fréquenté au monde, est considérée comme une "atrocité", un "sacrilège", un "ruineux gadget". Le Figaro parle alors du "degré zéro de l'architecture", Le Monde "d'entonnoir" ou de "maison des morts" et l'académicien Jean Dutourd lance un appel à l'insurrection.

Mais le président François Mitterrand, à l'initiative de cette commande, tient bon :

Je ne me suis pas décidé aisément. J'avais la conviction qu'il fallait que le musée du Louvre devienne un lieu où l'on aimerait aller, voir les oeuvres admirables qui s'y trouvent. Il n'y avait pas moyen. L'accès, les commodités, la présentation des œuvres, cela ne marchait pas. Alors, comment faire ? J'ai consulté les architectes, qui ont étudié de multiples projets, et celui de M. Pei m'est apparu comme le plus rationnel, le meilleur et le plus beau.

Ouverte au public en 1989, cette gigantesque structure de 20 mètres de haut sur 35 mètres de large a été pensée pour permettre un meilleur accueil des visiteurs. Le tour de force de Ieoh Ming Pei a été d'imaginer une entrée en sous-sol capable de relier les trois différentes ailes de l'établissement par des souterrains. Le hall central, situé sous la pyramide, est baigné de lumière grâce à la structure de verre de la colossale réalisation.

Depuis, la pyramide, que certains considèrent comme un monument à part entière, est devenue un symbole de Paris et de sa modernité. Elle "symbolise aussi la continuité du pouvoir, de Philippe Auguste à Emmanuel Macron, qui a choisi ce site pour faire son entrée dans l'Histoire de France.", comme l'expliquait Jérôme Clément sur notre antenne.

Pari réussi donc, pour l'architecte sino-américain, qui se revendiquait autant de la modernité que du classicisme. Ieoh Ming Pei se plaisait à dire qu'"une architecture qui dure doit avoir des racines".

