L'incroyable maison aux mille vies de Pierre Loti joue sa survie

Fermée pour travaux depuis 2012, la maison de Pierre Loti, à Rochefort, va profiter avec 17 monuments emblématiques du nouveau loto du patrimoine. L'argent bénéficiera au plafond de la "mosquée" de cette étonnante caverne d'Ali Baba, née d'une vie de voyages et dont on ignore la date de réouverture.

Bingo pour la maison de Pierre Loti, à Rochefort (Charente Maritime) ! Ce lieu incroyable est l'un des 18 monuments retenus pour bénéficier en priorité du nouveau loto du patrimoine initié par le ministère de la Culture et l'animateur Stéphane Bern (269 sites ont été retenus au total). Victime du temps et des visites, cette maison-mondes issue des voyages et de l'esprit de l'écrivain officier de marine est en travaux depuis près de six ans, sans que l'on sache quand elle fera à nouveau partager ses merveilles.

"Cette maison est assez extraordinaire. Elle fait vivre aux visiteurs un voyage peu commun. Avec une architecture, des objets, des ambiances quasi uniques. Il faut la découvrir, passer dedans pour s'en rendre compte." Maxime Lonlas sait de quoi il parle. Rochefortais, il a fait visiter les lieux l'été, à une vingtaine de personnes, 5 fois par jour, au début des années 2000.

"Le plus important est que c'est une maison de contrastes", souligne celui qui était étudiant en histoire à l'époque.

Écouter Écouter "C'est une maison assez classique en façade. On entre, et après un salon rouge et un salon bleu assez traditionnels, les rideaux s'ouvrent sur... !!!" "C'est une maison assez classique en façade. On entre, et après un salon rouge et un salon bleu assez traditionnels, les rideaux s'ouvrent sur... !!!"

"C'est la vie de Pierre Loti que l'on traverse"

Dès son plus jeune âge, celui qui est né Julien Viaud (1850-1923) n'a cessé de transformer l'antre de sa famille protestante, cette bâtisse du XVIIe siècle. Enfant, il débute par un aquarium avec des coraux et des poissons en papier, encouragé par sa tante Claire et avec "déjà un imaginaire complètement foisonnant", raconte Claude Stéfani, le conservateur des musées municipaux de Rochefort. Dans le sillage de son frère aîné, Gustave, médecin de marine, Loti attrape le goût du lointain. Et quand il revient de son voyage de 1872 dans le Pacifique, passant par l'île de Pâques, les Marquises, Tahiti, il aménage le bureau de son frère en salle polynésienne, en y accrochant ses souvenirs. "C'est le premier décor", explique Claude Stéfani, qui compare l'endroit à une folie du XVIIIe siècle. "Ensuite, quand il va en Turquie, c'est le salon turc, après la chambre arabe." Suivront une pagode japonaise, une salle gothique, un grand hall renaissance, une mosquée, une salle chinoise ! Avec une prédilection pour l'Orient et la Turquie, en demandant par exemple à un de ses domestiques de faire l’appel à la prière du muezzin au lever du soleil.

Pour l'ancien guide Maxime Lonlas, "c'est la vie de Pierre Loti que l'on traverse ici". Celle d'"un écrivain incroyable, un dessinateur de très grand talent, élu à l'Académie française assez jeune, à 41 ans, contre Emile Zola d'ailleurs. Mais qui à côté de cela faisait des numéros de cirque, et donnait chez lui des fêtes dans lesquelles il invitait des personnages aussi célèbres à l'époque que Sarah Bernard, avec laquelle il était très ami."

Plusieurs dizaines de milliers d'objets et des décors marqués par la hantise de la mort

Devenu l'un des écrivains les plus adulés des années 1890-1910, l'auteur de Pêcheur d'Islande, Le mariage de Loti et de quantité de récits de voyage a accumulé dans ces murs, exposés ou non, des dizaines de milliers d'objets et souvenirs de voyage. L'homme fantasque qui aimait les mondanités n'est pas un collectionneur. C'est la valeur sentimentale qui prime, même si sa collection d'armes orientales vient de se révéler après estimation d'une très grande qualité. Face à ces "petits morceaux d'existence", le conservateur Claude Stéfani met en avant son rapport à la mort et au temps :

C'est un homme qui avait extrêmement peur de la mort et qui donc se mettait sans arrêt en scène et se remémorait le temps qui passait. Et la plupart de ses décors sont là en fait pour figer le temps. C'est une des raisons de cette maison. Tout comme la revanche sociale. Parce que, Loti adolescent, son père a été accusé de malversations, c'était faux, et la famille a été presque ruinée. Les deux choses conjuguées ont fait qu'il a voulu cette maison palais, mais c'est un théâtre.

Ce théâtre fantastique ne devait pas survivre à celui qui aura des obsèques nationales à Rochefort. Dans son testament, Loti avait laissé à son fils unique Samuel la possibilité de le détruire. "Moi disparu, cela n'a plus de sens", affirme-t-il, exceptés les portraits de famille. Samuel détruira la salle chinoise et la pagode japonaise, mais préservera heureusement toute l'extravagance et la foisonnance du reste, avant de vendre en 1969 à la ville de Rochefort.

Le loto du patrimoine au secours du plafond de la "mosquée"

Cette maison quasi unique au monde va attirer les foules à partir de 1973 : jusqu'à 50 000 visiteurs par an à la fin des années 90. Mais cet ensemble - composé à la fois de la maison d’origine de la famille Viaud, de la maison mitoyenne achetée par Loti en 1895, de celle de son secrétaire, et d'une partie du rez-de-chaussée de la maison voisine - n'a pas été conçu pour. Les multiples (ré)aménagements sur un terrain meuble l'ont aussi fragilisé. Et le temps, ponctué de secousses sismiques, a fait son oeuvre. En septembre 2012, la maison est obligée de fermer pour des travaux complexes. Les objets partent dans des réserves alors que les chantiers du bâti et des décors se multiplient, pour un coût évalué par le conservateur Claude Stéfani entre 8 et 10 millions d'euros. Un montant considérable pour la ville de 27 000 habitants, qui a obtenu des aides de l'Etat, par le plan musées, de la région, du département ou de particuliers.

Mais l'addition continue à être si salée que Claude Stéfani ne peut pas aujourd'hui fixer un calendrier précis jusqu'à la réouverture. Il envisageait 2023 pour le centenaire de la mort de Loti, mais il n'y croit plus guère.

Écouter Écouter Restaurations et restitutions, passées, présentes et à venir. Etat des lieux, en particulier pour le plafond de la "mosquée", par le conservateur municipal Claude Stéfani Restaurations et restitutions, passées, présentes et à venir. Etat des lieux, en particulier pour le plafond de la "mosquée", par le conservateur municipal Claude Stéfani

Si le gros lot médiatique de la venue du président Macron pour lancer le loto du patrimoine n'est plus d'actualité, le site reste l'un des 18 privilégiés, parmi les 269 retenus. Claude Stéfani n'a pas idée de ce qu'il pourrait gagner avec cette nouvelle subvention populaire à 15 euros le billet, même s'il est question de 100 000 à un million d'euros. Le conservateur sait que cette subvention populaire inédite ira au plafond de la "mosquée", priorité des priorités. Ramené de Damas, il s'est avéré particulièrement attaqué par des insectes xylophages et il faudrait 450 000 euros pour préparer sa restauration !

Ecoutez aussi une passionnante émission "Tout un monde" sur Pierre Loti. Par Marie-Hélène Fraïssé :