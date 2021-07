La Bombonera à Buenos Aires, le stade de "dieu"

Stadium | Royaume du club de foot de Boca Juniors, l’un des plus populaires d’Argentine, la "boîte à bonbons" est un stade unique au monde, en forme de fer à cheval. Le lieu d'une passion débordante en bleu et jaune, exacerbée par un de ses plus grands joueurs et hinchas : Diego Maradona.

Un U avec trois tribunes qui tombent littéralement sur la pelouse et une quatrième ridiculement plus petite. La Bombonera apparaît un peu comme si ce stade, construit au cœur de Buenos Aires, n’avait jamais été terminé. Sauf que s'il a cette allure là, ce n’est pas à cause d’un délire d’architecte, mais parce que le manque d’espace dans la capitale argentine ne permettait tout simplement pas de construire quatre tribunes entières. Les habitants de ce quartier pittoresque ont toujours refusé de vendre les terrains qui auraient permis de construire un stade "normal" et les créateurs de la Bombonera ont été obligés de s’adapter au paysage urbain…

Au cœur d'un quartier d’immigration, populaire et coloré

La Bombonera est le stade du club de football de Boca Juniors, l’un des plus populaires d’Argentine. Fondé en 1905 par des immigrés italien, le nom du club fait référence au quartier ou il a été créé, celui de la Boca. Pour ce qui est du "Juniors" qui lui est accolé, il s’agit d’un hommage aux racines britannique du football. La Bombonera ne pouvait donc pas voir le jour ailleurs qu’à La Boca, au cœur de ce quartier d’immigration, populaire et coloré…

Viktor Sulcic, José Luis Delpini et Raul Bes étaient architectes. Ils sont passés à la postérité pour deux réalisations. La première se trouve au cœur du quartier où vécu Carlos Gardel, l’âme du tango argentin. C’est le marché Abasto de Buenos Aires. L’ancien marché aux fruits et légumes, de style art déco, inauguré en 1934 et transformé en centre commercial à la fin des années 90…

Leur deuxième chef-d’œuvre, lui, n’a pratiquement pas bougé depuis sa construction à la fin des années 30. Pour succéder à la vieille enceinte en bois de Boca Juniors, la construction d’un nouveau stade, au même endroit, a été lancée en 1938 et il a été inauguré le 25 mai 1940 lors d’un match amical contre San Lorenzo. Boca s’était imposé 2 à 0 grâce à deux buts de Ricardo Alarcón, qui restera donc comme le premier buteur de l’histoire de la Bombonera. Petite originalité, le match ne dura que 70 minutes… parce que le stade ne possédait pas encore d’éclairage. Pour ne pas être pris par la nuit, les deux mi-temps avait été réduites à 35 minutes chacune. L’éclairage n’a été installé qu’en 1949.

Un stade quasi identique depuis 1938, avec son 12e homme, ses hinchas

Encore plus original, la Bombonera n’est pas le véritable nom du stade, mais un surnom. Officiellement, depuis 2002, la Bombonera s’appelle stade Alberto José Armando, du nom d’un ancien président très influent du club de Boca Juniors. Avant, il s’appelait stade Camilo Cicheroen, du nom d’un autre président, celui qui initia sa construction en 1938. Mais depuis toujours, le stade de Boca est la Bombonera : la bonbonnière, la boîte à bonbons. Les versions divergent légèrement sur le pourquoi de ce surnom. La plus répandue est qu’au moment où les architectes dessinaient le stade, l’un d’eux, Viktor Sulcic, reçu une boîte de bonbons en chocolat. Son associé José Luis Delpini fit immédiatement le rapprochement entre la forme de cette boîte à bonbons et le stade qu’ils étaient en train d’imaginer. La Bombonera était née. Elle devint d’abord le nom officiel du troisième niveau de tribunes construit en 1953, avant d’englober la totalité du stade et de traverser les époques.

Drôle d’idée en vérité, parce que la Bombonera tient plus du volcan en éruption que de la boîte à bonbons… Notamment lors du Superclásico, le match contre le grand rival de River Plate. C'est "l'évènement sportif le plus important qu’il faut vivre avant de mourir", d’après The Observer et The Sun, les deux quotidiens anglais, dont personne ne peut dire qu’ils n’y connaissent rien en matière de sport ou d’ambiance…

Symbole de cette passion : La Doce, le noyau dur des hinchas, des ultras de Boca Juniors, le 12e homme qui accueille son équipe - les Xeneizes - en chantant d’une seule et même voix : "Dale, dale Boca", la chanson de la Bombonera… "Boca es la mitad más uno", avait lancé Alberto José Armando, sous-entendant ainsi que la moitié des Argentins supportait l'équipe qui revendique davantage de 'socios', d'abonnés, que la capacité de son stade (54 000 places, le troisième du pays) !

Tévez, Riquelme et el diez, el dios Maradona

Dans une telle ambiance, la tiédeur ou la mesure ne sont pas des valeurs très prisées et ce n’est pas un hasard si les joueurs qui ont brillé à la Bombonera sont essentiellement des créateurs ou des attaquants de tempérament. Roberto Mouzo fait exception, défenseur de devoir qui porta le maillot de Boca à 426 reprises, record absolu entre 1971 et 1984.

Diego Maradona, lui, même s’il n’a joué que 71 matches sous les couleurs de Boca, a laissé une trace indélébile dans le cœur des supporters.

Fan inconditionnel des bleu et jaunes, même lorsqu’il évoluait à Barcelone ou à Naples, Maradona a possédé toute sa vie une loge à la Bombonera, depuis laquelle il suivait les matches en famille. À sa mort, le 25 novembre 2020, toutes les lumières du stade ont été éteintes. Sauf celles de sa loge qui sont restées allumée toute la nuit alors que devant le stade les fans venaient pleurer leur idole.

Le successeur de Diego Maradona à Boca fut Juan Roman Riquelme. Moins explosif, moins volcanique, mais ses passes caressées et ses coup francs millimétrés auront enflammé la Bonbonera. Presque autant que les buts de Martin Palermo : 236 buts en 404 matches pour celui que ses adversaires et ses supporters appelaient El Loco, un fou au pied gauche dévastateur, recordman des buts inscrits sous le maillot de Boca Juniors.

• Crédits : Santiago Rios / Gabriel Rossi - Getty

Et puis la Bombonera est aussi tombée amoureuse de Carlos Tévez. L’apache, c’est son surnom, a marqué partout où il a joué, de Manchester à Turin en passant par la Chine, mais Boca restera son club et la Bombonera son jardin.

Parce que ce stade est une expérience, pour les joueurs et pour le public… Ceux qui ont vécu un match là-bas s’en souviennent. Ils gardent en mémoire les petites rues de la Boca qui mènent à la Bombonera, le goût du choripan, ce sandwich qui sent presque autant la passion que la saucisse. Et puis il y a ces cris, ces chants, qui continuent d’habiter le stade, même quand il est vide. La Bombonera respire, elle est vivante.

• Crédits : Fernando Gens - Maxppp