La Chronique des Bridgerton ou de l'incidence des sorties séries sur les ventes littéraires

Le succès de l'adaptation de la saga de Julia Quinn ne se dément pas avec sa saison 2...et ses rééditions littéraires

Cette semaine du côté des fictions littéraires, outre les Guillaume Musso, Aurélie Valogne et Joël Dicker, impossible de ne pas remarquer le retour d’une autrice et du phénomène qu’il est devenu. On parle bien sûr de l’écrivaine américaine Julia Quinn, à qui l’on doit la saga littéraire La Chronique des Bridgerton. Depuis le premier volume publié en 2000 (arrivé avec dix ans de retard en 2010 en France), la série s’est prolongée, jusqu’à neuf tomes, devenus entre temps des classiques du genre historique romantique.

Les deux premiers volumes grimpent donc cette semaine en dixième position des ventes littéraires, mais ils ne sont pas seuls puisque quelques rangs plus bas, en quatorzième position, se trouvent les tome 3 et 4. On retrouve aussi un engouement pour cette réédition sur Amazon où le livre est en tête des ventes, mais surtout forcé de constater que le succès se propage puisque les tomes 1 et 2 de La Chronique des Rokesby, tétralogie liée à celle des Bridgerton, se classe quant à elle en 21ème position.

Classement des ventes de la semaine d'après l'institut d'étude GfK, catégorie fiction littéraire.

Il suffit de se rendre sur Netflix pour comprendre la nouvelle vitalité des ventes de Julia Quinn, puisque la plateforme propose depuis le 25 mars dernier la saison 2 de la série – audiovisuelle cette fois ! – éponyme.

Rappelons-le, la première saison avait été un carton, rassemblant 82 millions de foyers comme le rappelle L’Express cette semaine, en partie grâce aux noms qui y étaient associés parmi lesquels celui de la showrunneuse star Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy).

On y retrouve les personnages de la première saison mais on se concentre cette fois-ci sur Anthony Bridgerton, le frère de Daphné, dont les errances sentimentales jalonnaient le premier volet.

Les moyens sont déployés en conséquences du succès de ce dernier : la journaliste mode Kate Finnigan du Financial Times souligne d'ailleurs très bien l’influence sud-asiatique visible sur les costumes de cette saison, mêlant l’univers de Jane Austen et de la Régence anglaise avec une touche décidément vingt-et-unième siècle en matière de couleurs vives, censées refléter l'état d'esprit et le caractère des personnages.

Malheureusement, malgré ce faste dans les décors et les costumes, cette saison 2 n’a plus l’attrait de la nouveauté, et c’est un peu ce qui pêche puisque l’histoire (des allers-retours à la "je t’aime moi non plus" entre les personnages principaux), sans être une redite totale, ressemble tout de même fortement à celle de la saison 1, comme Laura Berny le souligne dans les Echos. Cela étant : à chacun de se faire son avis !

À signaler également, le succès de la première bande-dessinée du créateur Youtube Squeezie : 70 000 précommandes qui rappellent le succès du livre de Léna Situations, ou celui de la bande-dessinée de son père, "Papa Situations" qui avait elle aussi bien fonctionné.

On le voit bien, les ventes littéraires trouvent aujourd'hui une partie de leur explication dans les phénomènes de sociétés et se voient notablement influencé par la création audiovisuelle !

Côté non-fiction, pas de mouvement sensible dans les meilleures ventes avec Boris Cyrulnik, Victor Castanet et Florence Aubenas toujours dans le palmarès de tête selon notre partenaire GfK.

Classement des ventes de la semaine d'après l'institut d'étude GfK, catégorie essais et documents.

Un oeil timide sur le box office français

Sonic 2 et Morbius restent en tête du box office cette semaine. Toutefois, on remarque le bon démarrage ce mercredi de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? qui a rassemblé presque 200 000 spectateurs pour son premier jour sur 923 écrans. En principe cette franchise faisait un meilleur score au démarrage, ce qui confirme que le secteur du cinéma reste en petite forme en ce moment.

Innover sur des licences anciennes : le cas de Kirby

Côté jeux-vidéo, on s'arrête rapidement sur la sortie d'un nouvel opus de la licence Kirby. Née en 1992, la petite créature rose est à retrouver sur Switch dans Kirby et le monde oublié depuis le 25 mars, et le jeu plaît puisqu'il s'agit déjà de sa deuxième semaine consécutive en tête des ventes de jeux vidéo d’après l'institut d'étude GfK. Le principe reste le même, indémodable : déambuler au grés des aventures un peu à la manière de Mario Bros...tous les joueur y trouverons un adversaire à leur niveau et on évite en même temps la redondance. La nouveauté ? Un univers en 3D rafraîchissant...et un nouvel élément : le transmorphisme. Non, on ne rêve pas : Kirby peut avaler avaler des objets pour bénéficier de leurs propriétés. Un principe très amusant une fois qu’on l’a testé !

Classement des ventes de la semaine d'après l'institut d'étude GfK, catégorie jeux vidéo.

Le duo Silk Sonic remporte quatre Grammy Awards !

Le groupe de rétro soul Silk Sonic (le groupe est co-fondé par Bruno Mars et Anderson Paak) a remporté quatre prix dont celui du meilleur titre de l’année aux Grammy Awards dans la soirée de dimanche dernier avec le titre Leave the Door Open :

On comprend le succès de ce morceau rétro, très années 1970, un peu du son de la Motown, un peu de Stax, et même du son Atlantic. Le titre est à la fois la chanson de l’année et le titre de l’année, la différence étant que dans le premier cas ce sont les interprètes qui sont primés, dans le second l’auteur de la musique.

La cérémonie, initialement prévue en janvier à Los Angeles, avait été reporté en avril à Las Vegas, du fait d’Omicron. La soirée était animée par le génial Trevor Noah mais un autre comique l’a rejoint virtuellement : le président Zelensky, ancien humoriste lui-même, qui a fait un discours enflammé en faveur de l’Ukraine.

À noter aussi que la chanteuse de 19 ans Olivia Rodrigo, propulsée par ses prestations pour Disney, a reçu trois Grammy - dont celui de la révélation de l'année qui a lancé bien des carrières. Et c'est We Are de Jon Batiste qui a quant à lui été primé comme meilleur album.

