La construction du Centre Pompidou en cinq photos

Le Centre Georges-Pompidou fête ses 40 ans. Retour en photos sur la construction d'un bâtiment emblématique de l'art contemporain et moderne en France, longtemps critiqué pour ses choix esthétiques.

Grand amateur d’art, Georges Pompidou, le deuxième président de la Vème République, avait voulu construire une institution dédiée à la création moderne et contemporaine sur le plateau Beaubourg, non loin des Halles. Ce serait le centre Georges-Pompidou, ou Centre Beaubourg, un projet, très contesté sur le plan architectural, réunissant une bibliothèque et un centre voué à toutes les formes de la création contemporaine. Et le plus grand musée d'art moderne et contemporain d'Europe.

Le projet, en plein cœur de Paris, est titanesque : la préparation du terrain requiert une surface de 16 000 m², creusée sur plus de 16 m de profondeur et renforcée par des murs de soutènement.

A partir de décembre 1972, les fondations pour le support des poteaux sont posées et l'infrastructure est construite. Elle est réalisée en béton armé sur quatre niveaux.

En octobre 1974 commence le montage de la structure métallique. Pendant 9 mois, des grues gigantesques permettent de lever et de positionner les différentes pièces : 28 poteaux de 49 mètres de haut sont fixés à 84 poutres de 45 m pesant 75 tonnes chacune, à l'aide de gerberettes, un système mobile permettant d'effectuer la jonction entre les deux.

Le 31 janvier 1977, après cinq ans de travaux, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est inauguré à Paris par Valéry Giscard d'Estaing. L'architecture du centre suscite une vive polémique : tout ce qui est, en temps normal, caché à la vue, est ici sciemment exposé, des canalisations aux passerelles métalliques. Le Centre Beaubourg est rapidement affublé de sobriquets peu flatteurs, comme "Notre-Dame de la Tuyauterie". C'est pourtant un choix volontairement provocateur de la part des architectes, Renzo Piano et Richard Rogers qui, pour être à même de proposer des grands plateaux vides susceptibles d'évoluer au fil des besoins, ont décidé de placer à l'extérieur tout ce qui fait la structure du bâtiment.

