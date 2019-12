La ville écologique selon Paul Chemetov

Paul Chemetov est un architecte sensible à la réhabilitation des bâtiments. Il a notamment refait la galerie de l'évolution du Muséum d'histoire naturelle et conçu le ministère des Finances à Bercy. Ce défenseur du "Grand Paris" a également construit des dizaines de logements en Seine-Saint-Denis.

Réhabiliter

Chaque année, le secteur du bâtiment produit 46 millions de tonnes de déchets. Paul Chemetov milite pour la revalorisation de ce patrimoine : réemployer plutôt que recycler.

"On ne manque pas spécialement de place. Si quelqu'un s'amusait à répertorier tous les espaces libres de Paris... Ils sont libres, non pas parce qu'ils sont des espaces verts qu'on allait bétonner mais des espaces mal occupés, de bâtiments, certains indignes, inhabitables et des bâtiments qu'il faut transformer. Pourquoi tout casser ? Le réemploi ça a été constant dans toute l’histoire de l’architecture. La réparation, à la fois remettre en état de marche mais aussi donner une nouvelle parure à, peut-être, d’anciens bâtiments."

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Donner une seconde vie au béton 4 min Le reportage de la rédaction Donner une seconde vie au béton

À l'instar des "forêts verticales" de Milan, les villes se mettent au vert. Porter l'écologie en ville, Paul Chemetov y est favorable. Il a d'ailleurs conçu l'écoquartier de Boucicaut dans le 15e arrondissement de Paris. Un mélange de logements sociaux et environnement 100% piéton avec panneaux thermiques, toits végétalisés, ruches et nichoirs à chauve-souris.

“La question qui nous est posée c’est l’économie des dépenses énergétiques fossiles. Il est bien certain que ce que nous faisons dans les bâtiments les plus nouveaux représente une partie infime de ce qui est, et qui pour beaucoup sont des passoires thermiques. Donc l’intervention sur l’existant, la réparation de l’existant est plus importante. Il est certain que les bâtiments nouveaux que nous aurons à faire, devront être plus attentifs dans ce qu’ils emploient comme matériau ou au bilan carbone. À la fois lors de la construction, de leurs modifications et de leur destruction, un bâtiment a un cycle de vie, au bout d’un certain temps si vous ne le réparez pas, si vous ne le reconstruisez pas, il s’effondre. Ceux que nous construisons sont faits pour durer environ un siècle."