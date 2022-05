Le phalanstère, la folle utopie de Charles Fourier

Le philosophe Charles Fourier rêvait d'une communauté d'individus dont les intérêts et les aspirations, le travail et les amours, seraient en harmonie. Si certains le trouvaient fou, son modèle de microsociété idéale, incarné par le phalanstère, a inspiré des générations d'utopistes.

Prenez un grand lieu d'habitations partagées, un espace solidaire où vivent des centaines de familles, cultivant ensemble fruits et légumes, partageant leurs ressources comme leurs loisirs. S'agit-il d'un tiers-lieu autogéré breton ? Une nouvelle communauté décroissante qui a émergé à l'aune du réchauffement climatique ? Non, cette description de cité autonome renvoie à un projet très ancien, celui d'un commerçant contrarié né il y a 250 ans : Charles Fourier (1772-1837).

Prophète d'un monde harmonieux, sa description d'une société idéale a inspiré nombre d'utopistes. Lui-même récusait pourtant le terme, considérant qu'une utopie n'était qu'un "rêve du bien sans moyen d'exécution, sans méthode efficace". Au contraire, l'original socialiste ambitionnait de voir réaliser son projet de nouvel ordre social et avait pour cela minutieusement pensé sa planification, jusque dans les plus surprenants détails. "Comment une vaine fanstasmagorie aurait-elle pu façonner aussi fortement, et d'une manière aussi durable, les consciences humaines ?" écrivait le sociologue Emile Durkheim. La question pourrait bien s'appliquer au créateur du phalanstère. D'abord mal comprise, et même moquée en raison de certaines de ses exubérances, l'utopie fouriériste a semé des graines qui ont porté les fruits des mouvements coopératifs modernes.

Le commerçant malgré lui…

Lorsqu'éclate la Révolution française, Charles Fourier a 17 ans. Contrairement à ce que nous a enseigné Rimbaud, c'est avec le plus grand sérieux du monde qu'il vit ce bouleversement politique… tout en lui reprochant de ne pas avoir décisivement amélioré le sort des masses laborieuses (il passera, d'ailleurs, pour un contre-révolutionnaire). Commis voyageur contrarié, Fourier mûrit d'autres ambitions : profiter des idées égalitaires qui s'épanouissent à la faveur de la révolution pour transformer en profondeur la société, et prendre parti d'une industrialisation en marche afin d'empêcher qu'elle n'enrichisse les financiers au détriment des classes ouvrières qui la portent.

Fils d'un marchand de draps, Fourier embrasse à contre-cœur la fonction de commerçant. "On me conduisait au magasin pour m'y façonner de bonne heure aux nobles métiers du mensonge ou art de la vente, raconte-t-il dans ses Confessions. Je conçus pour lui une aversion secrète et je fis à sept ans le serment que fit Hannibal à neuf ans contre Rome, je jurais une haine éternelle au commerce" ! Le jeune homme observe les effets désastreux de la révolution industrielle : des denrées alimentaires peuvent être jetées à la mer si la spéculation le commande, la misère qui peuple les villes qu'il visite n'attendrit pas le cœur des marchands. Dans ses écrits, Fourier citera à ce propos les observations de M. Huskisson, ministre du Commerce anglais, lequel raconte sans ambages comment les fabricants de soierie emploient des milliers d'enfants, œuvrant 19 heures par jour pour cinq sous, surveillés par des contremaîtres au fouet agile. Les dérives qu'entraînent les lois du commerce lui paraissent absolument "anti-naturelles, illogiques", racontaient l'historien Philippe Régnier dans "Concordance des temps" sur France Culture :

"Fourier qui sera toute sa vie dans le commerce, est celui qui dénonce le plus fort le commerce. Imaginez un trader qui construit sa pensée, son existence contre la spéculation financière…"

"Sergent boutiquier" le jour, comme il se décrivait, la nuit, Charles Fourier couche sur papier ses réflexions économiques et politiques. De ses désillusions naît un rêve, celui de voir s'épanouir un modèle de société alternatif, non pas égalitaire, mais où l'enrichissement des uns ne se ferait pas au détriment des autres, et où les passions individuelles, même les plus étonnantes, sont admises et même mises à profit. "Je peindrai des coutumes si étrangères aux nôtres, que le lecteur demandera d’abord si je décris les usages de quelque planète inconnue", prévient-il dans sa Théorie de l'unité universelle (1822). En 1829 paraît son ouvrage le plus célèbre, Nouveau Monde industriel et sociétaire, dans lequel il tente de convaincre de l'intérêt d'expérimenter son utopie sociale. Fourier a ainsi puisé dans les causes de la déperdition qui caractérise l'économie industrielle les idées qui permettraient au contraire de fonder une société où l'épargne et la consommation s'engendreraient réciproquement. Son œuvre théorique aux accents parfois oniriques peut ainsi se lire comme une réaction compensatoire à la réalité sociale de son temps.

Le phalanstère, une architecture au service de la vie harmonieuse

De toutes ses idées, un concept va connaître une grande postérité : le phalanstère. Imputant une grande partie des effets néfastes de l'industrialisation sur la civilisation aux manœuvres commerciales qu'elle favorise, ainsi qu'au morcellement de la propriété, Fourier imagine un type d'habitation qui permettrait à une petite société d'adopter pleinement un mode de vie coopératif : le phalanstère. "Dans le cas où ce mécanisme serait praticable et démontré par une épreuve sur un village, il est certain que l’ordre civilisé ou morcellement serait abandonné à l’instant pour le régime sociétaire", présage Fourier dans sa Théorie de l’unité universelle (1822). Ce laboratoire à ciel ouvert est pour lui une façon concrète de soumettre à validation sa théorie sociale.

Contradiction de "phalange" et de "monastère", le phalanstère désigne une petite cité dont les bâtiments sont pensés pour favoriser la vie en communauté d'associés qui mettent leurs compétences au service de tous et partagent leurs ressources. Visualisez un domaine arboré plus grand que le château de Versailles, un terrain propice à une multitude de cultures, et qui ne serait cependant pas trop éloigné d'une grande ville. Un immense palais, des appartements familiaux, de grands réfectoires, des ateliers de production divers, des salles de bal et de réunions… le tout relié par des souterrains ou des coursives élevées sur colonnes ! En matière d'urbanisme, les plans de Fourier peuvent évoquer certains aspects de la Cité radieuse de Le Corbusier. En réalité, note le philosophe André Vergez, spécialiste de son oeuvre, dans Fourier (Puf, 1969), son architecture a plutôt l'allure néoclassique des pavillons de Claude-Nicolas Ledoux et, surtout, "exprime l'expérience personnelle de Fourier, ses goûts et ses dégoûts". Ajoutons ses inventions : Fourier imagine par exemple le trottoir à zèbres, "ces animaux étant chargés du ramassage scolaire".

C'est dans cet édifice enchanté que Fourier entend faire vivre un mouvement coopératif pionnier. Le protocole expérimental du phalanstère intègre des prescriptions sociologiques très précises sur la composition de la "phalange", c'est-à-dire ses habitants. Destiné à recevoir une collectivité agricole de 1 620 femmes et hommes, au sein de laquelle on retrouverait les 810 caractères humains que Fourier s'est amusé à répertorier, les familles les plus pauvres vivraient aux côtés des plus riches, afin que les premières accèdent au confort et les secondes à l'humanité… "C'est une psychologie un peu simpliste de croire que, par le voisinage des riches, les pauvres vont devenir aimables et polis et que les riches seront plus heureux", commentera, dubitatif, l'économiste Charles Gide dans son Histoire des doctrines économiques (Sirey, 1944). Mais Fourier, qui croyait à une sorte de loi de l'attraction des caractères, était confiant. "Le phalanstère, c'est véritablement le début de société utopique", décrit Philippe Régnier :

"C'est une espèce de petite cité idéale, heureuse et autosuffisante. On peut y circuler, été comme hiver, dans des galeries couvertes, ce qui met à l'abri du froid l'hiver et du chaud l'été. Cela permet aussi d'aller directement de chez soi à son travail. Et comme le travail doit y être attrayant, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'habiter là où on travaille".

L'idée principale de Fourier est en effet de penser l'organisation sociale et celle du travail en fonction des passions humaines au lieu de les combattre, afin d'atteindre "l'harmonie universelle". Selon sa sociologie, douze passions fondamentales doivent être satisfaites et agencées harmonieusement :

cinq passions sensorielles ;

quatre passions affectives (l'amitié, l'amour, l'ambition et le "familisme") ;

trois passions distributives : la cabaliste (ou passion de l'intrigue, source d'émulation et donc de richesse selon Fourier), la composite (la passion des associations harmonieuses, par exemple celle de mêler dans l'amour la sensualité et l'attachement spirituel), et la "papillonne" ou le goût de la nouveauté.

Regroupés en "séries", des petits groupes de travailleurs se réunissent par affinité ; tandis que l'un produit, l'autre supervise… Le but est d'éliminer l'un des vices du monde du travail de la société "civilisée" : l'individualisme. Contre les autres tracas du travail, tels que l'ennui ou la fatigue, les phalanstériens changent régulièrement de métiers ; ils satisfont ainsi leur "papillonne" ! On passe ainsi de menuisier à la très précise fonction "rouge-tulipiste" ou l'adorable rôle de "choutiste"... "Au lieu d'un labeur de douze heures, à peine interrompu par un triste et chétif dîner, l'État sociétaire ne poussera jamais une séance de labeur au-delà d'une heure et demie ou deux heures au plus, peut-on lire dans sa Théorie de l'unité universelle. La variété des tâches et l'aspect ludique suscité par une saine compétition entre les équipes, doivent ainsi permettre de faire du travail un véritable plaisir.

Produire plus pour être heureux

Mais qu'on ne s'y trompe pas, prévient André Vergez, "la société imaginée par Fourier n'a pas grand-chose de commun avec celle dont rêvent par exemple les marxistes". S'il décrit bien un mode de vie collectivisé, le principe de hiérarchie sociale et de propriété des instruments de production demeure. Copropriétaires, tous les sociétaires du phalanstère sont aussi actionnaires. Loin de condamner l'argent ou la propriété, Fourier veut en faire révéler les avantages.

A "la morne égalité, vaine justice dans la répartition de l'indigence", le commerçant repenti préfère "l'inégalité de fortune (chacun étant cependant assuré d'un minimum confortable) et maintient le mobile du profit qui entretient la "cabaliste" et provoque l'augmentation constante de la richesse commune", explique le spécialiste de Fourier.

La consommation fonctionne aussi de manière coopérative : les services de restauration et le chauffage des logements sont collectifs, les services et les biens achetés en commun. Le circuit court, de la production à la consommation, permet également de faire des économies… et de partager le surplus dans une grande fête ! La société fouriériste n'a en effet rien de frugal ou d'austère. Produire plus pour vivre mieux, tel pourrait d'ailleurs être son adage. Cet engrenage du "profit vertueux" doit être réglé de façon à éviter tous conflits d'intérêt, tous maux. Par exemple, les médecins de chaque phalange touchent un pourcentage sur les revenus globaux de la phalange ; plus le niveau sanitaire y est bon, plus il est important. Un procédé capitaliste censé mener à la substitution de la médecine préventive à la médecine thérapeutique pour le bien du plus grand nombre.

La libre mécanique des passions

Le bonheur fouriériste n'est pas seulement lié à la consommation et au travail. Il provient aussi de la reconnaissance de l'utilité des passions. Alors que la tradition philosophique prône leur maîtrise, Fourier prend le contre-pied. Pour le philosophe, "les passions, même celles qu'on juge déviantes, lorsqu'elles sont bien organisées, peuvent être le moteur de la société et une source de bonheur", explique Philippe Régnier sur France Culture. Au contraire, le mal social vient de leur répression. Il y a chez Fourier une mathématique des passions."

Au phalanstère, tous les goûts peuvent être satisfaits, que ce soit en matière de sexualité - le philosophe évoque volontiers l'homosexualité masculine et féminine, le voyeurisme, l'exhibitionnisme ou le sadomasochisme dans son Nouveau Monde amoureux - ou même de… pains (vous trouverez 27 sortes de pains pour satisfaire tous les participants d'un "dîner harmonique"). Y règne également une liberté des sentiments, bénéficiant aux hommes comme aux femmes, lesquelles n'appartiennent qu'à elles-mêmes et sont libres d'initier ou d'interrompre toutes relations amoureuses ou sexuelles. "Il n'est aucune cause qui produise aussi rapidement le progrès ou le déclin social, que le changement du sort des femmes, assurait Fourier dans sa Théorie des quatre mouvements et des destinées générales (1808). L'extension des privilèges des femmes est le principe général de tous progrès sociaux." On trouve ainsi des principes précurseurs en matière de droit des femmes, au sujet de l'avortement, notamment :

"Ce ne sont point les filles qui sont blâmables de se faire avorter dans le commencement de la grossesse où le foetus n'est pas vivant, c'est l'opinion qui est ridicule de déclarer l'honneur perdu pour l'action très innocente de faire un enfant. Les coutumes, en Suède, sont sur ce point bien plus sensées que dans le reste de l'Europe : elles ne déshonorent point une fille enceinte ; et de plus, elles défendent aux maîtres de renvoyer, pour cause de grossesse, une fille domestique à qui l'on n'aurait pas d'autre délit à reprocher. Coutume très sage dans un pays qui a besoin de population." Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales (1808)

Postérité du projet fouriériste

Fascinés par le projet du théoricien de l'harmonie universelle, plusieurs de ses disciples ont voulu expérimenter l'utopique société phalanstérienne que Fourier n'a pu voir réaliser de son vivant. L'industriel Jean-Baptiste André Godin par exemple, créateur des poêles en fonte du même nom, fera par exemple construire entre 1859 et 1884 le "familistère de Guise", dans l'Aisne. Coopérative de production, l'endroit prodiguait à ses sociétaires un confort inédit (chauffage central, éclairage au gaz, douches et toilettes), des services partagés (crèche, piscine…) et des avantages sociaux précurseurs comme une caisse d'assurance maladie. Le fouriérisme a aussi essaimé à l'étranger. Dès le milieu du XIXe siècle, aux Etats-Unis, une trentaine de communautés tentent l'aventure, sans toutefois trouver la pérennité escomptée. On peut aujourd'hui voir dans certaines initiatives locales les traces du projet de Fourier, comme les habitats partagés, les SCOP (sociétés coopératives et participatives) ou, pour l'aspect plus libertaire, les ZAD (zones à défendre).

Au-delà de ses exubérantes observations cosmoniques - Fourier pensait par exemple que la création des êtres vivants, non achevée, était le fait des astres, et que les planètes émettaient des arômes dont un arôme lumineux, le seul visible à nos yeux… -, le rêve phalanstérien portait, formellement, la marque de toutes les utopies. Comme le résume joliment André Vergez, s'il était "une confidence passionnée sur les goûts de son auteur", son projet de communauté idéale était aussi "une revanche sur la vie morne et grise de Fourier et sur les horreurs de la société de son temps". Aussi coloré et joyeux qu'il soit, le socialisme utopique de Fourier peut être aussi lu comme "un cri de douleur, et, parfois, de colère, poussé par les hommes qui sentent le plus vivement notre malaise collectif", selon les mots de Durkheim.