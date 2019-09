Les arts plastiques, mal-aimés de la télévision

Le Bauhaus, c’est cette école d’arts appliqués fondée à Weimar en Allemagne à la fin de la première guerre mondiale, devenue un mouvement fondamental pour ce qui est de l’architecture, du design, mais aussi de la photographie, du costume et de la danse. Arte lui consacre une série de fiction diffusée cet été, “Bauhaus, un temps nouveau”, visible jusqu’à la fin de l’année sur la plateforme Arte +7. Six épisodes réalisés par Lars Kraume d’une quarantaine de minutes : le projet est suffisamment ambitieux dans un paysage audiovisuel qui rechigne souvent à s’emparer des arts plastiques, pour qu’on remarque l’initiative de la chaîne franco-allemande qui coproduit la série avec la ZDF. La forme en est classique, elle se fonde sur un récit-cadre : au début des années soixante aux Etats-Unis, Walter Gropius, fondateur et directeur de l’école raconte son histoire à une journaliste de Vanity Fair, ce qui donne lieu à des flash-backs. L’histoire est largement centrée sur lui au tout début du mouvement, ses rapports avec les institutions de Weimar, avec la toute nouvelle République, la manière dont l’école traverse les remous politiques de l’entre-deux guerre, mais surtout les rapports que ce directeur entretint avec une certaine Dörte Helm, peintre et graphiste, élève rebelle, une relation qui intéresse hautement la journaliste venue interroger Gropius.

C’est là sans doute que le projet trouve ses limites, la série assume tout à fait de se concentrer sur cette romance supposée, et rapidement les scènes orageuses qui opposent les deux protagonistes prennent le pas sur les scènes d’atelier. Certes des figures emblématiques du mouvement y ont leur place : Marcel Breuer, Oskar Schlemmer, Paul Klee et d’autres encore, mais on voit peu de réalisations du Bauhaus, quelques croquis, du tissage parfois, une demie-performance, deux trois costumes d’opéra, quelques meubles, une ou deux pièces de la fameuse maison de Nassau. La série choisit surtout de s’intéresser au contexte du mouvement : son rapport à l’économie allemande au bord du gouffre, son intégration ou non des femmes artistes, son positionnement fluctuant face au nationalisme menaçant et aux élites de Weimar. Finalement le Bauhaus est moins vu comme un mouvement d’avant-garde artistique que comme un lieu en prise à toutes les tempêtes du siècle, et la série, sans doute pour les besoins de la fiction, n’articule guère les deux.

L’absence abyssale des arts plastiques à la télévision

Si la série s’est fait remarquer par une presse plutôt enthousiaste, c’est sans doute à l’aune de l’absence abyssale des arts plastiques à la télévision. Je ne vous apprends rien, parmi les personnalités invitées à présenter à la télévision, publique ou privée, leurs activités artistiques, une immense majorité vient du cinéma, du théâtre, de la musique et de la littérature, peu d'entretiens, peu d’émissions pédagogiques consacrée aux beaux-arts et aux arts contemporains, ce qui ne manque pas de surprendre : l’accointance formelle entre le support télévisé et les arts plastiques paraît évidente.

Alors qu’avez-vous pensé de Bauhaus, la série, et que dit-elle à votre avis de ce que fait la télévision aux arts plastiques ?

