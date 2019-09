Les grandes enseignes font-elles l'aménagement urbain ?

Les grandes enseignes dictent-elles l’aménagement des centres-villes ? C’est l’alerte lancée par un collectif d’urbanistes et d’architectes reconnus, sur le projet de transformation de la gare du Nord. Il prévoit de raser la gare d’échange, bâtie en 2001 pour y édifier une immense galerie commerciale.

Patrick Bouchain : "Il y a un rejet et je pense que ce rejet est profond et quand on dit tout le temps "les gens ne sont pas mobilisés", "les gens veulent être des consommateurs". Oui ils veulent acheter mais en même temps ils veulent être libres.

Moi, je voudrais que ça ne reste pas que sur la gare du Nord, que ce soit le déclencheur qui dise "regardons quand même tous ces espaces qu’on privatise et qui nuisent à notre vie quotidienne."

Ce projet est symptomatique de la politique d’aménagement commercial. Vous avez vu dans les aéroports, entre l’embarquement et l’arrivée dans les avions, vous devez passer par un centre commercial et passer un temps fou parce que vous ne voyez même plus la porte dans laquelle vous allez embarquer. C’est symptomatique de dire que le commerce est déterminant dans l’aménagement de la ville. Oui, il est une des composantes de la ville. La ville est un lieu d’échanges, mais c’est un lieu d’échange d’idées et de personnes.

On ne peut pas vous laisser un moment de libre. Ce qui est beau dans la vie, c’est la promenade, le hasard, c’est l’imprévu. On ne peut pas tout le temps vous conduire, on ne peut pas vous dire "vous transportez, après vous achetez, après vous travaillez, vous retransportez et vous rentrez chez vous regarder la télé."

Réaménagement de la gare du Nord, projet Europacity à Gonesse, ces projets titanesques sont portés par des grandes enseignes comme Auchan.

Patrick Bouchain : "C’est comme s’il y avait un monopole d’un certain commerce qui s’installait en ville. Moi je suis pour l’échange, mais peut-être que l’échange, c’est la diversité. Mais encore une fois, on a tous les outils pour le faire, les appels d’offre, les appels à candidature. C’est là où je me méfie de ces grands groupes. Eux-mêmes vont commencer à déserter la périphérie pour réintroduire les centres-villes pour y faire des lieux de distribution qui seront peut-être des produits acheminés par internet.

On va avoir des grands, du type Amazon, qui vont construire des énormes boîtes à chaussures dans la campagne pour recevoir des produits, les emballer et les acheminer vers un centre-ville ou vers un petit point qui va permettre de vendre une marchandise absurde.

C’est ça qu’on ne regarde pas et c’est ça l’aménagement du territoire. Ce ne sont pas des coups, des événements, ce n’est pas de dire je fais la gare pour les Jeux Olympiques de 2024. Qu’est-ce qu’on fera en 2025 ?"

Certains urbanistes appellent les citoyens à se réapproprier l’aménagement des villes en s’inspirant des modèles de cogestion qu’on trouve en Europe du Nord.

Patrick Bouchain : "C’est ce qu’on appelle les ateliers publics d’architecture et d’urbanisme. C’est de dire que chaque collectivité devrait avoir un atelier public et non pas des ateliers ou des études privées qui sont ramassées par des techniciens. On devrait avoir un grand atelier public de l’aménagement.

C’est là qu’on devrait débattre devant des maquettes, devant des projets, devant des objectifs à atteindre sur le plan énergétique ou écologique. Ce n’est pas que technique. La forme populaire est une forme indispensable à l’harmonie."