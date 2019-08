Les mystères du Machu Picchu

L'origine des mondes culturels | Patrimoine mondial de l’Unesco, le Machu Picchu fascine et intrigue depuis sa découverte en 1911. Archéologues, historiens et anthropologues avancent des théories depuis plus d'un siècle mais ne percent toujours pas les secrets de ces ruines incas.

Plus de cent ans après sa découverte officielle, les origines du Machu Picchu restent une énigme. Les scientifiques sont confrontés à de multiples questions, sans pouvoir y répondre de façon irréfutable. Pourquoi a-t-il été construit à près de 2 500 mètres de hauteur, dans un lieu si inaccessible ? Quelle est la signification de ce célèbre site inscrit au patrimoine mondial de l’humanité en 1983 ? Qui y vivait ?

Un secret inca

Entre 1450 et 1532, l’Empire inca s’étend sur plus de quatre mille kilomètres, de l’actuel Équateur jusqu’au Chili. La capitale des Incas est Cuzco, au sud-est du Pérou. À soixante-dix kilomètres de la ville, ils bâtissent ce que l’on appelle aujourd’hui le Machu Picchu.

• Crédits : Sergi Reboredo - Maxppp

Le peuple Inca n’ayant pas de langage écrit, il est difficile de comprendre les origines de ces édifices impressionnants, toujours debout près de cinq cent ans après leur construction. Seuls les fouilles archéologiques et les écrits des Espagnols, qui envahissent leur territoire au XIVe siècle, permettent d’avoir des informations.

Hiram Bingham, premier explorateur du Machu Picchu

En juillet 1911, l’universitaire américain Hiram Bingham (1875-1956) parcourt la province d’Urubamba, dans la région de Cuzco. Il marche à travers "le panorama sans cesse changeant, la végétation exubérante, les précipices insondables, les glaciers surgissants d’entre les nuages", à la recherche du palais du dernier inca.

Il est guidé par un paysan, Melchor Arteaga, qui connaît déjà l’existence des ruines qu’il s’apprête à découvrir. Dans sa quête, Bingham gravit une montagne appelée "Machu Picchu", traduction en quechua de "vieux pic". Au cœur de la montagne, il tombe sur des indiens, Richarte et Alvarez. Ils lui indiquent le chemin des ruines. Tous deux ont élu domicile depuis quatre ans dans ce "nid d’aigle", comme l’appelle Bingham. Ils y vivent, sans prendre la mesure de l’importance historique et archéologique du lieu.

Sous les arbres, la mousse, les bambous et les vignes grimpantes, Hiram Bingham trouve une cité. Cet endroit, aujourd’hui célèbre et appelé "Machu Picchu", est perché à 2 430 mètres de hauteur dans les montagnes des Andes. Il est constitué de constructions de granite blanc intactes, plus belles encore que celles, déjà connues, de Cuzco. Bingham prend des photos pour prouver sa découverte.

• Crédits : Hiram Bingham

Les mystères qui entourent le Machu Picchu sont nombreux et impénétrables. Même les origines de sa découverte sont floues. Si Hiram Bingham est reconnu comme celui qui a découvert la cité inca en 1911, une carte allemande la mentionne dès 1874. Les honneurs reviendraient donc en vérité à Augusto R. Berns, prospecteur de mines allemand, qui aurait découvert, sans s’en rendre compte, le célèbre Machu Picchu. Sans compter les fermiers indiens qui y conduisent Bingham et y habitent alors.

Vilcabamba et les Vierges du Soleil

Bingham permet en tout cas le début de fouilles archéologiques par son équipe. Un an après sa première visite, il revient. Cette nouvelle expédition est financée par l'université de Yale et la National Geographic Society. Hiram Bingham croit alors avoir découvert les vestiges de Vilcabamba la Vieja, la dernière capitale inca. Il baptise les ruines "Machu Picchu", "_pour la simple raison que lorsque nous les découvrons, personne ne sait comment les appeler autremen_t", écrit-il dans The Lost City of Incas, en 1948.

Lors de cette deuxième expédition, l’équipe de Bingham découvre des ossements. Parmi une cinquantaine de squelettes examinés par l’ostéologue Georges Eaton, "tous sauf quatre étaient de sexe féminin", raconte Bingham dans son livre. Ils en concluent tous les deux que les ruines étaient la demeure des "'Vierges du Soleil’, attachées aux sanctuaires où l’astre suprême était vénéré". D’après les récits des Espagnols, les plus jolies filles de l’Empire Inca, élues à l’âge de huit ans, faisaient partie de cette assemblée. Elles servaient l’Empereur jusqu’à la fin de leurs vies.

Des théories erronées

Les théories de Bingham sont invalidées quelques années plus tard. Des archéologues démontrent que le dernier refuge des Incas, Vilcabamba, est en fait situé à Espíritu Pampa, à cent trente kilomètres à l’ouest de Cuzco. Bingham a pourtant visité Espíritu Pampa… Mais pour lui, le site était trop petit pour être la ville légendaire. D’après Patrice Lecocq, maître de conférences en archéologie andine à l'université de Paris I, "on n’est d’ailleurs même pas sûrs que le site de Machu Picchu était encore occupé à l’époque des derniers Incas".

L’hypothèse des "Vierges du Soleil" est définitivement démentie par l’anthropologue américain John Verano en 2000. Il réexamine les ossements trouvés à Machu Picchu, alors conservés par l’Université de Yale. "Eaton a assigné un sexe aux squelettes en se basant sur la taille et la robustesse des os", écrit-il dans The 1912 Yale Peruvian Scientific Expedition Collections From Machu Picchu. Or, Georges Eaton manquait d’expérience concernant les squelettes des Andins. Ceux-ci sont de plus petites tailles que les Occidentaux : de petits hommes peuvent facilement être pris pour des femmes par un scientifique habitué aux plus grands gabarits. Finalement, John Verano conclut que les femmes et les hommes sont présents sur le site dans des proportions "approximativement égales". Le Machu Picchu n’est donc pas le repaire des Vierges du Soleil.

Une retraite royale

En 1986, grâce à des documents datant du XVIe siècle, l’archéologue et anthropologue américain John Rowe identifie le Machu Picchu comme étant l’une des demeures royales du premier Inca : Pachacutec (1438-1471).

Le Machu Picchu était une sorte de résidence secondaire pour l’Empereur. "Ce serait un lieu de prestige pour montrer la puissance de l’Inca. Mais rien ne dit que l’Empereur Inca a un jour résidé ici", précise Patrice Lecoq. Entre "trois cent et cinq cent personnes", principalement des membres de l’élite, auraient vécu de façon permanente à Machu Picchu. "On pense qu'il a fallu cinquante ans aux Incas pour construire la cité. "

Les fouilles archéologiques confirment pour le moment la théorie de la "retraite royale" : la plupart des bâtiments de Machu Picchu seraient des lieux de culte ou les demeures de riches courtisans. Le site est découpé de façon ingénieuse.

• Crédits : Getty

"La noblesse vit dans la moitié du haut, où l’on trouve la plupart des "temples". La plèbe vit dans la moitié du bas, où l’on trouve des terrasses", raconte Patrice Lecoq. "On pense que toutes les maisons en granite à deux étages, assez raffinées, abritaient l’élite. Celles à un étage, en pierre, seraient faites pour les serviteurs ou les paysans. Elles sont moins nombreuses."

Certains édifices en granite auraient un rôle cérémoniel. Les archéologues choisissent de nommer ces bâtiments selon leurs connaissances : "Résidence royale", "Temple du Soleil", "Temple des trois fenêtres", etc. "On pense que ce sont des édifices rituels, mais on n’est pas sûrs de leurs fonctions", explique Patrice Lecocq.

Johan Reinhard : un "paysage sacré"

Pour l’archéologue et anthropologue américain Johan Reinhard, le mystère du Machu Picchu est effectivement lié au divin. Dans son livre, Machu Picchu : Exploring an Ancient Sacred Center, il raconte que ce lieu est au coeur d’un "paysage sacré".

Les Incas auraient choisi d’installer leur cité en haut d’une montagne, proche du soleil - une divinité -, encerclée par la rivière sacrée Urubamba et entourée d’autres sommets, "pour consolider leur règne".

Les sources d’eau sont sacrées. Le Soleil est une divinité. Les montagnes sont vénérées.

Le système d’irrigation très abouti de la cité montre en effet l’omniprésence de l’eau : seize fontaines alimentent la cité. L'eau provient de l’Urubamba.

Johan Reinhard remarque que certaines constructions de la ville ont été faites pour s’aligner avec le soleil selon la période de l’année. Par exemple, au moment de l’Équinoxe, l’Intihuatana, la pierre sacrée au sommet de la cité, est si bien alignée avec le soleil qu’elle n’a plus d’ombre.

• Crédits : Getty

Les montagnes les plus hautes, aux sommets enneigés, "contrôlent la météo et, ainsi, la fertilité des cultures et des animaux", écrit Johan Reinhard. Elles sont "des protectrices et des dieux de la guerre pour les peuples qui vivent près d’elles et les vénèrent".

"Certains édifices sont orientés vers des montagnes recouvertes de neige, où était censée résider l’âme des ancêtres", précise Patrice Lecoq, maître de conférences en archéologie andine à l'université de Paris I.

Un mode de vie adapté

Pour vivre près de leurs divinités et les servir, les Incas transforment les pentes escarpées au flanc de la montagne en terrasses. Ils cultivent ainsi du maïs, produit sacré utilisé pour fabriquer de la bière, donnée en offrande au dieu Soleil. Le climat n’est pas favorable à l’agriculture. Pendant la saison humide - la moitié de l’année -, des pluies diluviennes risquent de s’abattre sur la montagne. Pour permettre la survie de leurs cultures, les terrasses des Incas sont équipées de galeries de filtrage. La couche du fond est faite de fragments de roche. Au milieu, une couche de sable a été posée. Et sur la couche supérieure, une terre arable. Sans les terrasses, les cultures seraient emportées par l'eau.

• Crédits : Getty

Les Incas n’ont pas d’outils métalliques pour tailler le granite, qui est une pierre très dure. Leurs édifices sont pourtant construits dans une "maçonnerie remarquable" : impossible de passer ne serait-ce qu’une carte de crédit entre deux blocs de granite. Ce travail de précision aurait été fait à la main, grâce à d’autres pierres.

Cela permet aussi à la cité de résister aux séismes - fréquents à Machu Picchu - : les roches sont tellement proches les unes des autres qu’elles retrouvent leurs places initiales après les secousses, au lieu de tomber.

Des dizaines de chercheurs ont travaillé et travaillent encore sur les origines de ces ruines fascinantes. Le mystère est tel que des illuminés ont par ailleurs affirmé qu'elles étaient l'oeuvre d'extraterrestres !