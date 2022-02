Les vestiges du mur d’Hadrien menacés par les changements climatiques

voir( 3 min )

“Plus de 1 900 ans, c'est une longue période pour qu'un monument comme celui-ci survive. L'une des questions pour l'avenir, c’est : est-ce qu’il va survivre aux 1 900 prochaines années ?” Au milieu des ruines du fort anglais de Vindolanda, le directeur des fouilles Andrew Birley résume ainsi l’inquiétude qui plane sur la muraille et ses entrailles. Depuis deux décennies, et à plus forte raison depuis 2017, l'archéologue et son équipe observent un phénomène nouveau : le sol change de nature et les vestiges archéologiques qu’il renferme commencent à se décomposer.

Des trésors archéologiques

Construit il y a 1 900 ans sur décision de l’empereur Hadrien, ce mur servait à protéger les Romains des invasions barbares. Sur près de 120 km, proche de la frontière entre l’Angleterre et l’Écosse, il est l’une des constructions les plus massives de l’empire romain.

Des milliers de soldats et leurs familles vivaient le long de ce mur. Il recèle donc de nombreux trésors archéologiques. Des outils, des armes, les plus vieux gants de boxe du monde, des chaussures et des vêtements en cuir, des latrines… Les structures et objets découverts ici ont permis aux archéologues de reconstituer la vie des Romains. On y a même trouvé des tablettes en bois manuscrites, les tablettes de Vindolanda.

• Crédits : Vindolanda Charitable Trust

“Nous avons ici 50 ou 60 chaussures de tous les sexes, de tous les âges et de toutes les couches sociales, décrit Andrew Birley. Elles ont complètement changé notre représentation de ce que pouvait être le quotidien de la population dans ces confins de l'empire romain : on est passé d'une chasse gardée masculine à une multitude de femmes et d'enfants courant partout. Sans ces artefacts, nous n'aurions pas eu ces informations. C'est ce genre de matériel archéologique qui est menacé par le changement climatique.”

Les tourbières se réchauffent

La tourbe, issue de la décomposition des végétaux, contient très peu d’oxygène : le bois, le cuir, les textiles n’y pourrissent pas. Les tourbières, qui couvrent 12 % des sols au Royaume-Uni, retiennent une grande quantité de carbone.

• Crédits : Giuglio Gil - AFP

“Mais avec le réchauffement climatique, le sol se réchauffe beaucoup plus rapidement que la température de l'air, explique le directeur des fouilles. Le sol de ces zones sensibles a donc tendance à se gélifier, à s'effondrer et à se fissurer, laissant passer l'oxygène dans des systèmes préservés et scellés pendant des siècles.” Or, l’oxygène accélère la décomposition des matériaux. Observé depuis 20 ans, le phénomène s'accélère depuis les années 2010. Le sol s’affaisse, et les vestiges du Mur d'Hadrien sont désormais exposés aux intempéries.

Des micro-solutions

Que faire ? Des micro-solutions émergent pour protéger le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. L’organisme qui gère le fort de Vindolanda suggère de supprimer des systèmes d’évacuation d’eau datant du XVIIIe siècle ou de modifier certaines pratiques agricoles. Il voudrait aussi développer des applications ludiques impliquant la population et les touristes dans la collecte de données sur la nature du sol, inspiré par des projets similaires sur des sites à Malte, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Cela viserait la constitution d’une "armée de scientifiques citoyens".

Mais selon les gardiens du mur d’Hadrien, la vraie solution passe par une lutte globale contre le changement climatique. “La course est lancée entre les archéologues et le changement climatique, résume Andrew Birley, qui voudrait intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Pouvons-nous sauver ce matériel avant qu'il ne disparaisse à jamais ?” Car en plus d’avoir un impact sur l’avenir, les changements climatiques pourraient aussi en avoir sur notre passé.