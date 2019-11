Michel Ragon : "Avec Le Corbusier, j'ai trouvé beaucoup d'affinités"

1972 | Sixième et dernière émission de la série "Entretiens avec" dans laquelle Michel Ragon livre son opinion sur l'architecture contemporaine et insiste sur la prégnance du politique et du social dans la compréhension de cet art bâtisseur.

Dans cet ultime "Entretiens avec", l'écrivain et critique d'architecture Michel Ragon explique qu'il s'est d'abord intéressé à l'architecture d'un point de vue "plastique" et "esthétique". C'est en vivant dans l'Unité d'habitation de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille qu'il s'est éveillé aux questions sociales. Il s'est alors pris de passion pour le sujet de l'architecture prospective et a beaucoup publié sur cette autre forme d'architecture utopique laquelle "se présente comme une forme de provocation destinée à rompre avec cette architecture bien pensante, confortable pour l'esprit mais pas toujours pour celui qui est dedans... qui est celle que l'on voit un peu partout."

C’est cette architecture "parallèle qui se pense" opposée à l'architecture "qui se construit" que Michel Ragon a voulu mettre en avant, c'est son "côté militant", affirme -t-il. "Il n'est plus possible de parler que ce soit de peinture, que ce soit d'architecture et à plus forte raison d'urbanisme, sans avoir en même temps une réflexion critique par un biais sociologique, par un biais politique, par un biais économique. Tout est lié.". Telle est la conclusion qu'il donne à cette série d'entretiens.

S'il y avait eu une histoire de l'architecture moderne en France, je ne me serais pas mis à en faire une, je me serais contenter de la lire, de l'étudier. Mais comme il n'y en avait pas, alors ça c'est le côté autodidacte qui revient, je me suis mis à accumuler des documents et je me suis mis à en faire une pour moi-même et ensuite je l'ai publiée pour les autres.