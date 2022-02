Milan, San Siro - Giuseppe Meazza : une ville, deux noms, un stade

Stadium | Milan compte deux clubs de foot, mais un seul stade… qui porte deux noms ! San Siro et Giuseppe Meazza. Une oeuvre architecturale à l'acoustique rare, portée par des matches historiques, de Coupe du monde notamment, et baptisée "La Scala du football".

voir la vidéo

Les supporteurs de l’Inter Milan l’appellent de son nom officiel : stade Giuseppe Meazza alors que ceux du Milan AC préfèrent l’appeler stade San Siro, son nom de baptême. Une chose est sure, en Italie, il n’y a pas deux stades comme celui-là.

Un stade dédié au football

La construction du stade San Siro a débuté en 1925, au cœur du quartier de San Siro qui a donc donné son nom à l’enceinte, tout près de l’hippodrome de la ville. Il aura été l’un des premiers stades en Europe entièrement dédié au football, sans piste d’athlétisme.

• Crédits : Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group - Getty

San Siro a été inauguré le 26 septembre 1926, comme une évidence, lors d’un derby entre le Milan AC et l’Inter. 35 000 spectateurs avaient assisté à la victoire de l’Inter 6 buts à 3. À l’époque, San Siro était seulement le stade du Milan AC. L’Inter n’a commencé à y jouer ses matches à domicile qu’en 1947. Juste après la guerre, San Siro est déjà une enceinte fermée : dès 1939, des tribunes ont été ajoutées au 4 coins et la capacité a été portée à 55 000 places.

• Crédits : FC Internazionale Archive - Getty

Une oeuvre architecturale

Ce qui est saisissant, dans l’évolution du stade milanais au fil des années, c’est la volonté affirmée lors des différents aménagements, de faire de San Siro une œuvre architecturale. Comme en 1956 : d’un côté, la capacité du stade est portée à 125 000 places, mais de l’autre, on ne se contente pas d’un grand stade, il faut qu’il soit beau, original, avec ses innombrables rampes d’accès qui, de l’extérieur, le font ressembler à une ruche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La Scala du football"

San Siro devient encore plus unique à la fin des années 80 : pour la Coupe du monde 1990 que l’Italie doit accueillir. Le stade où aura lieu la cérémonie d'ouverture est totalement relooké et modernisé.

• Crédits : Eric Renard / Corbis - Getty

Pour 60 millions de dollars, 11 tours de bétons sont installées pour supporter un toit qui donne à l’enceinte une acoustique rare et des surnoms qui le sont tout autant : la "Scala du football", en hommage au théâtre d’opéra de la ville ou bien la "cathédrale", sorte de contrepoids Payen au Duomo, la cathédrale de Milan. Le derby entre l’Inter et le Milan AC est d’ailleurs appelé "le derby de la Madoninna", du nom de la sculpture de la vierge Marie placée sur la plus haute flèche du Duomo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Meazza, le mâle alpha

C’est en 1980 que San Siro a officiellement été rebaptisé stade Giuseppe Meazza, du nom de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du foot italien décédé l’année précédente. Meazza qui avait en plus l’avantage d’avoir porté le maillot des deux équipes de Milan, l’Inter et le Milan AC. D’accord, il a joué 14 saison à l’Inter et seulement 2 au Milan, mais si les deux clubs sont tombés d’accord sur son nom, c’est surtout parce qu’il avait été l’un des grands artisans des deux premiers titres mondiaux de l’Italie, en 1934 et en 1938. Giuseppe Meazza, sorte de mâle alpha, gominé, à la manière de son idole, l’acteur Rudolph Valentino, mais également symbole parfois un peu gênant du football italien des années 30 et 40, mâtiné de copinage avec Benito Mussolini et le fascisme, Meazza, capitaine d’une équipe qui n’a jamais hésité à lever le bras pour son duce.

• Crédits : AFP

L’Autriche battue par le Duce

L’histoire de ce monument du football mondial aura été jalonnée de grands évènements. Des matches de la Coupe du monde 1934, d’abord. Une demi-finale dantesque, par exemple, remportée par l’Italie 1 à 0 face à l’Autriche. Il tombe des hallebardes, le terrain gorgé d’eau est à la limite du praticable, le but italien est entaché d’un hors-jeu et l’arbitre oublie de siffler un penalty évident en faveur de l’Autriche pour une faute de Luis Monti sur Matthias Sindelar, la grande star de la Wunderteam. Sous les yeux de Benito Mussolini, encore lui, tout est réuni pour que l’Italie fasciste remporte sa Coupe du monde. Ce sera le cas quelques jours plus tard à Rome après un succès 2 buts à un contre la Tchécoslovaquie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

San Siro a également accueilli 3 matches de l’Euro 1980 et 6 rencontres de la Coupe du monde 90 dont le fameux Argentine-Cameroun qui avait vu la victoire 1 à 0 du Cameroun face aux champions du monde en titre pourtant emmenés par Diego Maradona.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Marco Van Basten, roi de Milan

Les plus grands joueurs ont fait de San Siro leur jardin. 2 joueurs de l’Inter ont remporté le ballon d’or, la plus haute distinction individuelle du football : l’Allemand Lothar Mathaus et le Brésilien Ronaldo. 6 joueurs du Milan AC ont réussi cette performance, dont le Néerlandais Marco Van Basten, sacré trois fois sous le maillot Rossonero.

Impossible de parler de San Siro sans évoquer la famille Maldini. Entre 1954 et aujourd’hui, l’histoire des Maldini est celle du Milan AC. Cesare, puis son fils Paolo puis son petit-fils Daniel ont porté le maillot rouge et noir.

• Crédits : Torsten Silz / DDP / AFP / Alessandro Sabattini - Getty

Il y a aussi parfois eu des affrontements fratricides dans la capitale lombarde, notamment à l’époque des frères Baresi, Franco et Giuseppe. De la fin des années 70 aux années 90, tous les deux étaient les capitaines emblématiques de leur équipe, Franco idole du Milan AC et de San Siro, Giuseppe de l’Inter et de Giuseppe Meazza.

Mais puisque Milan n’est pas Rome, même du temps des frères Baresi, le derby milanais n’a pratiquement jamais donné lieu à des débordements. On se chambre à grand coups de Tifos dans le stade, on se moque une semaine avant et une semaine après le match, mais globalement, tout cela se passe entre gens de bonne compagnie. La capitale italienne de la mode aimera toujours les bonnes manières.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un nouveau stade dans les cartons

À Milan, il existe des gardiens du temple, qui œuvrent pour que le stade vive encore longtemps, mais la réalité économique est en train de rattraper la scala du football. Depuis quelque temps déjà, les deux clubs de Milan sont d’accord pour démolir le vieux stade, le remplacer par un autre, censé être plus fonctionnel et évidemment plus moderne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les supporteurs ne veulent pas que l’on rase leur maison, mais en expliquant que le bâtiment n’a aucun "intérêt culturel", une commission régionale qui dépend du ministère italien de la culture a grandement justifié le projet démolition. Quand on veut tuer son chien, on explique qu’il a la rage. Mais Giuseppe Sala, le maire de la ville, lui, est favorable à une rénovation du vieux stade et il a fait une promesse : quoiqu’il arrive, la cérémonie d’ouverture des jeux de 2026 que Milan va accueillir aura lieu à San Siro. Un peu de répit pour Giuseppe Meazza. Deux noms, une ville, un stade.