Mort de Ricardo Bofill, l'architecte qui voulait révolutionner le HLM

Auteur de centaines de réalisations dans le monde, il appartenait au cercle fermé de ceux qu'on appelle les "starchitectes", ces architectes médiatiques connus du grand public... L'architecte espagnol Ricardo Bofill est mort ce 14 janvier 2022, il avait 82 ans.

En France, son nom est associé à des lieux qui détonnent et étonnent toujours 40 ans après, comme le quartier Antigone à Montpellier, les arcades du lac à Saint-Quentin en Yvelines, les places de Catalogne et de Séoul à Paris et le plus connu sans doute, les espaces d'Abraxas à Noisy le Grand... L'émission "L'Esprit des lieux" se rendait justement il y a quelques jours dans cet espace "rétro-futuriste" qui marquait et marque encore ses habitants :

Tous ces sites datent des années 80, l'époque où Ricardo Bofill enchaine les projets... Un brin mégalo - il l'a reconnu après - il veut faire une révolution des HLM : rompre avec la monotonie des barres et des cités dortoirs, amener de la vie et de la beauté dans ces quartiers, inspiré de sa culture latine où les gens vivent dans la rue...

Son projet est politique, et il se dit architecte de gauche. Né en 1939 à Barcelone, il est renvoyé de son école d'architecture pour anti-franquisme mais crée son atelier.

Il associe le béton à des références antiques : des colonnes, des statues, des corniches, des moulures, etc. Ses projets étaient des utopies urbaines, mais qui n'ont pas réussi à servir de modèle à d'autres architectes, il le reconnaissait. On a continué de construire des barres après Ricardo Bofill...

Ses œuvres en tout cas font travailler l'imaginaire, ont servi de décor pour des films... Brazil en 85 et Hunger Games en 2014...

Ces bâtiments ne faisaient pas l'unanimité : classicisme technologique pour les uns, brutalisme pour les autres. Ils continuent en tout cas d'attirer les curieux en banlieue.