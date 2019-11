Notre-Dame de Paris : "La sécurisation de la cathédrale passe bien avant la nature de sa flèche"

"Qu'il ferme sa gueule". L'adresse particulièrement musclée du général Jean-Louis Georgelin à l'encontre de Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de Notre-Dame de Paris, a fait polémique ces derniers jours. Auditionné à l'Assemblée nationale mercredi, le représentant spécial du président de la République pour cette reconstruction répondait ainsi sèchement à des débats trop prématurés, selon lui, autour de la restauration de la flèche.

Le lendemain, l'ancien chef d’état-major des armées était recadré par le ministre de la Culture Franck Riester sur Twitter.

Ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture et ancienne productrice sur nos ondes, Maryvonne de Saint-Pulgent était l'invitée du journal de 22h de Stanislas Vasak jeudi soir.

Que pensez vous de ces propos pour le moins musclés du général Georgelin à l'encontre de l'architecte de Notre-Dame ? "Qu'il ferme sa gueule" ?

Ce n'est pas très heureux comme expression. D'ailleurs, le ministre de la Culture a condamné ces propos tenus devant la représentation nationale.

Et par ailleurs, les architectes en chef des monuments historiques qui sont des maîtres d'œuvre, sont certes statutairement des fonctionnaires de l'Etat, mais en ce qui concerne la restauration, ils proposent ce projet tout à fait librement.

Maintenant, est-il opportun de discuter maintenant de la nature de la flèche, de remettre sur la table cette question ? Sur ce point, on peut dire que le général Georgelin n'a pas tort. Ce n'est pas du tout le sujet à l'ordre du jour.

La sécurisation de la cathédrale est le sujet à l'ordre du jour. Et c'est seulement dans un nombre de mois respectables que cette question du parti de la restauration de Notre-Dame de Paris sera présentée et discutée devant les instances compétentes.

Pour vous, en l'état actuel des choses, le général Jean-Louis Georgelin reste l'homme de la situation pour piloter ce chantier de restauration ?

Il a été désigné par décret comme préfigurateur de l'établissement public, donc personne ne doute qu'il en sera le président lorsque le décret organisant l'établissement public sera publié au Journal officiel. Il sera nommé par décret du président de la République. Personne ne doute du choix du président de la République.

Maintenant, ce n'est pas non plus lui qui va décider du parti de restauration de Notre-Dame de Paris. C'est une compétence du ministre de la Culture, après avis de la Commission supérieure des monuments historiques.

L'établissement public va faire une proposition au ministre. Mais par ailleurs, cette proposition ne fera que se prononcer sur une proposition des architectes en chef. Encore une fois, la liberté des architectes en chef est totale. C'est bien pour cela qu'ils font des propositions qui ne sont soumises à aucun principe hiérarchique.

Mais comprenez-vous que l'architecte de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, puisse s'exprimer en faveur d'une reconstruction à l'identique de la flèche de Notre-Dame ?

Ce n'est absolument pas surprenant. Viollet-le-Duc est le créateur du métier d'architecte en chef. Par ailleurs, les débats sur la pertinence de Viollet-le-Duc comme architecte restaurateur du patrimoine sont largement derrière nous. Il y a un consensus massif de l'histoire de l'architecture et du patrimoine sur le grand architecte du patrimoine que fut Viollet-le-Duc. C'est tout à fait naturel et sans surprise qu'un architecte en chef soit en faveur de la reconstruction de la flèche. Ce n'est d'ailleurs pas la seule personne à avoir pris cette position. Sauf erreur, c'est aussi celle du clergé de Notre-Dame de Paris, entre autres. La question est tout à fait charitable. J'ai entendu le président de la République, dans un discours adressé au ministère de la Culture pour ses 60 ans, dire que ce débat sur la flèche était très utile et qu'il ne fallait surtout pas le clore prématurément.

Et vous, justement, Maryvonne de Saint-Pulgent, en tant qu'ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture, quelle est votre position sur ce débat ?

C'est un débat de fond très intéressant. Personnellement, je suis, comme beaucoup de gens du patrimoine, plutôt en faveur de la restauration de la flèche à l'identique. Car on est tout à fait dans les principes de la Charte de Venise et des conventions internationales sur le patrimoine. La cathédrale avec la flèche de Viollet-le-Duc a été classée à la fois parmi les monuments historiques et au patrimoine mondial de l'Unesco, avec l'ensemble des abords et de l'île de la Cité.

Ces principes disent que l'on restitue le dernier état cohérent connu quand il est suffisamment documenté. Nous sommes tout à fait dans cette circonstance. Sachant que, en plus, la flèche était là il y a six mois. Il est d'ailleurs paradoxal qu'au même moment, même si la décision n'est pas prise, l'État soutient un projet de reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis, qui elle a disparu depuis très longtemps et est sans doute moins documentée que la flèche de Notre-Dame de Paris.

Et la flèche d'origine de Notre-Dame n'est pas envisageable ?

Non, celle là, on la connaît très peu. Elle a disparu avant la Révolution. Elle n'est pas documentée. [construite vers 1250, elle fut démontée de 1786 à 1792, NDLR]

Ce serait pour le coup une restitution formellement déconseillée par les textes internationaux sur le patrimoine.

Mais on n'a pas d'images, nous n'avons rien sur cette flèche ?

On n'a surtout pas de documentation. Quand on restitue un élément disparu depuis très longtemps, il faut avoir tous les outils, tous les éléments pertinents : la dimension, la façon dont cela a été fait, des dessins précis, etc. Nous n'avons rien de tout cela sur cette flèche, à la différence justement de celle de Viollet-le-Duc. Et encore une fois, le principe absolu des chartes sur le patrimoine est de ne jamais dérestaurer un monument historique. Ce serait une dérestauration. Ce serait renoncer à l'état qu'a connu la cathédrale pendant plus d'un siècle et qui est celui qui a été protégé et qui est connu de tous. Ce serait vraiment, alors là, pour le coup, totalement contraire aux principes même observés par tous les États qui ont signé la Charte de Venise.

Si l'on vous suit bien, un geste contemporain pour la flèche, comme l'avait souhaité Emmanuel Macron, serait quelque peu incongru ?

Evidemment, le ministre de la Culture, puisque c'est lui qui est compétent, peut tout à fait prendre une position de ce type in fine. Simplement, Charles Villeneuve a dit qu'il ne serait pas cet architecte là. Ce qui est d'ailleurs vrai puisqu'il faudrait un architecte contemporain, car ce serait à ce moment là, non pas de la restauration du patrimoine, mais une création architecturale. Cela étant, il faut que ce soit admis par l'Unesco, puisque, compte tenu du classement de la cathédrale au patrimoine mondial, il y a un avis que donnera le Comité du patrimoine mondial, qui d'ailleurs a désigné les experts pour suivre ce chantier.

Prendre ce parti est beaucoup plus compliqué. Sans compter qu'il ne suffit pas de dire que cela sera contemporain. Ensuite, il y a la pertinence des projets et leur insertion dans le patrimoine. C'est évidemment beaucoup plus compliqué et beaucoup moins consensuel.

Maryvonne de Saint-Pulgent, d'une façon générale, quel regard portez-vous sur ce chantier de restauration de Notre-Dame ?

C'est un chantier extrêmement complexe, d'autant plus que tout le monde s'en mêle.

Cette affaire de la flèche a été lancée par le monde politique. On ne parlerait pas de la flèche si le Premier ministre ne s'était pas exprimé là-dessus dès le lendemain de l'incendie. Et c'est devenu un débat mondial. Cela complique beaucoup ce chantier déjà hors norme à tous égards : par son ampleur, sa complexité, la difficulté de maîtriser encore à l'heure actuelle les conséquences de l'incendie, par le caractère tout à fait emblématique de Notre-Dame de Paris, qui est la première destination touristique de tous les monuments religieux. C'est le monument religieux le plus fréquenté du monde.

Mais ces polémiques, c'est très con. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par le général Georgelin, quoique pas sur les termes : évitons les polémiques, surtout à ce stade.

Pensez-vous que l'on pourra tenir le délai de cinq ans fixé par Emmanuel Macron pour achever la restauration ?

Je me réfère à ce qu'a dit le ministre de la Culture. Ce délai est plutôt une orientation sur le thème Allons le plus vite possible. Ayant été directeur du patrimoine, je ne suis pas sûr que même un établissement civil de cette nature, ad hoc, soit capable de dépenser à peu près 1 milliard d'euros en cinq ans. Sans compter que six mois ont déjà passé et on n'a pas commencé le chantier de restauration. Après six mois de travail.

On est toujours dans la phase de sauvetage. Je ne suis pas du tout convaincu que qui que ce soit pense sérieusement que tout le chantier de restauration sera terminé en cinq ans. Mais on peut faire des choses très importantes pour cinq ans. Comme je l'ai dit souvent, on peut peut-être envisager de réouvrir au culte la cathédrale dans ce délai.