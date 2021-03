Panama, Corinthe, Suez : les canaux de la démesure

Il a suffi d'un navire pour empêcher 10 % du commerce mondial : le porte-conteneurs de 200 000 tonnes Ever Given a obstrué pendant plusieurs jours le Canal de Suez, en Egypte... avant d'être remis à flot lundi 29 mars. 400 bateaux immobilisés depuis une semaine ont pu reprendre leur route, mais l'accident n'en a pas moins eu des conséquences économiques désastreuses quand, paradoxalement, ces canaux creusés de main d'homme ont toujours eu vocation à faciliter le transport maritime.

Unir deux mers, deux océans, relève d'un projet prométhéen, qui renvoie l'Homme à son éternelle volonté de dompter la nature. Car déplacer l'eau, la faire sortir de son lit naturel, est un enjeu de survie : on retrouve les premières traces de canaux dès le Néolithique. L'humanité commencera par aménager les berges, détourner les cours d'eaux, avant de s'attaquer à des projets de plus en plus pharaoniques, parmi lesquels les barrages mais également les canaux, ou rivières artificielles. Retour sur quelques-unes de ces impressionnantes constructions.

Le Grand canal de Chine, le plus ancien canal au monde

Méconnu en Occident, le Grand canal de Chine, ou Grand Canal Pékin-Hangzhou est le plus vieux et le plus grand canal au monde. Âgé de près de 2 500 ans, il mesure 1 797 kilomètres et relie Beijing (Pékin), au nord de la Chine, à Hangzhou, au sud, en traversant 8 provinces et 18 villes. Sa construction aurait débuté autour du Ve siècle avant Jésus-Christ, sur les ordres de Fu Chai, souverain de l'Etat de Wu, qui met alors en place ce chantier à des fins militaires.

Il faut cependant attendre le VIIe siècle pour que, sur ordre de la dynastie Sui, le canal soit prolongé pour relier Pékin à Hangzhou. Il répond ainsi aux besoins d'approvisionnements de la métropole et des frontières stratégiques, au nord, grâce aux surplus de production du sud. Au fil des dynasties, une série de chantiers gigantesques pour améliorer le canal font de ce projet titanesque l'ensemble de génie civil le plus important de l'ère pré-industrielle.

Au XIIIe siècle, le canal connaît un nouvel apogée avec la dynastie Yuan. Il relie alors cinq des plus importants bassins fluviaux de l'espace chinois : les fleuves Jaune, Haihe, Huaihe, Yangtsé et Qiantang. Le Grand Canal est devenu, au fil des chantiers, un élément clé de la stabilité de la Chine. Cette gigantesque rivière artificielle assure la communication et le transport des troupes au sein de l'empire, mais surtout il permet chaque année, dès le XIIIe siècle, le transit de plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales par voie fluviale.

Le Grand Canal est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 2014 : "Il représente le chef-d’œuvre le plus marquant du génie hydraulique dans l’histoire humaine, par ses origines très anciennes et sa très grande échelle ainsi que par son continuel développement et son adaptation aux circonstances au cours des âges".

Le canal de Corinthe, rêve antique

Le canal de Corinthe est un vieux rêve : l'empereur Néron, déjà, rêvait d'unir le golfe de Corinthe à la mer Egée. Il lança une première tentative, en l'an 67, en exploitant 6 000 prisonniers juifs : elle fut abandonnée à sa mort, à peine un an plus tard.

Il faut dire que pour éviter d'avoir à contourner la péninsule du Péloponnèse, les navires grecs utilisaient jusque là des diolkos pour la traversée de l'isthme de Corinthe, qui relie le golfe de Corinthe et le golfe Saronique. D'après les traces archéologiques, ces chemins dallés permettaient le transport des navires à l'aide de bers roulants, des chariots pourvus de roues. La tâche étant lente et difficile, la perspective de créer un canal pour permettre aux navires de transiter par voie fluviale paraissait d'autant plus séduisante.

Ce n'est qu'au XIXe siècle pourtant que ce projet titanesque verra enfin le jour. En 1881, le gouvernement grec lance les travaux : une société française, la Société internationale du canal maritime de Corinthe, dirigée par le général et ingénieur hongrois István Türr, est diligentée pour accomplir ce tour de force. Les travaux débutent le 29 mars 1882 : plus difficiles que prévu, ils sont stoppés en février 1889, alors que la société chargée du projet fait faillite.

8 200 000 m3 ont pourtant déjà été terrassés. Le canal est alors terminé aux trois quarts : une nouvelle société grecque se constitue et les 2 600 000 m3 de terre restant sont déblayés. Le 25 juillet 1893, le canal de Corinthe est inauguré. Le navire français Notre-Dame du Salut, long de 110 m pour 13 m de large, est le premier à effectuer la traversée de ce canal de 6 343 kilomètres de long et large de près de 25 mètres.

Plus de 2 000 ans après avoir été imaginé, le canal de Corinthe permet enfin aux navires d'emprunter un passage sûr pour traverser la Grèce, en leur évitant un détour de 400 km autour du Péloponnèse.

Le canal de Panama, entre deux océans

Avec ses 77 kilomètres de long, le canal de Panama traverse l'isthme de Panama, en Amérique centrale, et relie entre eux l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Non seulement cet incroyable projet lie deux océans, mais il coupe physiquement en deux le continent américain.

Dès 1524, le roi Charles Ier d'Espagne souhaite épargner à ses navires un trajet de 11 000 kilomètres les contraignant à contourner l'Amérique du Sud et à affronter le Cap Horn. Il envisage donc de relier les deux océans en traçant une voie maritime à travers le passage le plus étroit d'Amérique centrale.

Au XIXe siècle, c'est Ferdinand de Lesseps, auréolé du succès du canal de Suez, qui tente en 1882 de s'attaquer à ce défi : persuadé de la réussite de son entreprise et malgré des fonds insuffisants, il souhaite construire un canal au niveau de la mer. Mais la roche volcanique, trop dure, s'avère difficile à percer, tandis que les ouvriers du chantier sont frappés par la malaria et la fièvre jaune. Lorsque l'ingénieur français envisage de changer de méthodes pour favoriser un système d'écluses, il est déjà trop tard. D'autant que pour compenser les difficultés de financement de sa compagnie, Ferdinand de Lesseps a lancé une souscription publique qui, sur fond de corruption, ruine des milliers d'épargnants français : lorsque le scandale de Panama éclate, le projet de construction du canal est abandonné.

Ce sont finalement les Etats-Unis qui reprendront le chantier, après avoir envisagé un temps de construire un canal au Nicaragua. Le 3 novembre 1903, le président Theodore Roosevelt affirme de cette façon son soutien à l'indépendance du Panama, alors encore province colombienne. En contrepartie de leur soutien, les Etats-Unis négocient une frange de 16 kilomètres de large des deux côtés du tracé du canal, ainsi que les autorisations nécessaires à sa construction et son exploitation.

Cette fois, le canal est pensé à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer, grâce à un système composé de trois écluses alimentées par le lac artificiel Gatùn, créé grâce à un barrage sur le fleuve Rio Chagres. Le 15 août 1914, le canal est ouvert. Plus encore que les avancées technologiques, ce sont les progrès en matière sanitaire qui ont permis d'achever sa construction : le drainage des marais et la fumigation des habitations ont permis de faire reculer les cas de malaria et de fièvre jaune qui affectaient terriblement les ouvriers.

Après sa construction, le canal devient un enjeu politique conséquent entre Panama et les Etats-Unis. Au cours des années 50, les Etats-Unis ne reversent que 2 millions de dollars sur les 50 millions que leur rapporte annuellement le transit maritime. Après de nombreuses négociations, le canal est finalement rétrocédé au Panama le 31 décembre 1999, à la suite des traités Torrijos-Carter : en contrepartie, les navires battant pavillon américain ont la priorité sur les autres bateaux.

Rendus nécessaires par la taille de plus en plus imposante des navires, des travaux réalisés entre entre 2007 et 2016 ont permis d'élargir le canal grâce à de nouvelles écluses. Un chantier toujours en cours devrait permettre de porter la capacité maximale de celui-ci à 510 millions de tonnes par an en 2025.

Du Canal des Pharaons au Canal de Suez

Et si, il y a vingt siècles, un navire de guerre égyptien avait déjà obstrué le canal de Suez ? Si le Grand canal de Chine est la plus vieille rivière artificielle au monde, le canal de Suez lui est pourtant antérieur. Il s'agissait alors du canal des pharaons, qui a disparu au fil des siècles. Peu de sources subsistent, mais dès l'Egypte antique, vers 1850 av. J.-C., le pharaon Sésostris aurait ainsi fait creuser un canal permettant de relier la mer Rouge au Nil, et donc à la Méditerranée. Régulièrement ensablé, le canal sera restauré à plusieurs reprises par différents pharaons, avant de disparaître.

Lorsque, entre 1789 et 1801, lors de sa campagne d'Egypte, Napoléon Bonaparte envisage de percer à son tour l'isthme de Suez, il charge l'un de ses ingénieurs de vérifier l'existence de ces anciennes voies d'eau. Trait d'union entre l'Occident et l'Orient, la perspective de ce canal est un enjeu stratégique convoité.

Au cours du XIXe siècle, plusieurs projets sont proposés à l'Egypte. En 1854, le gouverneur d'Egypte Mohamed Saïd Pacha confie le premier acte de concession du terrain à Ferdinand de Lesseps (le même qui échouera à construire le canal du Panama par la suite), au grand désarroi des Anglais. La Grande-Bretagne a jusqu'ici privilégié le développement d'un réseau ferré et la perspective de cette nouvelle voie ne ravit pas les autorités britanniques. Ces dernières parviendront à plusieurs reprises à entraver la tenue des travaux. Le canal est pourtant un pari d'envergure : il est avant tout pensé pour les navires à moteur. Lorsque sa construction est entreprise, seulement 5 % des bateaux fonctionnent alors à la vapeur.

Malgré les retards, le canal, d'une longueur de 193,3 km, est achevé en 1869, dix ans après le début des travaux. Près d'1,5 million d'Egyptiens ont participé à ce chantier, dont la propriété est partagée entre l'Egypte et la France. Le canal de Suez reste cependant un objet de discorde avec l'Angleterre : pour tenter de régler ce différend, la convention de Constantinople affirmera en octobre 1888 la neutralité du canal, déclaré "libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon".

Devenue indépendante en 1953, l'Egypte finit par nationaliser le canal trois ans plus tard. Le Royaume-Uni, la France et Israël s'estiment floués : nombre de leurs ressortissants étaient actionnaires de ce canal. Les trois nations lancent conjointement une opération militaire baptisée "Opération mousquetaire", dans l'espoir de récupérer le Canal de Suez. Elle se solde par un échec : les Nations-Unies finiront par trancher sur le dossier en faveur de l'Egypte.

En 2015, des travaux ont permis d'approfondir le canal, de l'élargir mais également de mettre en place une seconde voie maritime de 37 km de long pour faciliter le transit. En 2015, le canal de Suez rapportait environ 4,5 milliards d'euros à l'Egypte par an. Un chiffre qui devrait dépasser la barre de la dizaine de milliards d'ici à 2023 selon les projections égyptiennes... à condition qu'aucun porte-conteneurs ne vienne entraver le flux.