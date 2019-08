Walt Disney, le dessein urbain

Maître du divertissement, Walt Disney a façonné l'industrie du dessin animé, et fait exister son monde imaginaire dans un parc à thèmes. À la fin de sa vie, il se lance un énième défi : bâtir la ville du futur. Son nom : E.P.C.O.T, une communauté utopiste, "planifiée et contrôlée".

Pionnier de la sonorisation, du storyboard, de la caméra multiplane, Walt Disney n'a cessé de réinventer le futur et de construire un monde imaginaire.

Il a révolutionné le dessin animé et le cinéma dans les années 1940, engageant de grands frais pour innover, quitte à mettre en péril ses studios ou sa réputation. En 1937, Blanche-Neige, projet raillé à ses débuts, est ovationné par le Tout-Hollywood. Dans les années 1950, il se lance un nouveau défi : faire exister son univers fictif dans un parc à thèmes.

Une des grandes questions qui a taraudé Walt Disney pendant sa vie était : “Quel rôle on peut attribuer au dessin animé pour construire le futur ?” Pour divertir les gens mais aussi pour devenir une méthode pour repenser la société, les villes, l’organisation générale de la vie quotidienne en fait. Le projet de Disney déborde assez tôt le divertissement.”

Pierre Chabard, architecte et maître de conférence à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette.

Walt Disney veut “construire un rêve en réalité”. Le premier Disneyland ouvre ses portes en 1955 dans le sud de la Californie. Les motifs, l’architecture, les ambiances sonores, structurent l’espace pour évoquer, des dessins animés et des périodes de l’histoire.

Tous ces parcs Disneyland sont orientés nord-sud, donc on entre par le sud et on est en face de cette rue fantasmée d’une ville américaine du début du siècle, c’est un moment nostalgique d’un certain moment de la ville américaine, totalement perdu. Au bout de cette rue, le château de conte de fée, donc face à nous on a cette apparition, cette architecture de dessin animé.

Pierre Chabard

Conçu en plein essor des banlieues résidentielles aux États-Unis, ce parc à thèmes rompt avec des modèles existants en pleine ville comme Coney Island à New York, qu’il juge vulgaire et désorganisé. Walt Disney traduit en différents lands une certaine vision de la réalité.

”Frontierland”, c’était pour Walt Disney, l’occasion de célébrer le mythe de l’Ouest américain, et la bataille de l’Ouest qui a été remportée. “Frontierland” reflète cette idéologie du XIXe siècle, c’est le triomphe des valeurs américaines. Il y avait aussi “Adventureland”, qui célébrait l’idée occidentale et européenne du colonialisme.

Eric Avila, professeur d'Histoire à l'Université de Californie à Los Angeles

Businessman et utopiste, il imagine pour son deuxième parc, un projet immobilier et urbain de 10 000 hectares en Floride comprenant une ville du futur pouvant accueillir 20 000 habitants, sous l’acronyme E.P.C.O.T. pour Experimental Prototype Community of Tomorrow (Projet Expérimental d’une Communauté du Futur).

Disneyland reflétait le côté divin de Walt Disney, Dieu qui dit je vais créer mon monde fantastique, ce paysage de banlieue résidentiel idéal, cette communauté idéale. Fort de ce succès, je crois que Walt Disney a fomenté des idéaux encore plus utopiques.

Eric Avila

Ville laboratoire, “communauté planifiée et contrôlée”, EPCOT comprend un centre urbain, écoles, restaurants, théâtres, commerces, et des zones résidentielles. “Tout dans EPCOT sera dédié au bonheur des gens qui y vivent, travaillent et jouent ici” disait Walt Disney.

Ces 20 000 habitants se devaient tous d'y occuper un emploi, il n'était permis à aucun d'entre eux de prendre sa retraite par exemple, si bien que chômeurs et retraités étaient contraints de céder leur place à d’autres. Et ces mêmes habitants, il était prévu qu’ils travaillent dans un parc industriel édifié avec le concours des géants de l’industrie américaine pour le développement de nouveaux produits lesquels seraient mis sur le marché et testés directement à EPCOT de façon à prévoir les grandes tendances du marché national”.

Pascal Ory, professeur émérite d’histoire à la Sorbonne

L’utopie EPCOT ne verra jamais le jour, aujourd’hui un parc Disney porte ce nom. Le projet de ville meurt avec lui en 1966.