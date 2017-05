Révisez le bac 2017 avec France Culture et "Le Monde"

Chaque année, Les Chemins de la philosophie, La Fabrique de l'histoire, les émissions scientifiques et La Compagnie des auteurs, proposent aux étudiants comme aux curieux de travailler et de corriger ensemble des sujets du baccalauréat. En partenariat avec Le Monde Campus.

Cette année encore, France Culture s'associe avec la chaîne Campus du quotidien Le Monde et vous propose de réviser votre bac de philosophie, grâce à une semaine spéciale d'émissions des Chemins de la philosophie et plusieurs dizaines d'archives des années précédentes à découvrir et écouter dans cette page et dans notre dossier . Retrouvez d'un coup d’œil toutes les émissions avec un sujet susceptible de tomber au bac, regroupées par notions. Elles sont parfois accompagnées de la problématique du sujet abordé, d'une proposition de plan ou même d'un corrigé complet ! Toutes ces émissions sont en partenariat avec Le Monde.fr Campus, la rubrique des lycéens et des étudiants, qui accompagne elle aussi les candidats au bac dans leurs révisions.

•

Retrouvez ici l'ensemble des annales et des corrigés de nos épreuves made in France Culture.

Au programme :