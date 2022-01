À l'origine des Schtroumpfs, une blague entre amis

voir( 5 min )

L'anecdote à l'origine de l'univers Schtroumpf c'est encore Peyo qui la raconte le mieux : "Je lui ai demandé à table de me passer le… le… et ne trouvant pas le mot je lui ai dit : 'Passe-moi le schtroumpf.' Il m'a dit : 'Tiens voilà le schtroumpf'. Je lui ai dit : 'Merci de me l'avoir schtroumpfé, quand je n'en aurai plus besoin je te le re-schtroumpferai'. Le professeur de littérature Stéphane Hubier, auteur de Schtroumpfologies (Éditions Du murmure, 2016) nous explique comment cette innocente blague s'est transformée en succès planétaire.

De petits êtres éphémères

Issus d’une longue tradition de petits peuples vivant à côté des humains, les Schtroumpfs sont nés à la fin des années 1950 lors d’un repas entre Pierre Culliford, alias Peyo, et des copains dessinateurs dont Franquin, pilier de la BD franco-belge. C’est à lui que Peyo a demandé de lui passer le schtroumpf.

Sébastien Hubier : "Et puis ils se sont amusés à parler schtroumpf, c’est-à-dire à remplacer tous les substantifs par le substantif schtroumpf et ils ont inventé la langue schtroumpf. Une fois qu’il l’ont inventée, Peyo et ses conseillers ont inventé le peuple qui correspondait à la langue."

En 1958, ces petits lutins bleus apparaissent comme personnages secondaires et facétieux dans les aventures de Johan et Pirlouit du fameux Journal de Spirou. Les Schtroumpfs sont tellement plébiscités par les enfants qu’ils leur volent la vedette et ces petits êtres, censés être éphémères, reviennent encore et encore. Jusqu’à ce que leur créateur leur consacre des albums entiers, secondé par sa femme, Nine Culliford, qui les colorise.

Sébastien Hubier : "C’est un produit vendeur le schtroumpf, par son amabilité physique, son apparence gentille, sa couleur même, la couleur du bleu vif qui attire les enfants, le costume schtroumpf qui est facilement reconnaissable et identifiable…"

Outre leur bonhomie, c’est aussi l’idée même d’un petit monde invisible qui séduit les enfants.

Sébastien Hubier : "C’est tout ce qui tourne autour de l’idée qu’il y a des gens qui vivent en parallèle à nous. C’est-à-dire qu’il y a un monde parallèle au nôtre, soit plus grand, soit plus petit et qui connaît une vie plus agréable, moins scolaire que la nôtre, je veux dire pour les enfants naturellement. Peyo va chercher dans cette dimension-là et il reprend aussi la dimension comique du nanisme. Le nain fait rire depuis la tradition médiévale du bouffon."

Une BD morale pour l'époque...

La langue schtroumpf fascine par sa facilité de compréhension. Élément central, elle est aussi une inépuisable source de gags. Malgré quelques pédagogues réticents qui craignent un appauvrissement du langage des plus jeunes, les parents aussi sont conquis.

Sébastien Hubier : "Pour les parents, les Schtroumpfs représentaient une bande dessinée morale. C’était toujours le bien qui triomphait à la fin, il y avait toujours un retour à l’ordre en fin d’album. Et puis probablement il y a quelque chose qui est de l’ordre de la transmission des stéréotypes, qui structurent notre vision du monde et qu’on retrouvait dans les Schtroumpfs. C’est moral, c’est conforme à nos modes de représentation dominants, donc tout va bien et je crois que c’est ce qui a aussi expliqué le succès des Schtroumpfs.

Chacun des Schtroumpfs représente une facette de nous-même : notre côté farceur, grognon, coquet…

De la même façon, chacun peut voir ce qu’il veut dans la société schtroumpf. Société sans argent et sans classe sociale, elle a souvent été comparée à une utopie communiste.

Sébastien Hubier : "Il y a aussi du communisme cette dimension-là : c’est le travail qui définit l'individu. Et une fois qu’il a accompli son travail, il vit dans un monde merveilleux où la lutte des classes est résolue, et où il peut s’épanouir à sa juste mesure et selon ses qualités : le Schtroumpf Gourmand fait des gâteaux, le Schtroumpf Costaud fait du sport…"

... aux multiples interprétations aujourd'hui

Pour certains c’est une tribu hippie réunie autour d‘un gourou, une société écolo ou même... nazie. Même le méchant Gargamel peut correspondre à différentes représentations :

Sébastien Hubier : "Certains ont vu des traits judaïques caricaturaux, d’autres y voient une sorte de banquier maléfique puisque le grand désir de Gargamel c’est de s’emparer des Schtroumpfs pour concevoir sa pierre philosophale pour s’enrichir, d’autres y voient simplement le pouvoir parental, le pouvoir des adultes qui essaieraient de venir rompre la tranquillité du monde des Schtroumpfs. Et d’autres y voient une représentation d’une forme du surmoi, comme le Grand Schtroumpf lui-même. Gargamel, c’est celui qui revient dans le monde des petites pulsions schtroumpfs pour rappeler qu’il y a un monde réel qui existe et que ce monde réel est dangereux."

En multipliant les schémas de représentation possibles, cela a permis au plus grand nombre de s’approprier cette œuvre.

À la mort de Peyo, ces enfants reprennent le flambeau et continuent la production : 35 millions d’albums vendus dans une quarantaine de langues, des dessins animés, des films, des goodies…

Les schtroumpfs sont devenus un succès planétaire, un "miracle du public" comme disait Peyo.