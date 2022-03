Batman, à l'origine, plus un détective de polar qu'un super-héros

voir( 5 min )

Je suis le jumeau négatif de Superman et le plus torturé des justiciers. Pourtant à l’origine, je n’ai rien à voir avec le monde des super-héros, je suis un pur personnage de polar. Je suis Batman.

En 1939, après une décennie de crise économique, les super-héros ont la cote. Les aventures de Superman, créées un an plus tôt, sont lues chaque mois par des milliers d’enfants. Detective Comics, éditeur spécialisé dans les polars, imagine copier le succès du héros kryptonien.

DC engage Bob Kane, un jeune dessinateur qui imagine un super-héros concurrent de Superman. Comme le rappelle le dessinateur Rudy Spiessert, "Bob Kane, Bill Finger, ainsi que les créateurs de Superman et de Captain America sont tous des fils d'immigrés juifs d’Europe de l’est qui vivent du côté de New York, dans la banlieue et qui vont transcender un espèce de rêve américain à travers ces personnages de surhommes."



La première version de l’homme chauve-souris, est un homme blond en costume rouge avec un bandeau sur les yeux. Il s’appelle alors Bat-man, il est inspiré de Zorro et de l’acteur qui l’incarne au cinéma, Douglas Fairbanks.

Des influences multiples de la littérature et du cinéma

Mais à défaut d’un cheval, Bat-man aura des ailes, que Bob Kane va chercher dans les dessins de Léonard de Vinci. Enfin, Kane donne une aura sombre et noctambule au personnage avec une référence à la chauve-souris, qu’il trouve dans le film de The Bat Whispers.

Bob Kane engage une connaissance sur le projet, un scénariste nommé Bill Finger, à qui cette première version du super-héros ne convient pas.

Finger, suggère de recouvrir la tête du personnage pour laisser plus de mystère, d’ajouter des oreilles pointues et de changer la couleur du rouge au noir pour le différencier de Superman.

Camille Baurin, spécialiste du comics et des super-héros : "La différence avec Superman, qui est un extraterrestre, qui vient d’une autre planète et qui baigne dans un univers de science-fiction, c’est que Batman s’apparente plus au genre policier. Effectivement, il a un côté détective dans le sens où il mène plus des enquêtes."

Les deux auteurs collaborent, mais n’ont pas la même vision du personnage : Bob Kane veut un super-héros clinquant ; Bill Finger imagine plutôt un détective scientifique à la Sherlock Holmes, sans super pouvoir, ce qu’on retrouve dans la toute première histoire de Batman, The case of the chemical Syndicate .

Si le succès rapide de Batman est associé au nom de Bob Kane, c’est Bill Finger qui écrit les histoires et invente la mythologie du héros, notamment son double civil, Bruce Wayne.

Un univers très "film noir"

Batman évolue dans un style “pulp fictions”, publications bon-marché sur des histoires criminelles, avec ses galeries de malfrats patibulaires, inspirés d’un autre comic-strip de l’époque : Dick Tracy.

Camille Baurin, spécialiste du comics et des super-héros : "Superman au début, agit plutôt pour défendre les opprimés de la Grande dépression, les chômeurs exploités par leurs patrons, etc, tandis que Batman combat la criminalité au sens premier du terme. Au fil des années, il va incarner une vision de la justice plus radicale que Superman.

Certains codes du film noir sont repris dans le comics : introspection, voix off, traumatisme originel, femme fatale, désir de vengeance, et même une image pessimiste de la ville.

Camille Baurin, spécialiste du comics et des super-héros : " Gotham City, c’est un peu une allégorie de la modernité, une espèce de grande mégalopole reflet du triomphe américain et en même temps complètement gangrenée par la criminalité, à la fois dans les bas-fonds mais aussi dans les différentes institutions qui gèrent la ville, la mairie… C’est une métaphore du progrès qui s’accompagne de son versant négatif.



Pendant près de 75 ans, Bob Kane porte en son seul nom le succès de Batman. Il faut attendre 2014 pour que DC Comics reconnaisse l’influence de Bill Finger, qui a apporté une nuance plus sombre et une réflexion morale à l’univers des superhéros.

Camille Baurin, spécialiste du comics et des super-héros : "Ce qui est intéressant, c’est que les auteurs les plus récents ont tendance de plus en plus à interroger ce rapport de Batman au pouvoir officiel, en interrogeant ce côté justice privée et toutes les questions de morales derrière, est-ce qu’un individu peut agir en dehors de la loi, même si c’est pour le bien de la société?