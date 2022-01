Jean-Claude Mézières, pionnier de la BD de science-fiction

voir( 4 min )

Il avait rencontré Pierre Christin, son complice, avec qui il créera "Valérian et Laureline", alors qu’ils avaient trois ou quatre ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils s’étaient retrouvés dans une cave à Saint-Mandé, en banlieue parisienne, alors qu’ils s’y cachaient pendant les bombardements allemands. Leurs chemins se sont recroisés bien plus tard et bien plus loin.

Entre temps, Jean-Claude Mézières, fils de peintres amateurs, était devenu dessinateur et maquettiste, via un passage à l'École des Arts Appliqués de Paris. "La vie est trop courte pour s’emmerder, il fallait que je fasse ce qui me plaisait, disait-il dans son livre, L’Art de Mézières. Et ce qui me plaisait, c’était le dessin”.

Cow-boy aux États-Unis

Le déclic fut un départ pour les États-Unis : "J’en avais vraiment marre de tout ça, et ce que je voulais faire, c’était partir aux États-Unis pour être cow-boy. Alors je suis parti pendant un an et demi. J’ai gardé les vaches, du Montana à l’Arizona.”

C’est au cours de cette aventure, en 1965, qu’il recroise son ami d’enfance Pierre Christin, à Salt Lake City. De retour en France, ils vont travailler ensemble, l’un comme dessinateur, l’autre comme scénariste. Ils lancent en 1967 leur série phare, dans le magazine Pilote, dirigé par René Goscinny.

À l’époque, la science-fiction en est à ses débuts. Les deux héros sont Valérian, un agent spatiotemporel un peu dilettante, à l’opposé des super-héros tout en contrôle, et Laureline, une jeune femme émancipée.

Une héroïne dans une BD des années 1960

“Effectivement, on a mis une nana, alors qu'à cette époque-là, il n’y avait pas une fille dans les bandes dessinées”, contextualisait Mézières sur France Culture en 2017. “Les filles étaient souvent soit des casse-pieds, soit ridicules, soit des espèces de bimbos, mais c'était pas des vraies jeunes femmes”, complétait Christin en marge d’une exposition sur leur série.

Le style graphique est efficace : des planches claires et limpides, pas de détails inutiles, un graphisme épuré mais riche. On y voit des planètes exotiques, une végétation foisonnante, des architectures baroques. Dans la vingtaine d’albums qui constitueront la série, on aborde des thèmes avant-gardistes : environnement, pacifisme, féminisme…

Sans le savoir, Mézières et Christin viennent de créer une référence du cinéma de science-fiction, qui n’existe pas encore. D’ailleurs, Mézières estimait que la BD réclamait une maîtrise de la mise en scène similaire au 7e Art : “c’est très proche du cinéma au point de vue du découpage, de la manière dont on raconte une histoire. À chaque fois que je dessine quelque chose, je me dis : 'où est-ce que je vais mettre la caméra, comment je vais montrer la scène ?'”.

Luc Besson et George Lucas inspirés

Luc Besson a lu ces albums pendant sa jeunesse. Dans les années 1990, il demande à Mézières de concevoir les décors du Cinquième Élément. Plus tard, le réalisateur rend un deuxième hommage au héros de son enfance avec le long-métrage le plus cher du cinéma français, Valérian et la Cité des mille planètes. Deux films appréciés par le dessinateur.

Ce sera moins le cas pour les inspirations de George Lucas, le créateur de Star Wars. L’Américain s’inspire grandement de Valérian et Laureline pour créer la trilogie originale, sortie entre 1977 et 1983. La forme d’un vaisseau spatial ou le bikini de Princesse Leia lui valent même d’être accusé de plagiat. Jean-Claude Mézières demandera des explications à George Lucas, mais sa lettre restera sans réponse.

L’auteur est élu à l’Académie des grands prix d’Angoulême en 1984, pour l’ensemble de son œuvre. À la question de Grichka Bogdanoff, à la télévision en 1982, de savoir s’il croyait aux empires galactiques qu’il décrivait, Mézières répondait : “Disons que je n’ai jamais eu la chance d'être enlevé par un vaisseau spatial pour aller voir mais j'y suis prêt. Chaque fois que je me balade la nuit dans la campagne, j’attends le vaisseau qui va venir pour m’emmener. Malheureusement je n'en ai jamais vu encore.” Le dessinateur a disparu le 23 janvier 2022. Peut-être enlevé par un vaisseau spatial ?