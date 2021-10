Le Petit Nicolas, l'écolier le plus célèbre des "Trente Glorieuses"

Il s’appelle Nicolas, rêve de devenir aviateur et dit tout le temps “chouette”. Voici comment Sempé et Goscinny ont imaginé le plus célèbre petit garçon des "Trente Glorieuses".

Ses histoires sont diffusées dans 45 pays et vendues à plus de 15 millions d’exemplaires depuis sa création. René Goscinny, l'un de ses créateurs explique son succès en 1961 : "les enfants lisent le livre parce qu’ils se retrouvent eux-mêmes, ça les amuse de voir ça et les parents retrouvent leurs enfants et en même temps leurs souvenirs."

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny se rencontrent en 1953.

Goscinny est alors un scénariste de BD à succès, Sempé est un jeune dessinateur de presse qui débute.

A la demande de la revue Moustique, les deux hommes imaginent un personnage pour une nouvelle BD : les aventures d’un jeune écolier dans les années 1950.

Sempé raconte avoir trouvé le prénom en passant devant le caviste Nicolas.

Mais le format BD intéresse peu Sempé et les deux hommes sont licenciés de leur revue après quelques planches. Ils proposent leur personnage au journal Sud Ouest, en 1959. Nicolas revient dans une forme moins BD et plus dessin de presse.

Un trait plus proche du dessin de presse

Nicolas Tellop, auteur d'essais sur la bande dessinée analyse le trait de Sempé comme "inspiré du style Atom, le style de bandes dessinées du journal Spirou, tel qu’elles se sont dont développées autour de l'auteur Franquin. On voit cette sophistication, ce style “gros nez” . Mais il y a une part d’inspiration de l'illustration de presse américaine. Goscinny qui avait beaucoup de vues sur ces questions-là a tout de suite identifié la qualité du dessin de Sempé comme étant un dessin de type journalistique."



Goscinny écrit une courte histoire, Sempé l’illustre en noir et blanc, en s’inspirant de ses propres souvenirs, quitte à les enjoliver. La formule connaît un grand succès populaire, des milliers de dessins sont publiés jusqu’en 1965 puis compilés ensuite dans des livres.

Nicolas est le portrait type de ce qu’on attend d’un petit garçon en 1960 : il joue au football avec ses copains, il est gentil, parfois espiègle et un peu bagarreur. Les autres écoliers sont caractérisés : Alceste le gourmand, Clotaire le dernier de la classe, Eude la terreur de la récré.

Mais les personnages sont moins importants que la vie du groupe comme le raconte Sempé en 1961, "ce sont des enfants qui se ressemblent parce qu’on a essayé de faire en réalité uniquement la vie d’un groupe d'enfants, pas du tout de typer pour en faire un personnage qui toute sa vie aura toujours les mêmes bretelles."

Les classes moyennes des années 1950-1960

L’œuvre est aussi une chronique des classes moyennes sous les “Trente Glorieuses”, qui incarne parfaitement l'esprit de l'époque selon Nicolas Tellop, "le confort, la quiétude, la tranquillité, la construction d’une vie au foyer qui est stable et heureuse. "

Mais l’oeuvre de Goscinny et Sempé est aussi l’une des premières à adopter le point de vue de l’enfant avec son propre langage enfantin. Ainsi beaucoup de récits se terminent sur "la défection du monde des adultes".

Image d’Epinal des années 1950-60, œuvre “doudou" réconfortante, Nicolas a depuis quitté le dessin pour le grand écran, avec plusieurs adaptations sur grand écran, dont la dernière Le Trésor du Petit Nicolas de Julien Rappeneau, vient de sortir en salles.