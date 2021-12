"Le rêve d’enfant à accomplir" d’Eiichiro Oda, l’auteur de “One Piece”

Le manga le plus vendu de tous les temps fête son 100e tome. Son auteur, Eiichiro Oda, a projeté sa personne sur son héros, Monkey D. Luffy. Entre le créateur et sa créature, il y a le destin commun d’une ambition d’enfant jamais trahie.

Vous ne verrez pas de photo d’Eiichirō Oda, le créateur de One Piece, pour la simple et bonne raison que l’auteur du manga le plus vendu vit caché. Du moins, celles qui existent ne sont pas forcément certifiées. Cultiver le secret est au cœur du travail des auteurs de mangas, les mangakas. "Ils sont vraiment vissés à leur table à dessin, ils doivent travailler comme des chiens, explique le journaliste spécialiste de la culture populaire japonaise, Matthieu Pinon. Ils dorment très peu, ils n’ont pas le temps de sortir. La deuxième chose, c’est que ce sont de véritables rockstars. Ils ne veulent pas être reconnus publiquement.” Ce destin, Oda l’a choisi de très longue date, dès ses 4 ans.

Fin des années 1970, dans le sud du Japon. Eiichirō Oda n’est encore qu’un enfant, mais il sait ce qu’il veut faire plus tard : écrire des mangas, comme ceux qu’il dévore. “Le plus grand point commun qu’on peut trouver entre Luffy et Eiichirō Oda, son créateur, c’est l’ambition fixée dès le début et le rêve d’enfant à accomplir, analyse Matthieu Pinon. Luffy, dès les premières pages de One Piece, annonce clairement son rêve de devenir le plus grand des pirates. Donc on peut remplacer pirate par mangaka et on a exactement le même parcours”.

Subjugué par “Dragon Ball” et “Vic le Viking”

Devant sa télé, il regarde Dragon Ball, qui sort quand il a 9 ans. Il se prend aussi de passion pour Vic le Viking, qui retrace les aventures d’un petit viking qui use de ruse et d’intelligence pour se sortir des traquenards. “On retrouve ça aussi dans One Piece, remarque le journaliste. Bien sûr il y a des combats, mais bien souvent, c’est l’esprit de groupe, l’esprit d’initiative, qui permettent d’avancer.”

À 17 ans, Oda envoie un de ses mangas à une revue spécialisée et obtient sa première récompense, le prix Tezuka. Il renonce à ses études d’architecture et devient assistant de trois mangakas au Weekly Shonen Jump. C’est cet éditeur qui publie Wanted !, son recueil d’histoires courtes en 1998. Mais c’est surtout celui qui publie son œuvre phare en 1997, One Piece. Dès lors, il y consacrera toute sa vie.

Des valeurs chères à Oda

Le succès est immédiat et devient rapidement une référence du genre Shonen, des mangas pour jeunes adolescents. Il sera décliné à partir de 1999 en un anime, dont le 1 000e épisode est sorti en 2021. On y suit Luffy, qui veut devenir le roi des pirates et parcourt les mers avec son équipage, en quête d’un trésor. Derrière l’intrigue, l’auteur glisse une ode à la liberté, au dépassement de soi, aux rencontres inattendues, au courage, à l’amitié, des valeurs chères à Oda.

La fortune du mangaka est aujourd’hui estimée à plus de 200 millions de dollars. Pour autant, l’auteur reste aussi discret que possible et maintient un lien avec ses lecteurs. Il leur répond dans une sorte de courrier des lecteurs, les SBS, pour “Shitsumon wo Boshū Suru”, soit "Les questions que tout le monde se pose". “Les lecteurs écrivent aux magazines, qui transmettent les courriers aux auteurs, explique Matthieu Pinon. Plutôt que de se poser en espèce de démiurge qui est intouchable, il peut répondre aux questions de ses lecteurs et c’est quelque chose qu’il fait avec plaisir et avec beaucoup d’humour.”

Les liens créés avec cette communauté sont aussi ce qui contribue au succès du manga, vendu à presque un demi-milliard d’exemplaires, un score démentiel avec lequel seules quelques franchises peuvent rivaliser, comme Batman ou Superman. La fin des aventures de Luffy serait pour les prochaines années : Oda est en train de dessiner la phase finale du manga, et seuls 9 tantoshas, les responsables éditoriaux qui ont travaillé avec lui, la connaissent.