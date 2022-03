Qui est Julie Doucet, l'autrice de bande dessinée sacrée Grand Prix d'Angoulême ?

Plus de 20 ans après avoir mis un terme à sa carrière, la Québécoise Julie Doucet est récompensée par ses pairs pour l'ensemble de son oeuvre réalisée entre 1987 et 1999. Elle est la troisième femme à recevoir la plus haute distinction du Festival d'Angoulême.

Catherine Meurisse et Pénélope Bagieu devront attendre encore : c’est leur aînée et lointaine cousine du Québec, Julie Doucet, figure marquante de la bande dessinée alternative des années 80 et 90, qui a été sacrée Grand Prix d’Angoulême.

Née en décembre 1965 à Montréal, Julie Doucet a participé à l’émergence de l'auto-fiction dessinée à travers son fanzine Dirty Plotte où elle racontait d’une manière crue et délirante sa vie sexuelle, son rapport au corps et aux drogues, ses obsessions, ses fantasmes et ses rêves.

Photocopiés à quelques dizaines d’exemplaires seulement, les fanzines de la jeune Julie Doucet ne sont pas passés inaperçus. Dès 1990, les éditions Drawn & Quarterly à Montréal publient ses histoires en anglais et en format "comic-book".

De l’underground à l’alternatif, Julie Doucet redouble de férocité et d’inventivité avec ses histoires foutraques, parfois sanglantes, abordant les sujets les plus sensibles : l’automutilation, le harcèlement, le changement de sexe, le Male gaze...

Dessins en noir et blanc, cases surchargées, personnages à grosse tête : le trait et le style de la Canadienne s'inspirent des comics de l’underground américain. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les maîtres du genre - Art Spiegelman et Robert Crumb en tête - ont été parmi les premiers à saluer son travail. Mais Julie Doucet n’épouse les codes du genre que pour mieux imposer son tempérament, sa singularité. Cette fois c’est une femme qui observe les hommes, ça change tout ! Julie Doucet est donc une pionnière.

Autobiographie trash

Cette excitante aventure dessinée s’arrête pourtant en 1999. Pourquoi Julie Doucet a-t-elle décidé d’abandonner la bande dessinée à la veille du nouveau millénaire ? "Trop de travail, trop de pression, trop de mecs" dans le milieu, résume son éditeur français Jean-Christophe Menu. Après sa retraite anticipée, l’artiste montréalaise s’est orientée vers d’autres expressions visuelles : l’art imprimé, la linogravure, la sérigraphie, l’animation…

Dans le milieu de la bande dessinée Julie Doucet fait figure d’auteure culte. Au rayon des sciences sociales, elle est considérée par quelques universitaires averties comme une des figures du féminisme contemporain.

La sortie en novembre 2021 de l’anthologie "Maxiplotte", chez son éditeur français L’Association, a été le grand événement de la rentrée BD. Tout le monde ne connaissait pas les comics transgressifs de Julie Doucet. La parution de cette anthologie de 400 pages, conçue par Jean-Christophe Menu, en collaboration avec l'autrice, a sans aucun doute contribué à son sacre à Angoulême cette année.

La liste Sattouf

Trois dessinatrices en lice pour le Grand Prix, cela ne s'était jamais vu ! Accusé de sexisme en 2016 pour sa sélection 100 % masculine, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême ne cesse depuis de donner des gages de bonne conduite, pour prouver que cet épisode fâcheux appartient désormais au monde d'avant. On se souvient du rôle-clé joué par le l'auteur de bande dessinées Riad Sattouf dans ce combat mené porté le Collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme . Sélectionné cette année-là pour le Grand Prix, l'auteur de "L'Arabe du futur", a demandé à être retiré de la liste. Sur son compte Facebook, il avait déclaré : "Je préfère céder ma place à, par exemple, Rumiko Takahashi, Julie Doucet, Anouk Ricard, Marjane Satrapi, Catherine Meurisse … Je demande ainsi à être retiré de cette liste, en espérant toutefois pouvoir la réintégrer le jour où elle sera plus paritaire !"

Pour la Japonaise Rumiko Takahashi, c'est fait. La mangaka a obtenu le Grand Prix en 2019. Julie Doucet, en deuxième position sur la liste de Riad Sattouf, devient donc la troisième femme à obtenir la suprême distinction en 49 éditions du Festival International de la bande dessinée d'Angoulême. Florence Cestac était la première à l'obtenir, en 2000.

Après l'annonce du Grand Prix, Julie Doucet nous accordé une courte interview où elle revient sur son parcours, évoque ses influences, et nous explique ce que veut dire "Dirty Plotte" :

Écouter Réécouter Julie Doucet : "Je voulais vraiment raconter mes propres histoires, mes angoisses avec le fanzine" écouter ( 5 min) 5 min Julie Doucet : "Je voulais vraiment raconter mes propres histoires, mes angoisses avec le fanzine"

"J'ai fait les Beaux-Arts, mais je ne m'y sentais pas à ma place. C'est là que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la bande dessinée. A la maison, ma mère achetait des BD : Tintin, le magazine Pilote, elle adorait Gotlieb. J'ai vraiment grandi avec un éventail assez large de BD. Pour moi en faire, c'était comme essayer de faire une autre sorte d'art." Julie Doucet