L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1984 et découvre la nouvelle bande dessinée de l'italien Milo Manara, cernée d'un vent d'excitation.

Le monsieur appuie sur le bouton et un vent d’excitation s’engouffre sous la robe de la dame qui a soudain très envie de lui… On appelle ça « Le Déclic », et dans les bibliothèques des salons bourgeois c’est un incontournable.

Pourtant la couverture de cette bande dessinée est « osée » avec cette fille nue dont on voit les seins et le début du sexe. La bouche ouverte et les yeux clos, elle a l’air de nous faire signe d’approcher…

L’auteur est un italien assez peu connu en France : Milo Manara. Mais son « Déclic » est devenu un « indispensable ». Tout comme l’autre succès érotique du moment « l’Amour propre ne le reste jamais très longtemps » de Martin Veyron.

Ce « Déclic » de Manara provoque la même déflagration que les films Emmanuelle 1 et 2 sortis il y a dix ans. C’est un « carton », particulièrement chez une population de type boboïde.

Avec Romain Brethes, commissaire de l’exposition « Milo Manara, itinéraire d’un maestro de Pratt à Caravage" au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Écouter Écouter 1984 : "Le Déclic" de Milo Manara, la lutte des classés X 1984 : "Le Déclic" de Milo Manara, la lutte des classés X

Nous sommes dans les années 80, la libération sexuelle est passée par là, le discours est celui de l’affirmation du plaisir et surtout celui chez les femmes. Cette revendication Milo Manara en a parfaitement conscience.

Le Déclic est une suite de personnages caricaturaux qui met en scène la grande bourgeoisie italienne dont Manara se moque.

L’ironie c’est que cette bourgeoisie dont il se moque est aussi celle qui va acheter massivement son livre.

"L'Anachronique culturelle", un podcast natif à découvrir chaque vendredi

Avec l'Anachronique culturelle, Mathilde Serrell, envoyée spéciale dans le passé, nous fait revivre en direct les grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture comme si nous y étions. Retrouvez tous les épisodes ici.

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications). Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici