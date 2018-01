BD : le top 10 de l'année par Tewfik Hakem

Le Festival d'Angoulême prendra fin le 28 janvier prochain. Il n'est donc pas trop tard pour vous faire découvrir les dix albums favoris de l'année 2017 pour Tewfik Hakem, le producteur du Réveil Culturel. L'occasion, si vous êtes sur place de faire dédicacer ces petits chefs d'oeuvre, ou bien, si vous n'y êtes pas, simplement de les dévorer depuis le fond de votre canapé.

1. "Variations", par Blutch ( Dargaud )

Une histoire très personnelle de la bande dessinée écrite et dessinée par un des auteurs les plus importants du monde et du moment. Quand Blutch compare ses variations à John Coltrane déstructurant "My Favorite Things", la ritournelle de La Mélodie du bonheur, il a le sens de la formule. Hommages et détournements, ré-appropriations et questionnements, Blutch redessine dans ce beau livre très grand format trente pages de trente albums qui lui sont chers. Il revisite ainsi les univers des auteurs qui l’ont inspiré. Hergé, Uderzo, Morris, Franquin, Jacobs, Bretecher, Manara, Mézières, Graton, Lauzier, Pétillon… Les maîtres de la bande dessinée franco-belge et italienne des années 1950 aux années 1980 — avec une seule exception, la dernière, une reprise d’une planche de Goossens qui date de 2016 ! "Mon livre n'est pas vraiment un livre d'hommage : c'est un livre de questionnements. Je me suis acharné à questionner ma pratique", confiait le lauréat 2009 du grand Prix d’Angoulême au micro de la Grande Table du 10 octobre 2017 :

2. "Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien", par Ulli Lust ( Editions çà et là)

Dans son précédent opus, le très remarqué Trop n’est pas assez (Çà et Là, 2011; Prix Révélation Angoulême 2011 et Prix Artémisia 2011), l’auteure autrichienne née en 1967 racontait son road-trip initiatique en Italie alors qu’elle avait 17 ans. Ici, elle poursuit la chronique de sa jeunesse dans ce consistant livre de 388 pages : A Vienne, au début des années 90, Ulli a 23 ans. Mère célibataire d’un garçon de 5 ans, elle tente de vivre de son métier d’illustratrice et partage sa vie affective entre Georg, un comédien plus âgé qu’elle, et Kimata, un jeune Nigérian récemment arrivé en Europe. Autobiographie sensible et libre, basée sur les journaux intimes que l’auteure tenait il y a 25 ans et qu’elle restitue en dessins avec toute la maturité que procure un quart de siècle de recul et autant de temps à dessiner.

3. "L’Aimant", par Lucas Harari (Sarbacane)

Ligne claire et intrigues troubles. Lucas Harari marque les esprits avec une première bande dessinée aussi étrange qu’envoûtante qui met en scène un étudiant en architecture irrésistiblement attiré par les Thermes de Valsj, construites par l'architecte bâlois, Peter Zumthor, prix Pritzker en 2009- le Nobel d’architecture. Tout en hommage à l’architecture moderne, cette histoire labyrinthique fait monter la tension au fil des pages, souvent sans dialogues, rien qu’avec les perspectives, les contre-jours, les pénombres et autres effets d’optiques que permet cette bâtisse encastrée dans la montagne. Grand format et dos toilé pour les débuts réussis de Lucas Harari. « Un chef-d'œuvre architectural est un lieu qui dicte ses propres règles émotionnelles, sensorielles et spatiales » résumait le jeune auteur au Réveil Culturel, le 24 novembre dernier :



4. "Dans la combi de Thomas Pesquet", par Marion Montaigne (Dargaud)

Marion Montaigne s’est faite connaître en 2008 avec son blog humoristique de vulgarisation scientifique Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même). Publiées en bande dessinée chez Delcourt, ses histoires à caractère pédagogique qui mêlent exactitude scientifique et humour reiserien ont obtenu un succès fulgurant et très mérité. Aujourd’hui elle est respecté aussi bien par les dessinateurs de petits Mickeys que par les scientifiques de renom. Avec cette dernière BD elle prouve qu’elle peut aussi développer sa "spécialité" dans des récits au long cours. A la demande du cosmonaute français, elle raconte la saga Thomas Pesquet, depuis sa vocation d'astronaute jusqu'à son retour sur Terre en juin 2017 après une mission de 196 jours dans l’espace. Le résultat est un succès populaire salué par une critique enthousiaste. Le Festival d’Angoulême 2018 déroule le tapis rouge à Marion Montaigne et lui consacre une exposition. Sa BD est en sélection officielle. Les 9 autres prétendants au Fauve d’or du meilleur album s’inclineront moins bêtes, mais s’inclineront quand même. A propos de son travail pour cette dernière BD, Marion Montaigne donnait quelques précisions au micro du Réveil Culturel, le 12 janvier dernier : "J’avais envie de répondre aux questions très pratiques qu’on se pose : comment on va aux toilettes dans la station spatiale ? Tout ce qui est biologique, organique, dans l’espace, est très difficile à gérer, la NASA doit vraiment se poser des questions comme : comment on gère le linge sale ? Comment gérer la transpiration ? Comment on recycle l’urine ? La station est un huis clos, on n’y a pas ouvert la fenêtre depuis 20 ans !"



5. "Istrati", par Golo (Actes Sud BD)

Qui connait l’écrivain d’origine roumaine Panaït Istrati ? Golo réhabilite Istrati, l’écrivain français que Romain Rolland présentait comme le “Gorki des Balkans”, vagabond céleste qui, au début du XXème siècle a fait le tour du monde en exerçant plusieurs métiers. Peintre d’enseignes, ouvrier, vendeur de citronnade dans les rues du Caire, garçon d’hôtel. C’est le retour en grâce d’un grand auteur de BD, Golo qui avait adapté en BD "Mendiants et Orgueilleux" d’Albert Cossery en 1991, semble avoir trouvé un autre écrivain qui l’inspire. Et c’est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Pour évoquer la vie d’Istrati, Golo opte pour un noir et blanc lumineux. "Panaït Istrati est un conteur extraordinaire et un écrivain qui fait le lien entre l’Orient et l’Occident" , confiait-il le 15 décembre 2017 dans le Réveil Culturel :



6. "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu", par Mathieu Sapin (Dargaud)

Nous n'avions pas trop accroché aux précédents livres de Mathieu Sapin. Qu’il s’agisse de son immersion dans la rédaction du journal Libération, ou son exploration de l'Élysée période François Hollande. Après Feuille de chou – Journal d’un journal, en 2010 et Le Château, en 2015, on avait le sentiment que Mathieu Sapin était arrivé dans le reportage dessiné après la bataille ou du moins après tout le monde. Mais avec cette autre institution française qu’est Gégé Depardieu, Mathieu Sapin semble avoir trouvé le bon client et la bonne formule pour ressusciter le genre. Souvent hilarant, ce reportage intimiste ne verse jamais dans le panégyrique. Mathieu Sapin dessine très bien Gérard Depardieu, c’est un fait, mais surtout il a su atteindre l’humain qui se cache derrière les qualités et les excès de ce monstre du cinéma français: "Ce qui me sauve c’est le temps, j’ai eu le luxe de prendre tout mon temps pour faire cet album… Quand on rencontre Gérard Depardieu, d’emblée il se passe quelque chose, c’est un spectacle vivant, c’est un spectacle humain", affirmait Mathieu Sapin le 18 avril 2017, dans Ping Pong :

7. "Guirlanda", par Lorenzo Mattoti, avec Jerry Kramsky au scénario (Casterman)

Quatorze ans après la publication du Bruit du givre, l’artiste Lorenzo Mattotti revient enfin à la bande dessinée avec un récit-fleuve de 400 pages co-scénarisé en compagnie de son ami Jerry Kramsky. Un conte épique aux frontières du fantastique inspiré par les Moomins de Tove Jansson. Cette déambulation onirique et son fabuleux bestiaire d'animaux fantastiques est servie par un dessin à la plume d’une grande finesse. "Guirlanda est une facette de mon travail qui vient des dessins de mes carnets, ce que j’appelle « la ligne fragile », désarmée, tremblante, elle peut aussi être dure, crue ; dans ces cahiers j’improvise des personnages étranges, des animaux, des situations qui peu à peu ont grandi... Un certain moment, j’avais envie de les faire vivre dans une histoire", confiait-il le 17 mars 2017 dans Paso Doble.

8. "La Cantine de minuit", par Yarô Abe (Le Lézard Noir)

Une minuscule cantine qui ouvre de minuit jusqu’au petit matin sert de décors à une multitudes de scènes et d’histoires qui illustrent si bien l’insondable genre humain. La faune nocturne qui fréquente ce lieu est composite, flics et voyous, artistes et prostituées, boxeurs et chômeurs, autant de personnages que Yarô Abe croque d’un trait fin et juste. Sinon on déguste des plats traditionnels et on se saoule au Saké, rien qu’en tournant les pages de ce manga qui ne ressemble pas du tout aux autres bd japonaises. Enorme succès pour cette série archi-primée à Tokyo et depuis adaptée au cinéma et en série télé…



9. "Bangalore", par Simon Lamouret (Warum)

Grand et sublime album en noir et blanc qui raconte en 24 histoires, quelques aspects très spécifiques de Banglore, la Silicon Valley de l’Inde. Portrait d’une mégapole qui est passé de de 800 000 à 9 millions d’habitants en moins de 50 ans, avec des instants de vie restitués en cases ou en doubles pages époustouflantes par la multitude des détails qu’elles peuvent contenir avec grâce. Un premier livre très réussi. On n’a toujours pas intercepté l’auteur qui vit entre Toulouse et l’Inde, mais il n’échappera pas trop longtemps à nos mini-radars de poche made in Banglore…

10. "La saga de Grimr", par Jérémie Moreau (Delcourt)

Dans l’Islande du XVIIIème siècle encore sous le joug danois, quand ce n’est pas la misère qui décime les familles c’est la nature qui les anéantit. L’Islande volcanique devient un personnage à part entière dans cette étonnante BD faite à la main par le jeune (30 ans) Jérémie Moreau. Grimr ou l’histoire d’un orphelin doté d’une force herculéenne qui veut devenir quelqu’un et construire sa propre saga. "Pour recréer l’ambiance de l’Islande au XVIIème siècle, je me suis plongé dans 'La Pléiade' de Régis Boyer et dans 'La Cloche d’Islande' d’Halldór Laxness, j’y ai trouvé tous les jalons qui allaient me servir au décorum de la BD", déclarait l’auteur dans Le Réveil Culturel du 10 novembre 2017. A suivre !