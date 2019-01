BD : le top 10 de l'année 2018

Le Festival d'Angoulême débute le 24 janvier prochain. Il n'est donc pas trop tard pour vous faire découvrir les dix albums favoris de l'année 2018 pour Tewfik Hakem, le producteur du Réveil Culturel. Un choix forcément difficile tant les bonnes publications ont été nombreuses. L'occasion, si vous êtes sur place de faire dédicacer ces petits chefs d'oeuvre, ou bien, si vous n'y êtes pas, simplement de les dévorer depuis le fond de votre canapé.

1- Kill My Mother de Jules Feiffer. Taduction de l’anglais (Etats-Unis) par Wladimir Anselme ( Actes Sud BD). "Stupéfiant".

De quoi ça parle ?

Le grand Jules Feiffer signe ici son premier roman graphique, et rend hommage aux privés du cinéma noir et aux bandes dessinées de son enfance. À travers le destin de trois femmes fatales aux rêves enchainés, Feiffer revisite la grande dépression, les figures de l’Amérique de l’entre deux guerres dans une mise en scène éblouissante.

Pourquoi ce choix ?

Avant de concevoir dans une liberté absolue l’hallucinant Kill My Mother, Jules Feiffer a eu une longue carrière de dessinateur. Né dans le Bronx, à New-York, en janvier 1929, cet ex- assistant de Will Eisner (sur le Spirit) a consacré 50 ans de sa vie à dessiner pour la presse américaine. Principalement pour le Village Voice, mais d’autres publications d’Esquire au New-Yorker en passant par Playboy ont publié ses dessins ou ses histoires courtes, chroniques grinçantes sur la société américaine. Profondément de gauche, militant pour les droits civiques et contre la guerre au Vietnam dans les années 60, Jules Feiffer a écrit par ailleurs un essai incontournable sur la Bd américaine, The Great Comic Book Heroe. Scénariste, il est l’auteur par exemple de I Want to Go Home d’Alain Resnais, Ce plaisir qu’on dit charnel de Mike Nichols et Popeye de Robert Altman.

"Le dessin devient lui-même un enjeu narratif"

Cet honorable « cartoonist » qui a reçu le Pulitzer en 1986 se consacre depuis à ses deux passions : écrire encore pour le cinéma, le théâtre, les séries télé, et réaliser 35 ans après sa première BD Tantrum une grande oeuvre, une trilogie en hommage aux codes du roman noir des années 30 et à l’âge d’or d’Hollywood des années 40. Le fameux dessin noir lâché de Jules Feiffer qui tient de l'esquisse et du croquis restitue dans ce polar à tiroirs des ambiances et des mouvements avec une précision époustouflante. « Le dessin devient lui-même un enjeu narratif » notait Antoine Guillot dans une Dispute où Kill My Mother a été salué à l’unanimité. On attend avec impatience la suite.

2- Contes ordinaires d’une société résignée de Ersin Karabulut. Traduction Didier Pasamonik ( Fluide Glacial). Original.

De quoi ça parle ?

Avec la poésie, la noirceur et l'imaginaire d'un Edgar Allan Poe, Ersin Karabulut nous dresse le portrait d'une société qui a renoncé à ses illusions face au carcan familial et aux pouvoirs politiques et financiers. Un recueil de fables d'anticipation poétiques et troublantes qui témoignent de la vivacité de la bande dessinée turque.

Pourquoi ce choix ?

Souhaitons la bienvenue dans l’espace Schengen au Stambouliote Ersin Karabulut, enfin traduit en français grâce à la perspicacité de Fluide Glacial. Ce dessinateur de 37 ans, figure de proue de la nouvelle bande dessinée turque- titre dont il se serait bien passé dans le contexte actuel de son pays, a sans doute lu et relu Orwell à l’ombre de la Grande Mosquée bleue. L’album qui porte bien son titre contient 15 petits contes oppressants et fantastiques, autant d’allégories sur le monde qui court à sa perte. Heureusement, le conteur Soufi-Gothique d’Istanbul ne manque pas d’humilité, son pessimisme romantique n’est jamais moralisant.

Vers un monde privé de couleurs

Mais la grande qualité d’Ersin Karabulut est d’abord son impressionnant dessin, qui peut aller de l’ultra réalisme à la caricature cartoonesque, et passer du noir et blanc à la couleur en jouant avec toutes les nuances, comme dans un des contes, Monochrome, où une étrange maladie prive une partie de la population progressivement de ses couleurs dans un pays dirigé par un Pouvoir autoritaire qui va en profiter pour imposer le gris à tout le monde. Graphiquement, au niveau du découpage, le jeune turc mondialisé semble avoir trouvé la plus heureuse des synthèses entre le manga japonais et le comix américain. En 2007, Ersin Karabulut créait son propre magazine satirique appelé Uykusuz, qui signifie littéralement insomniaque. Dans le Réveil Culturel, il nous rappelait ce que cela implique de continuer à faire ce métier dans la Turquie quadrillée par Erdogan.

3- Moi ce que j’aime, c’est les monstres d’Emile Ferris - éditions Monsieur Toussaint Louverture. Magistral.

De quoi ça parle ?

Journal intime d'une artiste prodige, moi, ce que j'aime, c'est les monstres est un kaléidoscope brillant d'énergie et d'émotions, l'histoire magnifiquement contée d'une fascinante enfant au coeur du Chicago en ébullition des années 1960.

Pourquoi ce choix ?

Moi ce que j’aime, c’est les monstres, a déjà raflé aux Etats-Unis les prestigieux Prix Eisner du meilleur album, de la meilleure auteure, et de la meilleure colorisation. En France L’ACBD - L’Association des critiques de bande dessinée- s’est empressé de lui attribuer son grand prix 2018. Encore mieux, Emile Ferris, 57 ans, a reçu la bénédiction d’Art Spiegelman qui la tient pour « une des plus grandes artistes de BD de notre temps ». Amen.

Moi ce que j’aime, c’est les monstres a pour cadre le Chicago pauvre des années 60 et pour héroïne une petite fille de dix ans passionnée de monstres qui va enquêter sur la troublante mort de sa mystérieuse voisine rescapée de la Shoah. Autant dire une évocation de la jeunesse de l’auteure, son initiation à l’art et la découverte de son histoire familiale. Ce récit vertigineux de 400 pages se présente comme un journal intime, un gros carnet à spirales où sont consignés des récits enchevêtrés, kaléidoscopiques. Dessins en couleurs -ou pas, tous réalisés au stylo bille, avec des textes entortillés autours. Les influences de R. Crumb, G. Grosz, H. Daumier ou M. Sendak sont assumées, mais le style de cette battante est à part. Ne serait-ce que parce son trait témoigne aussi de sa volonté de réapprendre à dessiner après avoir été quasi-paralysée par une sale maladie.

Emil Ferris a longuement raconté la genèse de cette œuvre magistrale dans le Mauvais Genres du 22 septembre 2018.

4- Servir le peuple. D’Alex Inker - éditions Sarbacane. Audacieux.

De quoi ça parle ?

Après sonpolar “Apache” et la bio du boxeur Panama Al Brown, Alex W. Inker se lance dans l’adaption de “Servir le peuple”, subversif roman du Chinois Yan Lianke. Où un jeune soldat se plie aux désirs sexuels de l’épouse de son colonel pour gravir les échelons du Parti.

Pourquoi ce choix ?

Louons la constance d’Alex Inker. Très investi dans sa nouvelle passion d’auteur de BD, l’ex-prof lillois enquête longuement sur les sujets qu’il aborde. Après le Paris des années folles restitué dans son premier album Apaches, puis une biographie du boxeur Panama Al-Brown, il plonge dans la Chine Pop’ de Mao en adaptant un roman critique du chinois Yan Lianke. Pour dessiner Servir le peuple, Alex Winker s’est inspiré de toute l’imagerie de la propagan­de maoïste, et s’est autorisé pour la première fois des passages érotiques qui ne sont pas rien dans la réussite de cet album.

Joyeux méticuleux, l’auteur tatoué âgé de 32 ans expliquait au Micro du Réveil Culturel du 16/11/2018 son approche graphique. « Le projet initial, c'était de faire deux cases par page, voire une, pour respecter ce rythme de la bande dessinée de propagande mais j'ai dû privilégier un rythme plus occidental. Il y avait cette idée quand même d'une couverture officielle - le Petit Livre rouge, la dorure - mais avec quelque chose à l'intérieur de plus brut. Je n'ai pas réussi à rendre la gravure sur bois dans l' imagerie de propagande pendant la Révolution Culturelle, parce que je continue à ancrer au pinceau, alors j'ai travaillé mes couleurs en ponçant du lino avec du papier de différents grains pour avoir tout un nuancier de couleurs avec le même rouge ou le même vert, et j'ai pu travailler comme ça ».