Documentaire, opéra, BD... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, une BD, une exposition, un opéra, un documentaire. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Demi-véronique", une fantaisie musicale totalement déjantée

La compagnie La vie brève regroupe une quantité ahurissante de talents tous azimuts, et invente des spectacles au gré des envies et inspirations. Après Le crocodile trompeur, Orfeo ou Fugue, c’est encore la musique qui est à l’origine de Demi-Véronique, littéralement inventée à partir de la 5ème Symphonie de Mahler. A déguster avec les yeux autant qu’avec les oreilles.

C’est vraiment une fantaisie musicale totalement déjantée, un parcours ouvert. Ce M. Loyal met tout le monde dans sa poche d’entrée de jeu et puis tout à coup la musique commence et on n’a plus une parole. Il y a le côté hollywoodien de cette musique qui rejaillit partout, avec en permanence un cadavre exquis, puisqu’un geste va en appeler un autre. Cette construction est assez enthousiasmante et c’est un moment vraiment agréable. Marie-José Sirach

J’y ai vu une parabole biblique pour moi assez limpide sur le côté mystique. Ce qui est malin c’est d’avoir associé cette figure de Véronique à la Cinquième de Malher, qui a été composée quand le compositeur était dans un face à face avec la mort. Je vois une parabole des ténèbres vers la lumière. On a une maison brûlée en incipit, totalement noire, avant que se fassent des trouées de lumière. J’ai trouvé Jeanne Candel très juste, ce sont les passages que j'ai trouvés les plus forts. Marie Sorbier

C’est un spectacle très ouvert, voire peut-être brouillon dans la réception qu’on peut en avoir. C’est un spectacle fondamentalement triste, tragique par moment, avec des personnages ancrés dans un discours pessimiste. C’est un spectacle sur la décomposition et notre décomposition. C’est à nous de traverser cette noirceur jusqu’a éventuellement aboutir à quelque chose. Jean-Christophe Brianchon

J'ai un fort souvenir d'une performance de "La vie brève" dans une église désacralisée. J'en parle parce que c'est une des matrices de "Demi-Véronique". Il n’y avait pas non plus de paroles, mais des sons des corps qui s’exprimaient très forts. Je pense que ce spectacle est encore une fois une étape, où un bout du chemin, dans l'exploration des formes de représentations que "La vie brève" mène depuis des années. Arnaud Laporte

"Demi-véronique" : A partir de la cinquième symphonie de Gustav Mahler. Une création collective de la vie brève Avec Jeanne Candel, Lionel Dray, Caroline Darchen. Jusqu'au 17 novembre au Théâtre des Bouffes du Nord

Un opéra : “Donnerstag aus Licht”, immanquable.

Le metteur en scène Benjamin Lazar et le chef Maxime Pascal avait créé ensemble une très belle production de Pelléas et Mélisande à l’Opéra de Malmö. Ils se retrouvent à l’Opéra Comique pour affronter le monument de 6 heures composé par Karlheinz Stockhausen, conçu pour 15 solistes ( chanteurs, instrumentistes, danseurs), chœur, orchestre et bandes ! Immanquable.

“Donnerstag aus Licht”, de Karlheinz Stockhausen, dirigé par Maxime Pascal, mis en scène par Benjamin Lazar. A l'Opéra Comique du 15 au 19 novembre

Une exposition : "Make it new. Conversations avec l’art médiéval Carte blanche à Jan Dibbets",

S’il est surtout connu pour son travail photographique, médium grâce auquel il réalise des anamorphoses et des panoramas imaginaires, Jan Dibbets peut aussi être rapproché du Land art et de l'Art conceptuel. Commissaire et artiste de cette exposition à la BNF, le néerlandais a pu assouvir sa passion pour l’art médiéval en mettant en regard une sélection de manuscrits enluminés de La Louange à la sainte Croix, datant du IXe siècle, avec une trentaine d’œuvres issues des courants minimalistes et conceptuels, ainsi que du land art, signées Carl Andre, François Morellet ou Sol LeWitt. Ce faisant, Dibbets nous invite à voir comment l’art médiéval peut être réactualisé aujourd’hui, ses qualités formelles et esthétiques étant toujours pertinentes pour interroger la perception de l’espace ou l’interaction de l’écrit et de l’image.

C'est vraiment une exposition très intime, ce qui est plutôt très beau. C'est aussi une rencontre selon moi inédite, entre art médiéval et art minimal. On a une installation d'une grande élégance, très précise, notamment dans ses mises en relation visuelles. La mise en relation de toutes ces structures géographiques essentielles passe par la diagonale. Stéphane Corréard

Je trouve que ces livres mériteraient qu'on les voit davantage. Dibbets a sorti la page et le poème de leur dimension géographique à la lecture. Il y a un parti pris de l'artiste qui est de ne montrer que la géométrie. A remplir la page, vous produisez une unicité figurative. C'est extraordinaire de voir qu'il fait surgir l'image d'un texte. Corinne Rondeau

Au-delà de l'exercice d'analogie formelle entre des œuvres empruntes d'une spiritualité évidente, on a des oeuvre issues d'un art minimal et conceptuel. La mise en regard étrange de Jan Dibbets peut amener à s'interroger sur la qualité plus mystique que prévu des oeuvre d'art minimales. Sandra Adam Couralet

"Make it new. Conversations avec l’art médiéval Carte blanche à Jan Dibbets" . Du 6 novembre au 10 février à la BNF

Une bande-dessinée : “Indélébiles”, un album incontournable

Après le thérapeutique Catharsis, Luz n’en a pas fini avec les fantômes de Charlie-Hebdo. Avec ce nouvel album, il nous raconte son Charlie, depuis sa première rencontre avec Cabu, alors qu’il allait proposer ses dessins au Canard Enchaîné. Rythmé par les rêves et les cauchemars du dessinateur, c’est le récit d’un quart de siècle qui défile sous nos yeux.

C’est un album aussi indélébile qu’incontournable. On se rend compte que Luz avait probablement besoin de continuer à vivre avec ses morts, ses cauchemars l’y ramenant de toute façon. Mais ces scènes nocturnes sont les seuls lieux de l’effroi, tout le reste est très solaire, avec des sales gosses irrévérencieux aux obsessions salaces. Il faut lire "Indélébiles" qui dit comment et pourquoi existe la presse satyrique. C’est une façon de s’indigner et de ne pas être indifférent au monde qui nous entoure. Catherine Robin

“Indélébiles” de Luz (Futuropolis)

Un documentaire : “Premières solitudes”, Claire Simon à l'écoute des adolescents

Il y a 25 ans, Claire Simon avait filmé le théâtre de bien des drames et de passions : la cour de récréation d’une école maternelle. Aujourd’hui, ce sont des adolescents au seuil de l’âge adulte que sa caméra enregistre pendant les intermèdes de la vie scolaire. Les peurs et les espérances sont toujours là, mais s’expriment dans un échange avec celles des autres.

“Premières solitudes”, de Claire Simon, en salle le 14 novembre

