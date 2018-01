Bilan du festival d'Angoulême 2018, "La Saga de Grimr" remporte le Fauve d'or

Dans ce roman graphique de 230 pages édité à l'automne chez Delcourt, Jérémie Moreau dépeint l’Islande pauvre du XVIIIe siècle alors que l’île est sous le joug des Danois en racontant le parcours initiatique de Grimr, un orphelin au physique d'ogre qui lutte pour se construire sa propre saga.

Délaissant la palette graphique et l’ordinateur pour tout dessiner à la main, Jérémie Moreau offre la belle part aux paysages : les geysers, les côtes sauvages, les aurores boréales, les volcans en feu sur des terres enneigées…

Pour recréer l’ambiance de l’Islande au XVIIIe siècle, je me suis plongé dans La Pléiade de Régis Boyer et dans La Cloche d’Islande d’Halldór Laxness. J’y ai trouvé tous les jalons qui allaient me servir au décorum de la BD.

Déclarait Jérémie Moreau dans l'émission Le Réveil Culturel du 10 novembre 2017. Ce fauve d’or du meilleur album vient consacrer le talent d’un jeune auteur (30 ans) déjà remarqué et primé à Angoulême. En 2005, Jérémie Moreau avait eu le prix de la bande dessinée scolaire, en 2012 le Prix jeune talent, en 2013 le prix des libraires de Bd pour Le Singe de Hartlepool.

Nos pronostics étaient presque parfaits

Soyons bons joueurs, tous les prix décernés pour cette 45è édition du festival international de la BD d’Angoulême nous ravissent, même si on avait plutôt parié sur Marion Montaigne et son excellent album "Dans la combi de Thomas Pesquet" pour le Fauve d’or du meilleur album de l’année.

Et idem pour le Grand Prix Angoulême 2018 décerné à un auteur(e) pour l’ensemble de son oeuvre : on est bien heureux de savoir que les professionnels n’ont pas oublié le grand Richard Corben, alors qu’on avait parié sur Chris Ware, l’éternel finaliste qui attend toujours sa consécration méritée.

Pour Jérémie Moreau dont La Saga de Grimr fait partie de notre top 10 des meilleurs albums de l’année, on ne peut qu’applaudir le choix du jury qui a sans doute estimé qu’il valait mieux primer un auteur qui mérite d’être reconnu plutôt qu’une Marion Montaigne déjà connue et dont le dernier album "Dans la combi de Thomas Pesquet" est déjà un succès en librairies.

Pour la petite histoire, trois jours à peine avant l’ouverture du Festival, on était tellement persuadé que Chris Ware allait remporter le Grand Prix qu’on a demandé à quelques dessinateurs du monde entier de nous faire un dessin inédit en hommage au grand auteur américain. Vous pouvez imaginer notre "déception" professionnelle quand on a apprit que c’est l’autre ami américain qui était arrivé en tête. Personne n’est parfait dans la science hasardeuse des pronostics mais on peut se consoler en disant que Jérémie Moreau faisait bel et bien partie des dessinateurs qu’on a sollicité pour rendre hommage à Chris Ware. Il nous a fait parvenir ce dessin accompagné de ce petit texte inspiré.

Comme Merlin qui par enchantement range tous les objets de sa maison dans une toute petite valise, Chris Ware met en boîte, en bande dessinée, des vies entières sous forme de mode d'emploi, coupure de journal ou notice de packaging, Il a pour moi cette curieuse contradiction d'avoir su d'un côté comprendre et compresser la totalité de la culture graphique américaine, de Mickey au Pop Art en passant par l'Underground américain et le comics, et dans le même temps d'incarner une des formes les plus évoluées d'art brut, cet art des fous, sans culture artistique, par lequel l'artiste brut est traversé, presque malgré lui, sans nourriture extérieure.Un type parfaitement sain, ne sera jamais aussi génial qu'un type un peu fou. Jérémie Moreau

Le palmarès complet

Grand Prix : Richard Corben

Fauve d’or : La Saga de Grimr (Delcourt), Jérémie Moreau

Prix du public : Dans la combi de Thomas Pesquet (Dargaud), Marion Montaigne

Prix polar : Jean Doux et le mystère de la disquette molle (Delcourt), Philippe Valette

Prix du patrimoine : Je suis Shingo, tome 1 (Le Lézard noir), Kazuo Umezu

Prix de la série : Happy Fucking Birhday - Megg, Mogg & Owl (Misma), Simon Hanselmann

Prix révélation : Beverly (Presque Lune), Nick Drnaso

Prix spécial du jury : Les Amours suspendues (Magnani), Marion Fayolle

Prix de la bande dessinée alternative : Bien Monsieur (collectif)

Prix jeunesse : La guerre de Catherine (Rue de Sèvres), Julia Billet et Claire Flauvel