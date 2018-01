Festival d'Angoulême 2018 : Richard Corben décroche le Grand Prix

Trois concurrents étaient en lice pour l'édition 2018 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. L'américain Chris Ware et le français Emmanuel Guibert étaient tous deux considérés comme favoris, mais c'est l'outsider Richard Corben qui a remporté Le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Il avait déjà obtenu, en 1976, le prix du dessinateur étranger du festival.

Peu connu du grand public, Richard Corben, âgé de 77 ans, est surtout une référence dans l'univers des comics américains. Diplômé du Kansas City Art Institute, cet illustrateur s'est d'abord lancé dans la science-fiction et l'horreur dans des magazines comme Creepy ou Vampirella.

Les débuts à "Métal Hurlant"

En France, il se fait surtout connaître lors de la sortie du magazine Métal Hurlant, lancé notamment par l'auteur Jean Giraud, ou Moebius, en 1975. Richard Corben fait parvenir au tout nouveau magazine plusieurs planches, parmi lesquelles les illustrations de ce qui deviendra sa série phare : la saga de Den, l'histoire d'un jeune homme frêle devenu qui devient un guerrier extrêmement puissant dans un autre univers.

En janvier 2005, dans l'émission A Voix Nue, Jean Giraud revenait sur la création de ce magazine consacré à la bande dessinée de science-fiction, devenu un tremplin pour bon nombre d'auteurs de la BD contemporaine : "C'était un laboratoire fantastique, pas pour moi mais pour toute la bande de Moebius, si j'ose dire. Pour toute une génération, et tous ceux qui poussaient derrière, les jeunes gens qui devenaient de plus en plus vite opérationnels et qui apportaient leurs premières histoires. On était extrêmement excitants, de l'Europe entière arrivaient des dessinateurs qui tenaient absolument à être édités à Métal Hurlant" :

Richard Corben se distingue rapidement par un style graphique très personnel, non-académique, à la fois extrêmement réaliste, présentant des personnages aux silhouettes musclées et à la plastique trop parfaite, dessinés à l'aérographe, mais contrastés avec des couleurs très vives et colorées.

"C'est quelqu'un qui a un dessin que personne ne peut imiter, c'est un dessin-monde, une projection mentale de son auteur, précisait Stéphane Beaujean, le directeur artistique du festival d'Angoulême, au micro de Tewfik Hakem dans le journal de 18h, sur France Culture. Il se caractérise par son esthétique absolument unique, avec des Golgoth protéiformes extrêmement musclés qui vivent des aventures délirantes, avec un dessin extrêmement coloré. Pour les dessinateurs c'est hallucinant, ils ne comprennent pas comment il produit ses dessins et ses couleurs parce qu'en fait il a dans sa tête un système de quadrichomie qu'il reproduit dans son garage, et ça personne ne sait le faire" :

Richard Corben devient rapidement une référence du magazine Métal Hurlant, et passe d'ailleurs à la version américaine du magazine : Heavy Metal. En parallèle, il participe à l'illustration de nombreux grands noms du comics américain au rang desquels : Hellblazer, Hulk, The Punisher, Hell Boy, Swamp Thing, la créature popularisée par Alan Moore, ou encore Ghost Rider et Batman.

Grand amateur du genre horrifique, il réalise également chez Marvel, en 2006, une trilogie très graphique, en noir et blanc, intitulée Edgar Allan Poe’s Haunt of Horror. Deux ans plus tard, il adapte neuf nouvelles de Lovecraft dans Haunt of Horror : Lovecraft.

Plus récemment, l'auteur s'est surtout consacré à Starr the Slayer (2009), sorte de Conan le Barbare où il semble se dépeindre, à travers le personnage de Len Caron, comme un écrivain vieillissant, souvent en mal d'inspiration.

Invité cette semaine à "La Grande Table", Emmanuel Guibert, un des trois finalistes, estimait que Richard Corben était sans doute plus légitime pour remporter le prix : "Richard Corben a 77 ans. Il était sous mes sapins de Noël quand j’avais 16 ans. C’est quelqu’un à qui je tirerais volontiers mon chapeau en lui affectant un prix à un âge où on est content de les avoir" :