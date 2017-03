Marie-France Etchegoin et Benjamin Stora & Sebastien Vassant, lauréats des Prix étudiant du Livre & de la bd politique

Ces deux prix organisés par Lire La Politique et France Culture, sous le haut patronage du Secrétariat d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, leur ont été remis lors de la 26e Journée du Livre Politique, à l’Assemblée nationale, samedi 4 mars 2017.

Marie-France Etchegoin pour Marseille, le roman vrai, (Stock) est la lauréate du « Prix Etudiant du Livre Politique – France Culture » et Benjamin Stora et Sebastien Vassant, pour Histoire dessinée de la guerre d'Algérie (Seuil) sont les lauréats de la première édition du « Prix Etudiant de la BD Politique ».

Marseille, le roman vrai, de Marie-France Etchegoin

« Chaque personnage de ce récit est réel, “toute ressemblance avec des personnes existantes” ne doit, contrairement à la convention d’usage, rien au hasard. Célèbres ou anonymes, ces héros sont bien de chair et de sang. Que le lecteur les ait aperçus en une des journaux, ou n’en ait jamais entendu parler, tous existent, même si leur histoire est à peine croyable.

Car Marseille est unique. Belle et tragique. D’un côté, les quartiers nord, les zones périphériques réservées aux descendants d’immigrés, l’économie de la drogue et sa violence à l’état brut. De l’autre, les quartiers sud, la partie “corso-marseillaise” de la ville, son économie tout court et sa violence recyclée dans les urnes. Deux mondes dissemblables et pourtant imbriqués, l’un expliquant l’autre. Et entre deux frontières, le Cercle des nageurs, dont la célébrité s’accroît à chaque compétition internationale. J’aime Marseille. J’y ai vécu, j’y retourne souvent, et c’est son histoire singulière que j’ai voulu raconter. »

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie, de Benjamin Stora, Illustré par : Sébastien Vassant

La guerre d’Algérie fut le grand épisode traumatique de l’histoire de la France des Trente Glorieuses et les blessures ouvertes alors ne sont pas encore refermées, comme en témoignent les polémiques mémorielles récurrentes qu’elle continue de soulever. En 250 pages, Benjamin Stora et Sébastien Vassant retracent en textes et en images les moments-clés de cette guerre longtemps restée « sans nom », avec ses épisodes majeurs et ses acteurs principaux, français comme algériens.

À partir d’archives, de portraits et de témoignages, Benjamin Stora et Sébastien Vassant donnent à voir et à comprendre la guerre d’Algérie comme on ne l’a jamais fait. La bande dessinée restitue cette histoire dans toutes ses dimensions tout en intégrant les acquis de la recherche historique la plus récente, et en faisant place à la diversité des mémoires.

Le « Prix Etudiant du Livre Politique – France Culture » récompense un ouvrage qui favorise l’analyse, la réflexion, la revalorisation du discours et de la pensée politique. Les livres présélectionnés peuvent être des récits, des enquêtes, des entretiens, des essais, des biographies, des autobiographies ou des livres d'histoire. Le « Prix de la BD Politique – France Culture » récompense une création artistique qui permet à ses lecteurs d’affuter leur sens critique sur des grand enjeux politiques contemporains ; son format propre et pédagogique touche une audience souvent plus large et plus jeune. Son objectif est d’alerter, de faire prendre conscience, de véhiculer des idées.

Aux côtés de Lire la Politique, France Culture entend bien contribuer à la formation citoyenne des étudiants en leur offrant la possibilité de prendre part au débat et en récompensant, à leur tour, le livre politique de l’année.

Cette année le jury était composé de e 15 étudiants issus des Grandes Ecoles et Universités françaises, inscrits en master et/ou 1ère année de doctorat : Lucie BARBAZANGES, Yaël BENAYOUN, Laurine BOIS, Antonin CAVELIER, Gisèle CHIDIAC, Victor CHOMARD, Tatiana FAUCONNET, Camille FAUJOUR, Yann FOURNIER, Simon FULLEDA, Guilhaume JEAN, Camille PIMENTA GALVANI, Jules ROUSSEL, Mathilde ROUSSELET, Antoine VANDEVILLE. A trois reprises, le jury s’est réuni, après des débats animés pour élire les lauréats de chaque Prix.

