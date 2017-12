Les aventures de Tintin : et si Milou était une femme ?

“Mon brave Milou” s’exclame régulièrement Tintin tout au long de ses aventures aux quatre coins du monde. Et pourtant, pour Les 7 boules de cristal, troisième opus des aventures de Tintin enregistré par France Culture avec les comédiens de la Comédie-Française et l’Orchestre National de France, le réalisateur Benjamin Abitan a confié le rôle de Milou à une femme, Marina Cappe.

Milou, alias Marie-Louise van Cutsem

Milou, une femme ? Il suffit pourtant de se plonger dans la biographie de Georges Rémy pour confirmer cette distribution. Le personnage du célèbre fox-terrier a en effet été inspiré par la première petite amie d’Hergé : Marie-Louise van Cutsem. En 2014, au micro de Colette Fellous dans l'émission "Carnet nomade", Albert Algoud évoquait ce passage de la vie d’Hergé :

Milou était le prénom du premier amour d’Hergé. C’était son surnom, Milou. Hergé a été fiancé, et les parents de cette jeune fille ont cassé la relation - à l’époque Hergé n’était qu’un coursier au journal Le Soir. J’en déduis que, pour se venger, et pour immortaliser cet amour qui fut brisé, Hergé a baptisé le chien de Tintin Milou.

Albert Algoud évoque le personnage de Milou (Carnet Nomade, 06.12.2014)

(Durée : 1'34)

Plus qu'un simple animal, Milou est un fidèle compagnon de route. Il pense, parle, alerte des dangers. Quand il y a Tintin, il y a Milou, les deux sont presque inséparables. Dans le Dictionnaire amoureux de Tintin, Albert Algoud commente la relation entre Tintin et Milou au prisme de sa biographie :

Jusqu'au départ de Marie-Louise pour le Congo, Hergé envoya à son ex-petite-amie tous les albums. Comme quoi elle dut encore longtemps hanter sa mémoire. Ce départ se produisit en 1939, juste un an avant l'arrivée du Capitaine Haddock dans la vie de Tintin. La concomittance n'est pas fortuite. De même que les relations qui subsistaient entre Georges et Marie-Louise se distendront définitivement à partir de 1940, le lien quasi fusionnel entre Tintin et Milou se relâchera lui aussi peu à peu.

Dans les médias pourtant, Hergé se montre plus pragmatique. "Quand j'ai créé Tintin, affirme Hergé, je me suis dit qu'il ne pouvait pas être seul. Or, c'était un reporter, et c'est fait pour voyager. Il est plus facile de voyager avec un chien qu'avec une girafe, une autruche ou un crocodile." Mais derrière le choix pragmatique du chien, considéré comme l'un des animaux les plus fidèles affectivement, se cache son premier amour.

Jouer Milou à la radio

Lorsqu'elle reprend le rôle de Milou - précédemment joué pour la radio par Jérémy Lopez dans Les Cigares du pharaon et Le Lotus bleu - Marina Cappe a entendu cette histoire, ce qui lui donné une dynamique nouvelle pour interpréter le personnage loin des clichés de genre :

Ça m’a inspiré, je me suis dit que Milou était avant tout un esprit malin, et que c'était un entre-deux, avec sa part de féminité et sa part de masculinité.

Voilà un rôle peu commun pour la radio. Dans cette adaptation radiophonique, Milou ne "parle" pas, comme cela peut être le cas dans certaines bulles d'Hergé. Aboiements, halètements : l'interprétation repose en grande partie sur un travail de la respiration et de la posture. La comédienne cherche dans le dos le ressort de son jeu et de son agilité : pour reproduire la distance entre le chien et son maître, la comédienne est accroupie, comme le montrent ces images filmées en studio d'enregistrement :

Pour coller à la BD, cette production des 7 boules de cristal met donc de façon sonore l'accent sur le lien entre le fox-terrier et le petit reporter :

Milou et Tintin ont une relation très particulière. Ils sont très indépendants l'un de l'autre, mais ils sont en même temps très liés. C'est comme si une corde les maintenait l'un à l'autre.

Mais va même plus loin dans l'anthropomorphisme, en accentuant aussi le lien de Milou avec le capitaine Haddock. Marina Cappe :