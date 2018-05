Musique, BD, exposition... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, une BD et un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "L'Eveil du Printemps" , au plus près de l'adolescence

Publiée en 1891, longtemps censurée, jouée pour la première fois en 1906, admirée par Bertolt Brecht, étudiée par Sigmund Freud puis par Jacques Lacan, L’éveil du printemps est toujours un défi pour les metteurs en scène, qui doivent faire exister sur le plateau un groupe d’adolescents en proie aux tourments d’un corps se transformant, et s’éveillant aux désirs. Le sujet est délicat, et cela tombe bien car la délicatesse est avec la finesse de lecture deux des caractéristiques majeures du travail de Clément Hervieu-Léger. Autre fait marquant de cette production, le retour au théâtre de Richard Peduzzi, scénographe complice de Patrice Chéreau, qui signe un espace de jeu dont il a l’intelligence et le secret. On retrouvera aussi dans cette production les forces vives de la troupe du Français, les plus jeunes étant bien sûr en haut de l’affiche.

L'avis des critiques :

La pièce de Wedekind est magnifique, alors qu’on ne parlait pas encore d’adolescence en 1891 ! Pour la première fois il levait dans cette « tragédie enfantine » les tabous de la sexualité des jeunes gens. Fabienne Pascaud

Ce qui rend cette pièce si attachante est ce mélange entre légèreté et tragédie. Mais il y a ici une lecture réductrice de la pièce, amplifiée par le décor de Peduzzi qui corsète vraiment les choses. René Solis

C’est une tragédie enfantine, on tue l’enfant dans l‘œuf. Et Clément Hervieu-Léger montre très bien qu’il n’y a pas d’émancipation possible. C’est un très bon travail. Marie-José Sirach

"L'éveil du printemps" de Franz Wedekind - Mise en scène Clément Hervieu Léger. du 14 avril au 10 juillet à la Comédie Française

Un disque : "Dirty Computer", le dernier album de Janelle Monaé, la reine de l'electro-funk

A l’approche de la quarantaine, Janelle Monaé ne livre ici que son troisième album, une parcimonie rare dans l’industrie discographique nord-américaine. Il est vrai que la musicienne est aussi actrice, à la prestation remarquée dans l’Oscarisé Moonlight. Après un premier extrait qui sonne comme un hommage à Prince, l’album se révèle un réservoir à tubes. La BO de notre été ?

L'avis des critiques :

Elle va peut-être trouver le succès commercial avec cet album car il contient quelques tubes très légers et très "fun" avec des refrains qui restent en tête pour l’été, de plus il y a un casting très branché. Mais l’album est moins progressif, effervescent et moins innovant que ce que Janelle Monaé a pu faire par le passé. Ce qui la sauve est le discours féministe sous-jacent, le titre « Pink » par exemple, parle de chose féminine avec un regard féminin et c’est louable. Pascaline Potdevin

Cet album est varié car il contient des morceaux très beaux mais également de la pop mainstream. Ça n’a rien de singulier et c’est dommage que Janelle Monaé qui avait ça en elle au départ le perde ici. Christophe Conte

On a envie d’aimer Janelle Monaé et elle, qui aimerait être la Bowie du RnB, elle a ce look futuriste qui nous attire au départ mais nous déçoit à l’écoute de l’album. Tous ces featuring me gênent beaucoup, car cela donne les mêmes disques, les mêmes sons. C’est du branding ! Hugo Cassavetti

"Dirty Computer" Janelle Monaé (Bad Boy Records)

Une exposition : "CHAGALL, LISSITZKY, MALEVITCH, L’avant-garde russe à Vitebsk (1918-1922)"

Attention chef d’oeuvres ! Si elle se concentre sur trois figures évidemment majeures, l’exposition du Centre Pompidou fait aussi la part belle aux travaux issus l’école de Vitebsk, créée en 1918 par Chagall. Loin de Moscou, et juste après la Révolution d’Octobre, l’histoire de l’art s’écrit sous les yeux des visiteurs.

L'avis des critiques :

Voilà une exposition à laquelle je ne m’attendais pas, j’y ai découvert un autre Chagall. L’exposition déroule un fil chronologique sans prétention mais avec pertinence. Corinne Rondeau

Cette exposition est un très beau travail d’historien d’art, je salue vraiment le commissariat d’Angela Lampe. Je conseille la lecture de « La Paresse comme vérité effective de l'homme » de Malevitch. Sandra Adam Couralet

Il y a deux manières de voir cette exposition : comme un moment charnière de l’histoire de l’art mais aussi comme un épisode de Dallas, que raconte Chagall dans « Ma vie » ! Stéphane Corréard

"CHAGALL, LISSITZKY, MALEVITCH, L’avant-garde russe à Vitebsk (1918-1922)" du 28 mars au 16 juillet au Centre Pompidou

Une bande dessinée : "Ailefroide", Jean-Marc Rochette au sommet

Si vous aimez l’alpinisme et la bande dessinée, cet album est fait pour vous ! En effet, s’il n’était pas devenu peintre et illustrateur, Jean-Marc Rochette serait aujourd’hui guide de haute-montagne, l’alpinisme ayant été sa première passion. C’est le récit de son enfance et de son goût pour les hauts sommets qu’il livre ici, dans des planches aérées et aériennes.

L'avis des critiques :

Rochette décrit remarquablement ce qu’est l’alpinisme, ce qu’est vraiment une paroi. De plus il y a une telle violence dans sa manière de peindre les regards de sa mère, des péripéties dramaturgiques propres à la montagne, c’est un album extraordinaire ! Antoine Guillot

C’est le récit d’un échec qui l’amènera à devenir dessinateur. On voit comment le dessin advient à quelqu'un et le sauve, en cela c’est passionnant. Après avoir lu cet album, beaucoup des images m’ont suivi, notamment lors des scènes à l’hôpital. Joseph Ghosn

Plus qu’un échec Rochette s’interroge sur quoi il joue sa vie et les deux passions restent là, comme si finalement la vie avait fait le choix pour lui. Arnaud Laporte

J’ai pensé à « Le Sommet des dieux » de Jirô Taniguchi, et la conquête des sommets m’a toujours dérangée. Ce sont des liens très étonnants, mais Rochette les décrit très bien. Moins qu’un livre sur la montagne c’est de son histoire qu’il est question. Catherine Robin

"Ailefroide" de Jean-Marc Rochette & Olivier Boquet (Casterman)

Un film : "Comme des Rois", une comédie sociale pleine de charme

On avait repéré Kacy Mottet Klein chez Ursula Meier pour Home, en fils d’Isabelle Huppert. On l’avait retrouvé en jeune Serge Gainsbourg dans le biopic de Joann Sfar. Xabi Molia l’a choisi cette fois pour être le fils de Kad Merad - excellent en petit arnaqueur au grand coeur - et Sylvie Testud, dans cette chronique douce-amère d’une vie sans ligne d’horizon.

"Comme des Rois" de Xabi Molia

