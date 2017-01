Festival de BD d'Angoulême : Cosey reçoit le Grand Prix 2017

Le 44ème Festival de la bande dessinée d'Angoulême vient de décerner le Grand Prix au dessinateur Cosey, un prix qui récompense l'ensemble de son oeuvre.

A l'occasion de la 44ème édition du Festival d'Angoulême, le Grand Prix vient d'être attribué à Cosey pour l'ensemble de son oeuvre. Tewfik Hakem évoque le parcours du dessinateur dans cet extrait :

Le 19 décembre 2008, Tewfik Hakem recevait le dessinateur dans l'émission A plus d'un titre. Celui-ci venait évoquer le 14ème album de Jonathan : Elle ou dix mille lucioles. Ce personnage, qu'il créa en 1975 dans Le Journal de Tintin, a voyagé dans l'Himalaya, en Chine, aux Etats-Unis, et se retrouve cette fois en Birmanie. Des influences du dessinateur à son processus de création, écoutez l'auteur évoquer son oeuvre.

Cosey au micro de Tewfik Hakem (A plus d'un titre, 19.12.2008)

“J’essaye de me raconter à moi-même les histoires que je vais dessiner. Il faut qu’elles me plaisent, qu’elles m’amusent, qu’elles me passionnent.”

“Au tout début, j’avais envie d’un personnage qui ne soit pas un héros traditionnel, ni non plus un anti-héros. Et pour développer ce personnage, j’ai pensé que la meilleure façon, c’était de parler de ce que je ressentais, donc un peu de moi-même. Un peu transposé.”