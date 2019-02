1964 : "Les Parapluies de Cherbourg", drame musical et total

L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1964 et assiste à la sortie d'un film "en-chanté" selon son réalisateur Jacques Demy.

Pourquoi les gens passeraient une heure et demie à écouter des personnages chanter des platitudes ? La question a repoussé nombre de producteurs paraît-il, mais en ce mois de février 1964 « Les Parapluies de Cherbourg » viennent de sortir et les critiques pleuvent.

Je n'arrive pas à comprendre comment en ajoutant un roman feuilleton avec une musique qui ressemble à de la confiture on fait de l'avant-garde. (critique de Matthieu Galey, 1964)

Et pourquoi nécessairement de « l’avant-garde » ? Sans doute parce que le réalisateur Jacques Demy et son compositeur Michel Legrand sont connus pour faire partie de cette bande de jeunes trucs de la Nouvelle Vague. D’ailleurs comme « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, « Lola » le premier long métrage de Jacques Demy a été produit par George de Beauregard.

C’est déjà Michel Legrand qui était en charge de la musique… Mais cette fois sur « Les Parapluies » toute la composition a été conçue avant le tournage. Un film chanté de bout en bout qui ne soit ni du music-hall façon « West Side Story » ni un Opéra : c’est étrange.

Avec Stéphane Lerouge, co-auteur avec Michel Legrand de son autobiographie J'ai le regret de vous dire oui

Jacques Demy et Michel Legrand sont deux artistes savants d'expression populaire.

