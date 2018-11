1982 : Arnold Schwarzenegger, le choc esthétique de Riad Sattouf

L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, c'est aujourd'hui le dessinateur Riad Sattouf qui emprunte la machine à remonter le temps de Mathilde Serrell. Direction 1982, pour découvrir un corps musculeux et huilé...

Exceptionnellement c’est l’auteur de bande dessinée et cinéaste Riad Sattouf qui prend le contrôle de la machine à voyager dans le temps pour nous livrer le choc esthétique qui marqué son âme et son art : le corps d’Arnold Schwarzenegger.

En 1982 "Schwarzzy" apparaît en effet bodybuildé, huilé et bijouté dans Conan le barbare, et pour le petit Riad c’est une révélation. Non seulement l’auteur de L’Arabe du futur et de Pascal Brutal y trouvera une figure de virilité féminine inspirante, mais y il puisera une force combattante et résiliente.

Soudain, dans cette télé, y'avait cet homme nu, ultra-musclé, et pas spécialement viril, un peu féminin, il faisait des espèces de poses, un peu comme ça... J'étais vraiment persuadé qu'un jour j'allais grandir et que j'allais devenir lui.

Encore aujourd'hui quand je suis un peu stressé, que je regarde une de ses photos, ça me calme.

Enregistrement réalisé dans le cadre de la Masterclasse enregistrée dimanche 25/11 au studio 105 de la Maison de la radio pour Radio France fête le livre, diffusion de l'entretien intégral à l'été 2019.

Riad Sattouf, l’écriture dessinée, actuellement et jusqu’au 11 mars à la Bibliothèque du Centre Pompidou à Paris ; le 10 décembre, rencontre avec le dessinateur Emile Bravo sorte de maître Yoda du Padawan Sattouf.

