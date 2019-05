20 ans après, Rosetta s'appelle Ahmed

Cannes 2019 | Rien de plus différent que la Frankie d’Ira Sachs et Le Jeune Ahmed des frères Dardenne, si ce n’est un certain rapport au mystère, et à la mort.

On ne pourra pas faire grief au festival de Cannes de proposer en compétition des œuvres extrêmement variées. Rien de plus différent, donc, que les deux films proposés au mitan de la course à la Palme d'Or, si ce n'est un certain rapport au mystère, et à la mort. Mon premier est signé d'un Américain, Ira Sachs, qui avec Frankie s'est délocalisé dans la très élégante ville de Sintra, au Portugal, pour rassembler autour du personnage éponyme, une star de cinéma incarnée, avec toujours autant de talent, par Isabelle Huppert, une pléiade de proches, censés l'accompagner dans ce qu'on comprendra très vite comme les derniers mois de sa vie. Un film qui se voudrait donc élégiaque, mais qui n'est que charmant, ce qui est déjà pas mal.

Ni justifier, ni condamner, interroger

Beaucoup plus âpre, évidemment, le nouveau film des frères Dardenne, qui appliquent leur méthode bien connue pour s'affronter à un des grands mystères contemporains : pourquoi des jeunes gens se radicalisent-ils, et surtout, comment les en sortir ? 20 ans après leur première Palme d'Or, en 1999, Rosetta s'appelle Ahmed. Il a 13 ans, le corps un peu gauche mais le regard perçant. En d'autres temps, son malaise social, familial, et pour tout dire existentiel, en aurait fait un révolutionnaire ou un punk. Aujourd'hui, fanatisé par un imam de quartier intégriste, il transmue ses idéaux de pureté et son énergie bouillonnante en projet de meurtre, alors qu'autour de lui, famille, éducateurs, et jusqu'à une jeune fille pas insensible à son charme malhabile, vont tenter de le tirer vers la vie, de le délivrer de ce qui le possède. C'est un itinéraire moral, comme toujours, que filment les frères Dardenne, sans apporter de réponses toutes faites, mais en suivant à la trace, à juste distance, ce qui reste la figure la plus démonisée de notre temps. Leur cinéma n'est pas là pour justifier, ni condamner. Le jeune Ahmed nous interroge, et on en a bien besoin...