46ème Festival du Cinéma américain de Deauville, La Grande Table et Plan Large en public Samedi 5 septembre

Dans le cadre du 46ème festival du Cinéma américain de Deauville, France Culture délocalise deux de ses émissions sur place et en public, la Grande Table et Plan Large, le samedi 5 septembre, dès 12h30.

A l’occasion de la 46ème édition du Festival du Cinéma américain, France Culture s’installe à l’Hôtel Barrière le Normandy à Deauville avec deux émissions en public : Plan Large par Antoine Guillot et La Grande table par Olivia Gesbert. La productrice Sylvie Pialat, les réalisateurs Bruno Podalydès, Jonathan Nossiter pour Last Words et Sophie Letourneur pour Énorme ainsi que Bruno Barde, directeur artistique du festival seront les invités d’Antoine Guillot. La productrice Michèle Halberstadt pour le film Minari et l’écrivain Santiago Amigorena répondront aux questions d’Olivia Gesbert. L’occasion de faire le point sur ce festival et dresser un bilan de santé du cinéma en cette période prolongée de pandémie.

AU PROGRAMME :

12h30 – 13h10 La Grande table / Olivia Gesbert, EN PUBLIC

Michèle Halberstadt, cofondatrice de la société de production et de distribution ARP. Elle présente Minari de Lee Isaac Chung en ouverture du festival (compétition) et Peninsula de Yeon Sang Ho

Santiago Amigorena, écrivain, scénariste et réalisateur. Last Words de Jonathan Nossiter (compétition) est inspiré de son roman Mes derniers mots édité chez POL

Diffusion lundi 7 septembre de 12h à 12h30

14h00 Plan Large / Antoine Guillot, EN DIRECT ET EN PUBLIC

Avec Sylvie Pialat, productrice, membre du jury

Bruno Podalydès, réalisateur, membre du jury, auteur Les Deux Alfred, sortie en janvier 2021

Bruno Barde, directeur artistique du Festival de Deauville

Et le cinéaste Jonathan Nossiter, pour son film Last Words, présenté en compétition, en salles le 21 octobre en France.

Le journal du cinéma : Les sorties de la semaine et rencontre avec Sophie Letourneur, pour son film Enorme, en salles le 2 septembre.

La chronique de Sophie-Catherine Gallet, sur le 34ème Festival Il Cinema Ritrovato, de Bologne en Italie (qui a eu lieu du 25 au 31 août).

Écoutez et réécoutez les émissions sur franceculture.