À l'origine du plan-séquence

C’est le “graal” du cinéma. Le plan-séquence était un idéal du cinéma d'auteur. Pourtant il est aujourd'hui réduit à une performance technique.

Exercice de style virtuose et spectaculaire, le plan-séquence est une scène entière tournée en une seule prise. Abondamment utilisé dans des scènes d'action, la technique emprunte beaucoup à l'esthétique du jeu vidéo, mais c’est aussi un argument marketing efficace, avec des images de coulisses impressionnantes.

À l’origine le plan-séquence n'a pourtant rien à voir avec le grand spectacle. C’est Murnau qui l’utilise pour la première fois dans L’Aurore, en 1927. La caméra suit le parcours nocturne du personnage qui erre seul dans la nuit et découvre sa maîtresse au bout du chemin. Cela permet ici de dérouler une action lente et anodine pour en révéler sa finalité, mais aussi d’adopter le point de vue intérieur du personnage.

Ce geste cinématographique nouveau est repris par Orson Welles, qui filme les passants dans une rue, quelques instants avant l'explosion d'une bombe dans Touch of evil (1958). Un compte à rebours en temps réel et une tension encore jamais vue au cinéma.

Chez Orson Welles, le plan-séquence est une réminiscence du théâtre. Les acteurs évoluent dans le décor du plateau, comme des comédiens sur scène. On retrouve également cet aspect théâtral dans La Corde de Hitchcock, tourné en plans-séquences.

À l’époque, la durée des bobines limite les plans-séquences à moins de 12 minutes, ce qui pousse le réalisateur à être inventif dans les raccords. Cette technique permet de filmer, comme au théâtre, un huis-clos tout en gardant l’unité de temps et de lieu.

Pourtant, Hitchcock se renie quelques années après et reconnaît qu'il "ne peut pas appeler ça autrement qu’un truc. [...] et se rend compte que c’était complètement idiot, parce qu'il rompait avec toutes ses traditions et reniait toutes ses théories sur les possibilités du montage pour raconter visuellement une histoire.“

Les néoréalistes italiens vont aller encore plus loin avec le plan-séquence dans les années 1950. C’est un cinéma qui s’attache aux détails insignifiants et aux temps morts, en opposition aux studios hollywoodiens qui privilégient eux l’action et l’avancée du récit.

Le plan-séquence devient alors la marque de nombreux réalisateurs d’avant-garde qui veulent insuffler une temporalité différente dans leurs films, notamment Béla Tarr qui explique :

“Le plan-séquence nous parle du temps, c’est une histoire de rythme, il développe une tension particulière. Lorsqu’on tourne un plan-séquence, tout le monde doit travailler ensemble, les acteurs doivent être impliqués dans la scène.”

Pour ses défenseurs, le plan-séquence est la forme la plus épurée et authentique de cinéma, créant aussi une continuité dans le jeu des acteurs.

“Nous, on a joué cette scène sans aucune coupure, sans aucun souci de raccord, on a joué cette scène dans une vérité terrible, on a pris des coups, on s’est donné des coups." Jean-Louis Trintignant en 1985 à propos de Partir, revenir.

Le plan-séquence est un retour au cinéma primitif, un cinéma-vérité, où on ne peut pas tricher grâce au montage. Mais ce n’est pas cet argument de vérité qui est valorisé aujourd’hui, c’est davantage celui de la performance du réalisateur.