Agnès Varda : "Est-ce qu'on peut rentrer dans l'enfance de l'autre ?"

Cinquième et dernière émission d'une semaine spéciale de "Hors-champs" en compagnie de la cinéaste Agnès Varda qui reçoit dans sa maison-atelier. Elle parle de son enfance, de sa famille dont elle a vite chercher à se détacher et du couple légendaire qu'elle formait avec Jacques Demy.

Dans cet entretien de "Hors-champs" qui clôt une semaine d'hommage à la cinéaste, Agnès Varda évoque l'histoire de son vrai prénom, Arlette :

J'ai été conçue dans la ville d'Arles, et donc ma mère m'a appelée Arlette. Et j'ai souvent pensé que si j'étais née à Tours, je m'appellerais Tourette !

Après le baccalauréat, Agnès Varda raconte qu'elle a voulu "disparaître" et pendant 3 mois elle a fugué. Elle s'étonne encore que ses parents n'aient rien fait pour la retrouver. Elle explique qu'elle cherchait avant tout à vivre par elle-même.

L'idée que le cinéma pouvait entraîner ensemble de l'invention d'images, de mots et évidemment en plus de la musique, et du mouvement et du rythme, ça m'a semblé absolument attirant et c'est comme ça que je suis passée à mon premier film.