Aishwarya Rai © AFP / François Guillot Comédienne **Pays :** Inde **Date de naissance :** 1er novembre 1973 **Filmographie** Iruvar (1997), Aur Pyar Ho Gaya (1997), Jeans (1998), Aa Ab Laut Chalen (1999), Hum Dil De Chuke Sanam (1999), Taal (1999), Kandukondain Kandukondain (2000), Josh (2000), Hamara Dil Aapke Paas Hai (2000), Dhaai Akshar Prem Ke (2000), Mohabbatein (2000), Albela (2001), Hum Kisise Kum Nahin (2002), Devdas (2002), Dil Ka Rishta (2003). **Récompenses** 1994. Miss World 2000. Plus belle miss monde de tous les temps (avec un score de 9.911/10) 2002-2003. Remporte cinq trophées différents de meilleure actrice pour son rôle dans *Devdas* . A l'heure où le public français la découvre dans *Devdas* , premier Bollywood à être présenté à Cannes lors de l'édition 2002, Aishwarya Rai envisage de passer du statut de superstar indienne à celui de star internationale. « Ash » débute comme mannequin en 1993, alors qu'elle étudie l'architecture à Boombay et éconduit nombre de soupirants avec ses grands yeux bleux-verts. Après avoir raflé les trophées de beauté, dont celui de Miss Monde en 1994, elle devient l'égérie de Pepsi en Inde puis débute timidement sa carrière au cinéma en 1997, avec *Iruvar* . Les critiques demeurent circonspectes devant ses talents de comédienne jusqu'à *Hum Dil De Chuke Sanam* , pour lequel elle emportera l'équivalent indien du César de la meilleure actrice. **Bollywood à la rencontre de l'occident ?** Raccourci entre Bombay et Hollywood, l'industrie indienne du cinéma de "Bollywood" produit plus de 500 films par an. Leur forme très particulière (une durée minimale de trois heures !) obéit toujours aux mêmes règles : des combats, des danses et des chansons à l'appui d'histoires souvent familières du grand public indien puisqu'elles trouvent leur source, la plupart du temps, dans les légendes traditionnelles ou les mythes populaires du sous-continent … La spécificité de chaque film repose sur les scènes musicales, chantées et dansées : pour le réalisateur de *Devdas* , « C'est dans l'approche des numéros dansés qu'un réalisateur peut s'affranchir et innover. Les nuances les plus importantes du récit sont contenues dans le texte des chansons, souvent écrites par de grands poètes. » (Télérama 2003). Compte tenu de la durée exceptionnelle des films et des références culturelles encore souvent étrangères au spectateur occidental, le cinéma indien est largement diffusé dans le reste de l'Asie, en Afrique orientale ainsi qu'au Moyen Orient. Il reste en revanche rarement distribué dans les pays occidentaux. Pourtant quelques exceptions échappent à la règle, comme *Lagaan* , nominé l'an passé aux Oscars, *Devdas* , sélectionné au festival de Cannes 2002 qui reprend le mythe de Roméo et Juliette, bien connu du public occidental. Il faut aussi compter avec le public des expatriés, très présent à Londres par exemple, qui reste fidèle à ses traditions. La nécessité de toucher un public toujours plus large pousse les producteurs indiens vers une modernisation à la fois des histoires mais également du traitement cinématographique. Le mélange des cultures et l'influence des réalisateurs indiens qui tournent à l'étranger entraînent une nouvelle tendance : le film « hinglish » (hindi-english), film indien imprégné de la culture des jeunes anglo-américains.