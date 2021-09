Arts : "Il y a dans l'esprit du XIXe siècle un rêve de cinéma"

L'exposition "Enfin le cinéma !" s'ouvre ce 28 septembre au musée d'Orsay, jusqu'au 16 janvier 2022. À travers plus de 300 œuvres : films, photographies, peintures, sculptures, se dessine le lien entre l'art et le cinéma. Une envie de cinéma qui transparaissait avant même sa création dans l'art du XIXe siècle et dont le cinéma s'est largement inspiré à ses débuts. Entretien avec Paul Perrin, conservateur des peintures au musée d'Orsay et l'un des commissaires de cette exposition.

Qu’avez-vous voulu montrer dans cette exposition ?

Nous avons voulu montrer justement à quel point le cinéma, le cinématographe, est le produit de la modernité du XIXe siècle, qu'il est à la jonction de plein de mondes différents : le monde des beaux-arts, le monde de la photographie populaire, scientifique, le monde de la presse, le monde des divertissements populaires... Ce cinéma est le point de jonction entre un certain nombre d'univers et il nous permet de rassembler, de comparer, de rapprocher et de faire des liens entre des images que l'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. C'est à la fois un prétexte pour étudier le XIXe siècle autrement avec un œil neuf et avec cet œil cinéma pour montrer à quel point le cinéma est le produit de cette culture du XIXe siècle.

Qu’avez-vous pu faire comme lien entre toutes ces œuvres présentées ?

C’est assez génial de pouvoir montrer des techniques différentes de la peinture et de la photographie. Elles ont toutes deux mené au cinéma, par des chemins différents. Au sein de chaque salle de l’exposition (qui correspond à une thématique abordée par les tous premiers films), il y a différents types de liens entre les œuvres en deux dimensions ou inanimées et les films.

D’abord, l'image ou le spectacle montré précède le cinéma. Une œuvre projetée anticipe par exemple le cinématographe. Des œuvres contemplées par un public varié comme celui des salles de cinéma anticipent celui-ci.

Le deuxième aspect, ce sont les œuvres qui témoignent d'un rêve de cinéma et qui restituent le plus fidèlement possible la perception humaine. Voir les gens qui marchent dans la rue, enregistrer la lumière et la couleur, enregistrer les reliefs... Par exemple, dans la salle sur le temps, il y a à la fois des dioramas, des petits objets qu'on manipule chez soi avec une bougie pour voir des effets de jours, des effets de nuit, et il y a une peinture animée aussi d'effets de jour et de nuit. C'étaient des spectacles très populaires, très présents dans les familles bourgeoises du XIXe. On y trouve aussi de la chrono-photographie. Et puis, il y a la série des cathédrales de Monet, qui est un des grands moments de cette exposition : les séries, le travail sur la durée, la répétition du motif, la séquentialité. Et puis, on termine cette section par une planche de photogrammes Lumière. On y voit toutes ces photos, seize images par seconde avec un omnibus dans la rue. Autant de choses diverses, mais qui parlent toutes du même sujet : le désir du XIXe siècle pour introduire du temps, du mouvement dans l'image, pour animer les images et en faire un spectacle.

Le troisième type de lien correspond à une œuvre directement copiée, plagiée, pastichée, reproduite dans les premiers films.

• Crédits : Fiona Moghaddam - Radio France

Cela signifie qu’il y a avait déjà une envie de cinéma à l’époque ?

Oui et très forte. Il ne faut pas tomber dans l'anachronisme et dire que les gens au XIXe siècle avaient en tête le cinéma. Personne à l’époque n'avait imaginé ce que serait le cinématographe, évidemment. Mais il y a ce que nous avons appelé un désir de cinéma, un rêve de cinéma qui est dans l'esprit du XIXe siècle notamment celui des inventeurs, des scientifiques, des artistes, des forains, des gens de spectacle, de reproduire la vie le plus fidèlement possible. Cela passe par enregistrer le mouvement, restituer ensuite ce mouvement mais aussi par enregistrer la couleur, le relief. Beaucoup d'œuvres de l'exposition traitent de cette question de vue en trois dimensions, très présente à cette époque.

Dans les peintures que vous avez sélectionnées, qu'est-ce qui fait transparaître ce désir de cinéma ?

Il y a plusieurs types. Dans la première section dédiée à la ville, par exemple, de nombreuses œuvres des années 1870-1880, dans la foulée de l'impressionnisme, vont chercher à rendre le regard qu'un passant a dans la rue, dans une ville moderne. Pour rendre cette vision en mouvement du passant, des peintres comme Caillebotte, Berthe Morisot, mais aussi Anquetin ou De Nittis vont chercher des cadrages nouveaux. Ils vont chercher à vous mettre dans l’idée qu’une figure passe devant vous, sort du cadre, arrive vers vous. Vous ne savez pas très bien quel est le sujet, votre œil se promène. Ce sont des manières pour les artistes, également chez les photographes, de vous faire sentir que vous êtes dans un monde en mouvement et que vous-même êtes un spectateur en mouvement.

C'est quelque chose qui arrive avec le milieu du XIXe siècle. C'est aussi lié à la nouvelle culture urbaine qui s'affirme à ce moment-là : le flux des échanges, la ville avec des affiches partout, avec des vitrines, les grands magasins. Ces hommes et ces femmes du XIXe siècle ont un appétit pour l'image et des images toujours plus colorées, brillantes, vivantes, qui bougent et qui préparent en fait l’œil à l'arrivée du cinématographe.

• Crédits : Collection particulière - Radio France

Des peintures ont-elles représenté ou réagi à l’arrivée du cinéma ?

En préparant cette exposition, nous nous sommes rendus compte qu’il y a un décalage. Car au moment où arrive le cinématographe, il n'intéresse pas tout de suite l'art. Le monde de l'art reste hermétique à ce cinématographe qui est quand même, à ce moment-là, considéré comme une attraction foraine. Il faut attendre plutôt les avant-gardes des années 1910 pour que des artistes regardent ce cinématographe et s'en inspirent dans l'art. Au XIXe siècle, il y a une forme de méfiance, de prudence. On regarde ces images, mais elles n'influencent pas tout de suite les arts. C'est plutôt l'inverse. C'est vraiment le cinéma qui est influencé par les arts.

D’autant plus que le cinéma n’est pas considéré comme de l’art…

Exactement et d'ailleurs, on le voit bien avec une autre salle de l'exposition à laquelle je tiens particulièrement, celle sur la peinture d'histoire et les peintures de salon. Tous ces tableaux académiques qui ont inspiré les premiers films d'histoire, les films sur l'Antiquité, les films sur l'histoire de France, les histoires bibliques, etc. Le cinéma puise allègrement dans la peinture du XIXe siècle et cela ne gêne pas les peintres car pour eux, ce n'est pas de l'art. Donc, il n'y a pas de plagiat. Et il faut attendre 1910 pour qu’un peintre, Luc-Olivier Merson, qui peint une fuite en Égypte qui a été copiée à diverses reprises par le cinéma, s'en rende compte et porte plainte contre Gaumont pour plagiat. Cela montre qu’ en 1910, le cinéma est devenu un loisir de masse. Et donc, dès qu'il y a un emprunt, cela devient un plagiat. Mais avant cela, les arts ne regardent même pas, cela ne les intéresse pas tellement.