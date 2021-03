"Aujourd’hui, je ne me sens plus directeur de cinéma" : un an après, le vague à l’âme d'un gérant désemparé

Après quatre mois de fermeture et une année 2020 bouleversée par le Covid, Maxime Munier, directeur d’un petit cinéma à Joigny, dans l’Yonne, ne trouve plus de sens à son métier. Témoignage.

Il y a eu le confinement, il y a un an jour pour jour. Le déconfinement et la réouverture des salles obscures, le 22 juin. Quelques mois d’accalmie, puis la nouvelle fermeture et le reconfinement, le 30 octobre. Depuis, le cinéma navigue à vue, dans l’attente d’une réouverture, peut-être "au second trimestre 2021", selon les mots de la ministre de la Culture sur notre antenne. En attendant, l’humeur est morose, comme en témoigne Maxime Munier, directeur du cinéma Agnès Varda, dans l’Yonne.

"J'ai pris mes distances avec le cinéma pour aller revivre un temps dans ma famille"

Joigny : 10 000 habitants, petite ville du nord de l'Yonne entre Sens et Auxerre. C'est ici que se trouve le cinéma Agnès Varda, inauguré en 2017, labellisé "art et essai", et dont les 118 fauteuils de l'unique salle attendent vainement des spectateurs depuis maintenant quatre mois. Un temps salarié de l'Artdam (l'agence culturelle technique de Bourgogne-Franche-Comté), Maxime Munier, 29 ans, a pris les rênes du cinéma au moment de sa construction, lui qui avait toujours aimé "le décorum et l'ampleur de la salle de spectacle". Lorsque l'opportunité s'est présentée de diriger cette salle flambant neuve, il n'a pas hésité. Mais nous n'avons pas rendez-vous à Joigny : à 200 kilomètres de là, Maxime Munier nous accueille à Langres, sa ville d’origine.

Début janvier, quand j’ai eu l’impression d’avoir fait tout ce que j’avais pu pour le cinéma, j’ai décidé de prendre mes distances avec Joigny et d’aller revivre un temps dans ma famille en Haute-Marne.

Du côté du cinéma, il ne se passe plus rien. "Le lieu est en stand-by, l'activité quasiment inexistante." Le dernier lien avec le public ? La page Facebook du cinéma. Mais le cœur n'y est pas. "On essaie de maintenir un lien, mais ce n'est pas évident de proposer quelque chose. Le public n'a pas besoin de nous pour décider des films qu'il veut regarder à la maison." Dans les bons jours, le directeur tente de faire sourire ses abonnés, comme avec cette publication partagée le jour des Césars.

"On préfère garder ce contact-là plutôt que d'être simplement un site d'informations. De toutes façons, nous n'avons plus d'informations pertinentes à donner. Donc on préfère faire des blagues." Pas facile pourtant de garder le sourire. "On a vraiment l'impression que, quelle que soit l'inventivité que l'on peut avoir, cela ne sert pas à grand-chose puisque les décisions sont prises dans des ministères qui nous paraissent complètement opaques. Il y a vraiment une absence de sens et clairement, à l'heure actuelle, _je n'ai pas l'impression d'être directeur de cinéma. Je ne me sens directeur de rien du tout_."

• Crédits : Lisa Guyenne - Radio France

L'impression d'un jour sans fin

En arpentant les rues de Langres, bien loin de son cinéma, Maxime Munier se remémore le 14 mars 2020 et cette annonce d'Edouard Philippe, alors Premier ministre, trois jours avant le confinement général : tous les lieux accueillant du public et considérés comme non-essentiels doivent fermer. "Quand ces fermetures ont été prononcées, nous les avons acceptées parce qu'elles étaient véritablement nécessaires." Passé la sidération des premiers jours, la profession se remet au travail pour envisager la suite. "C'était le moment d'agir et de se poser toutes les questions pour envisager la réouverture prochaine dans des conditions sanitaires toutes nouvelles. Il a fallu élaborer les protocoles, les adapter à nos salles respectives… Et faire évoluer ce protocole pendant la réouverture estivale jusqu'en octobre." Une période d'émulation intellectuelle qui tranche avec le second confinement.

Ce qui a changé entre le premier et le second confinement, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression de ne rien pouvoir faire de plus. On pensait être au maximum de ce que l'on pouvait faire sur les protocoles. Pour moi et plusieurs de mes collègues, l'envie n'y est plus vraiment. Elle reviendra quand on rouvrira et que les films se remettront à sortir. Cette deuxième fermeture, on a l'impression que c'est juste un jour sans fin.

Écouter Réécouter "La perte de sens de ce que l'on fait au quotidien est encore plus forte au deuxième qu'au premier confinement" écouter ( 2 min ) 2 min "La perte de sens de ce que l'on fait au quotidien est encore plus forte au deuxième qu'au premier confinement"

Lorsque le gouvernement prononce le reconfinement fin octobre, Maxime Munier le perçoit d'abord comme "nécessaire, au même titre que le premier confinement, au vu de la situation sanitaire". Mais il déchante rapidement. "Ce qui a fait le plus mal, cela été de voir le reste du pays se déconfiner pendant que nous continuions d'attendre." D'autant que cette fermeture forcée tombe au pire moment, alors que les spectateurs commençaient tout juste à revenir en nombre après un été plutôt moyen.

Lors de la réouverture le 22 juin, les premières semaines ont été passablement compliquées. Nous avons commencé à ravoir un nombre d'entrées à peu près satisfaisant à partir d'octobre seulement, avec les vacances de la Toussaint. En fait, la machine s'est relancée dans les dix jours qui ont précédé la deuxième fermeture...

Désormais, tout est au point mort, y compris les séances avec les scolaires. En ce moment, l'essentiel du travail de Maxime Munier consiste justement à répondre aux questions des enseignants qui se demandent, eux aussi, quand leurs jeunes auront à nouveau accès au septième art. "Les profs nous demandent si la séance prévue en avril ou en mai est toujours maintenue. Et c'est terrible de devoir leur répondre : je ne sais pas. Ils ne comprennent pas non plus que l'on reste fermé sans aucune date de réouverture." A Joigny, cette année, il n'y a eu aucune séance de cinéma avec des scolaires, "alors que cela implique presque 1 500 élèves de la maternelle au BTS sur Joigny".

• Crédits : Lisa Guyenne - Radio France

"Rouvrir vite, mais pas n'importe quand"

Ce 17 mars marque l'An 1 de notre vie d'après le Covid. "Ce triste anniversaire nous fait regarder en arrière et dire : ça fait déjà un an. Un an que des protocoles ont été établis, que l'on sait faire. Et au bout d'un an, on a toujours pas de feu vert", s'attriste Maxime Munier. "Le plus dur pour le moral, c'est de se demander jusqu'à quand l'échéance sera repoussée."

Écouter Réécouter "Jour après jour, l'impression de s'éloigner d'une réouverture éventuelle" écouter ( 1 min ) 1 min "Jour après jour, l'impression de s'éloigner d'une réouverture éventuelle"

Sortir du tunnel, oui, mais intelligemment. "On veut rouvrir vite mais pas n'importe quand", explique le directeur. "Rouvrir en plein mois de juin n'aurait aucun sens. Juin et septembre sont les pires mois pour les entrées au cinéma, l'envie n'y est absolument pas. Nous fonctionnons plutôt avec les vacances scolaires. On a déjà raté les vacances de février. On est parti pour rater Pâques." La perspective de rouvrir en juillet-août n'est pas non plus une solution miracle.

L'été peut être une période intéressante si des blockbusters américains sont programmés. Malheureusement, ces superproductions ont besoin que les cinémas soient ouverts depuis un moment pour se persuader que le marché est suffisamment rentable. Donc, j'ai l'impression qu'on va même passer à côté de l'été.

Il faut aussi prendre en compte le temps d'adaptation nécessaire aux salles avant réouverture. Contrairement à certains lieux qui pourraient redémarrer quasiment du jour au lendemain, le cinéma est un diesel. "Trois semaines est un minimum vital selon moi", détaille Maxime Munier. "C'est le nécessaire pour s'organiser techniquement. Mais il faudrait à mon avis au moins six semaines pour que la filière redémarre correctement. C'est le temps qu'il faut pour organiser la promotion des films en amont de leur diffusion."

Mais même si les salles rouvrent, le public sera-t-il au rendez-vous ? "Économiquement, le CNC est derrière nous et va faire tenir la plupart des salles. Ce qui est véritablement inquiétant, c'est la défection du public", estime Maxime Munier. Il craint surtout pour les spectateurs occasionnels, "ceux qui ne viennent que pour voir de grands films très populaires". "C'était déjà dur d'aller les chercher pour les convaincre d'aller au cinéma, j'ai bien peur que plus la fermeture dure, moins ce public reviendra au cinéma. On récupérera facilement les férus de cinéma. Pas le public occasionnel."