Avec "La Vie scolaire", la comédie française se porte bien

Un film français caracole en tête du box-office, et ce n’est ni le pseudo sulfureux Une fille facile de Rebecca Zlotowski, ni la Fête de famille de Cédric Kahn au casting racoleur, qui ont des chiffres plutôt décevants.

Non c’est La Vie scolaire, le deuxième long-métrage de Grand Corps Malade et Mehdi Idir sorti le 28 août dernier, quelques jours avant la rentrée des classes. En dix jours, près de 800 000 spectateurs ont vu le film qui est projeté dans des salles de plus en plus nombreuses, plus de 450 aujourd’hui.

Alors qu’est-ce donc que La Vie scolaire ? Comme son nom l’indique, ça se passe dans un collège, celui du quartier des Francs-Moisins à Saint-Denis, un collège réputé difficile, où l’on suit la première année de Samia, interprétée par Zita Hanrot, jeune conseillère principale d’éducation, qui se voit confrontée à des problèmes de discipline, à la misère sociale, à la difficulté des enseignants, mais aussi à l’humour des élèves qui rivalisent de blagues et de bons coups pour faire rigoler les pions, les profs et les spectateurs. Les deux réalisateurs ont tourné dans ledit quartier de Seine Saint-Denis, le temps d’un été, avec des acteurs dont la plupart ont été découverts sur place, notamment Liam Pierron, celui qui interprète Yanis, jeune protégé de la CPE dont le père est en prison, tiraillé entre sa volonté de s’en sortir et la tentation de la rue.

Un film qui rassemble grand public et la critique

Le film n’est pas seulement populaire parmi le grand public, il rassemble aussi les suffrages de la critique, qui dans l’ensemble loue plutôt la réussite de cette comédie sociale, avec peu ou prou les mêmes arguments : son habileté à naviguer entre gravité et légèreté, à ne pas basculer dans le pathos, tout en n’évitant pas les sujets qui fâchent avec humour - entendre : c’est un film de gauche. Son humanisme et sa générosité, le point de vue serait profondément bienveillant sur ces jeunes des quartiers, et donnerait une “autre vision de la banlieue” - entendre : c’est un gentil film de gauche. Enfin sa “justesse”, c’est certainement le mot qui revient le plus : le film serait vraisemblable, réaliste, soulèverait les bons problèmes - entendre : c’est un gentil film de gauche qui tombe bien.

De fait, La Vie scolaire tombe bien, dans un paysage cinématographique français qui semble donner de plus en plus de place au genre de la comédie sociale, ce genre réputé typiquement anglo-saxon. Un article du Monde datant d’il y a un an citait notamment les films de Louis-Julien Petit, Discount et Les Invisibles, dont les succès au box-office avaient déjà surpris, des films au générique desquels on lit à la ligne production, tout comme pour La Vie scolaire, le nom de Marc Ladreit de Lacharrière : ce même Marc Ladreit de Lacharrière milliardaire, propriétaire de nombreuses salles de spectacles, financeur d’une fondation destinée à aider les jeunes issus de l’immigration, qui semble avoir flairé le bon filon de la comédie sociale qui tombe bien.

Alors comment expliquer ce consensus autour de La Vie Scolaire : qu’en avez-vous pensé et que représente-t-il selon vous dans le cinéma français aujourd’hui ?

Retrouvez et écoutez les réponses et les réactions des critiques de La Dispute à cette chronique, en cliquant sur le player en haut à gauche de cette page.