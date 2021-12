Boba Fett, personnage secondaire de Star Wars devenu mythe de la pop culture

C'est un personnage secondaire mystérieux qui apparaît dans la première trilogie Star Wars. Il s'appelle Boba Fett et a tellement marqué les esprits que le personnage va avoir le droit à sa propre mythologie, hors des écrans, dont une série "The Book of Boba Fett", diffusée sur Disney +.

Il n’apparaît que quelques secondes dans les films Star Wars, pourtant, Boba Fett est devenu l’un des personnages les plus populaires de l’univers de George Lucas.

Mélange de bandit de western, de chevalier médiéval et de mercenaire samouraï, c’est un mythe de la pop culture qui fascine depuis plus de 40 ans et qui est souvent cité et fait l'objet de détournements. Mais à l'origine, ce personnage casqué est surtout une très bonne idée marketing, qui va révolutionner la manière de faire la promotion des films.

Il apparaît pour la première fois au cinéma dans l'Empire Contre-attaque (1980), 2e volet de la première trilogie Star Wars. Le chasseur de prime casqué est chargé par Dark Vador de retrouver les rebelles en fuite.

Un concept d'armure avant d'être un personnage

Mais avant d’être joué par un acteur en costume, Boba Fett c’est d’abord un dessin concept : une silhouette en armure high tech blanche, imaginée par les designers pour le tout premier film.

Il est d’abord envisagé comme un prototype du personnage de Dark Vador, puis comme un super soldat de l’Empire, mais l'idée est finalement abandonnée.

Après le triomphe du premier opus, Un nouvel espoir en 1977, le concept est ressorti des cartons et retravaillé en vue d’une suite. Le concept est retravaillé, l'amure blanche immaculée devient verte et cabossée.

Thibaut Claudel, auteur du podcast Outrider sur l'univers de Star Wars : "La réutilisation des designs dans l’univers Star Wars, c’est assez courant. Il y a vraiment ce côté “rien ne se perd, tout se recycle”, pour la simple et bonne raison qu’il y a énormément de dessins, de travaux préparatoires conçus en amont des films et ça coûte parfois très cher de commencer à fabriquer des costumes, de les peindre ou même de les dessiner."

L’allure du personnage est finalisée, mais le personnage n’a ni identité, ni histoire. Le département marketing décide alors de le “tester” auprès du public, en le proposant sous forme de petite figurine pour enfants à commander, puis en le présentant dans une parade promotionnelle, en 1978 en Californie. Le personnage inverse en quelque sorte le circuit du merchandising propre au cinéma : pour la première fois, le personnage est vendu sous forme de produits dérivés avant même d'apparaître au cinéma.

Thibaut Claudel : "Ce qui va définitivement l’emmener vers le culte, c’est le Star Wars Holiday Special, qui est un assemblage de plein de segments animés ou non sur l’univers de Star Wars. Dans ce Holiday special, il y a un passage animé où on voir Boba Fett dans un style qui rappelle beaucoup Jean Giraud, Mœbius."

Boba Fett suscite un énorme engouement avant même sa première apparition au cinéma. D'une part parce que son armure intégrale crée du mystère autour de son identité, mais aussi parce que son allure a été pensée comme un amalgame de tous les modèles masculins “badass” qui existent.

Un personnage "cool" à la Clint Eastwood

Il est avant tout un hommage à Clint Eastwood et au cinéma western, avec son poncho, sa gestuelle et même le bruit d’éperon qui accompagne sa démarche, rajouté en post-production.

Il y a du Batman en lui, avec sa panoplie de gadgets. Son armure et son casque en T évoquent aussi un chevalier médiéval.

Thibaut Claudel : "Il y a forcément aussi un côté samouraï, film de sabre. Ce personnage est très inspiré de Django, le Western, qui est lui-même inspiré de Yojimbo, un film de sabre japonais. "

Le personnage emprunte aussi aux guerriers maoris, grâce à l’acteur néo-zélandais, Temuera Morrison, qui l’interprète sous le casque.

A la fois caractérisé par son armure et en même temps très malléable, le personnage se développe hors des films, dès la fin des années 1980 dans less comics, les romans, les jeux vidéo, le merchandising et les séries TV.

Tantôt héros justicier, tantôt antagoniste du côté obscur, le personnage étoffe sa mythologie dans tous ces récits alternatifs, bien avant la mode des spin-offs, sequels et prequels de Marvel ou DC Comics.

Thibaut Claudel : "C’est lui le premier spin-off d’une certaine manière. Il y a vraiment ce côté puissance de l’imaginaire, une force d’évocation telle que beaucoup de gens se sont emparés du mythe avant même qu’il débute sur l’écran. Ça a permis à Boba Fett de durer et d’inventer une certaine forme de récit alternatif, une forme de marketing et de narration entre les écrans et les apparitions. L’idée sera pas mal répétée, clonée, ce qui est assez marrant quand on connaît l'origine

du personnage… qui est un clone."

Star Wars, l'oeuvre d'illustrateurs plutôt que de scénaristes

Contrairement à d'autres grandes sagas comme Dune de Frank Herbert ou Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Star Wars n'est pas l'oeuvre-monde d'un auteur démiurge, même si c'est George Lucas qui en a incontestablement imaginé la structure.

Star Wars est un univers fictif, en constant expansion, enrichi par les dessins visionnaires d'illustrateurs et de designers comme Ralph McQuarrie.

La genèse de Boba Fett montre que dans cette galaxie très lointaine, ce sont parfois les dessins et les designs qui orientent l'écriture de l'histoire, et non l'inverse.