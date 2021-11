Box office culture: démarrage prometteur pour "Aline", le film au casting franco-canadien de Valérie Lemercier

Cette semaine au programme du box office : carton en salles pour "Aline" de Valérie Lemercier, "Cry Macho" de Clint Eastwood, "H24", une série documentaire sur les Beatles, "Call of Duty : Vanguard" et un album, fruit de la collaboration de Bruno Mars et Anderson Paak qui forment le duo Silk Sonic !

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Entre Valérie Lemercier et Clint Eastwood, le public a tranché en faveur du faux-biopic pour son premier jour en salles

En salles obscures, on remarque un excellent démarrage pour Aline, le nouveau film de Valérie Lemercier qui retrace la vie romancée, fictionnée de Céline Dion. Un faux biopic donc, qui a fait près de 123 000 entrées pour son premier jour en salles. On ne sait pas si ce sont les fans de Céline Dion ou ceux de Valérie Lemercier qui se sont précipité dans les salles, un peu des deux à n’en pas douter. La performance de l’actrice est sensible, et le public peut décemment croire au personnage d’Aline (notamment) grâce à la performance du casting canadien qui l’entoure et donne une profondeur au film. Mention spéciale à Sylvain Marcel en alter-égo de René-Angélil, mais aussi à Danielle Fichaud et Roc LaFortune dans le rôle des parents d’Aline.

Côté cinéma US, Clint Eastwood revient avec Cry Macho, l’adaptation ambitieuse d’un roman de N. Richard Nash dans lequel une vieille vedette de rodéo devenue éleveur de chevaux, accepte de rapporter le fils de son ancien patron du Mexique. Le film, qui a coûté 33 millions de dollars, n’a récolté qu’un peu plus de 18 000 entrées en France le jour de sa sortie et des critiques assez partagées. Ce premier jour est même décevant en comparaison de son dernier film, Le Cas Richard Jewell sorti en 2020. A voir s’il rattrapera ou pas ce dernier qui avait pour sa part l’excuse de pâtir de la crise sanitaire et de la fermeture prolongée des salles...

Quel impact des prix littéraires sur les ventes ?

C’est évidemment le prix Goncourt 2021 La Plus Secrète Mémoire des Hommes de Mohamed MBougar Sarr qui intéresse les libraires et notre partenaire GFK. Va-t-il décoller et atteindre les 1 million d’exemplaires du Goncourt l’an dernier. Pour l’instant, il n’aurait atteint que 12.000 exemplaires (en vente) cette semaine, nous indique l’Express, mais nous n’avons pas encore les chiffres complets de la semaine, à cause du pont de l’Armistice. En tout cas Amélie Nothomb qui a obtenu le Renaudot a déjà dépassé les 100.000 exemplaires, alors que Clara Dupont Monod, lauréate du Femina, a vendu 11.000 livres et Christine Angot 16.000 après avoir obtenu le Médicis.

Non fiction

Tout change pour que rien ne change dans le box office en non fiction cette semaine bien qu’à y regarder de plus près, une auteure inconnue au bataillon s’est infiltrée dans les meilleures ventes : Natacha Calestrémé. On n’est ni dans les essais, ni dans les documents : on est là dans le développement personnel, un genre qui caracole dans les ventes depuis le covid. À chaque reconfinement, les livres de Natacha Calestrémé étaient de nouveaux des bestsellers, analyse-t-on dans sa maison d’édition, citée dans le JDD ce matin. Le développement personnel est un genre en lui-même, mais un genre très vaste qui va de la méditation à l’empowerment, en passant par les médecines douces, les livres feel good, le chamanisme, les guérisseurs... et parfois le n’importe quoi. La Clé de votre énergie et Trouver ma place de Natacha Calestrémé chez Albin Michel sont des livres scientifico-ésotériques à très grand succès. Plus de 250.000 exemplaires pour le premier titre, et déjà 35.000 pour son nouvel opus publié il y a un mois. Son secret : elle est très présente sur les réseaux sociaux, s’intéresse à l’ésotérisme et au spirituel et elle démocratise le développement personnel, dans la lignée de ce que Matthieu Ricard, Christophe André ou Fabrice Midal ont déjà réussi dans cette niche du monde de l’édition. Une niche qui ne cesse de croître, malgré quelques illuminations.

Une série pour mieux comprendre la violence systémique qui s'opère sur la gent féminine chez Arte, une saison 2 pour Squid Game et une série documentaire sur les dernières heures des Beatles à venir sur Disney

Côté séries, Arte nous propose H24, une série qui partait du constat de l’augmentation des signalements de violences sexuelles et sexistes au premier confinement. C’est un raz-le-bol lié à la diminution voire l’invisibilisation de ces violences faites aux femmes qui a motivé ses deux créatrices, Nathalie Masduraud et Valérie Urréa, à se lancer dans le projet. Résultat : une série de 24 court-métrages tirés de faits réels (pour les 24H de la journée - les violences ne connaissant aucun répit) liés par une esthétique simple et efficace. Chacun part du texte d’une écrivaine abordant un type de violence, de la plus anodine et insidieuse à la plus violente (de la rigidité des codes vestimentaires jusqu’au féminicide) ensuite interprété par une actrice face caméra. Le casting comme l’écriture sont impressionnants de qualité et de diversité, rassemblant des talents internationaux (Camille Cottin, Diane Kruger, Aloïse Sauvage, Valérie Bruni-Tedeschi, Noémie Merlant, Christiane Taubira, l’américaine Siri Hustvedt, la polonaise Grazyna Plebanek). C’est un cocktail de puissance et de sensibilité, toujours poétique, souvent tragique, mais jamais fataliste.

On salue la chaîne de nous proposer ce contenu qui en plus d’être de qualité, reste rare dans le paysage sériel alors même que le sujet intéresse, preuves en sont les records de ventes des essais de Mona Chollet et des témoignages comme celui de Sarah Abitbol (Un si long silence, Plon).

Dans un tout autre style, mais la série nous avait aussi marqué par sa violence : le créateur de Squid Game confirme à Variety cette semaine la préparation d’une deuxième saison, dont on ne sait encore rien, si ce n’est qu’on y retrouvera son acteur principal.

Autre projet extrêmement attendu : la série documentaire en 3 parties The Beatles - Get Back, réalisée par Peter Jackson à l’origine de la trilogie du Seigneur des anneaux. En effet après la série documentaire McCartney 3,2,1 en septembre dernier, Disney récidive sur le sujet des Beatles, avec cette fois un focus particulier sur la période de janvier 1969. Ringo, John, Paul et Georges doivent préparer leur retour après 3 ans d’absence avec ce qui deviendra Let It be, leur dernier album, juste avant un concert le 30 janvier 1969 sur le toit de l'immeuble d'Apple Corps à Londres et la séparation définitive du groupe. Les épisodes de cette plongée intime au cœur du processus de création du plus mythique des boys band britanniques sera riche en extraits audio et vidéo inédits puisque le groupe avait été suivi par une équipe de tournage qui en ont tiré 57H d’images et 150H d’enregistrement audio. On a hâte de les découvrir les 25, 26 et 27 novembre sur la plateforme.

Le nouvel opus de Call of Duty détrône sans peine Fifa 2022

Côté jeux-vidéo, c’est Call of Duty : Vanguard qui pulvérise les records de ventes. Si les ventes physiques baissent d’année, les ventes numériques augmentent avec les consoles next-gen (nouvelle génération) et la franchise reste celle qui se vend le mieux mondialement. Cette fois, le joueur est catapulté en pleine Seconde Guerre Mondiale, comme l’avait déjà proposé en 2017 le studio Sledgammer Games avec Call of Duty World War II mais Vanguard parvient à se démarquer avec des combats en dehors des habituels champs de batailles franco-allemands, ici en Europe de l’Est, de l’Ouest, en Afrique du Nord et dans le Pacifique. Le but des 5 experts de la Vanguard est de mettre fin au projet Phoenix qui permettrait l’avènement d’un IVème Reich après la mort d’Hitler. Un scénario moins linéaire qu’à l’habitude, oscillant entre présent et flashbacks, des décors d’une grande qualité esthétique et un mode multijoueur qui challenge les fidèles : voilà sans doute les raisons du succès de cet opus que l’on vous conseille de découvrir sans tarder.

Classement GFK des ventes de la semaine, catégorie jeux vidéo.

Silk Sonic : un duo de choc pour des compositions tout en douceur

Sortie ce vendredi, de l’album tant attendu de Bruno Mars et Anderson Paak, "An Evening with Silk Sonic" : c’est le super-duo soul créé pour la circonstance, celle de renouer avec la musique R&B traditionnelle, un revival soul époustouflant.

On connaissait déjà le titre Leave the Door Open, mais depuis ce vendredi on a l’album complet chez Atlantic – et c’est superbe.

Ce box office est issu de l'émission "L'intelligence artificielle : c'est déjà demain." du 14 novembre 2021.

