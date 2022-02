Box office culture : Kanye West sort Donda 2 et Netflix un nouveau documentaire pour marquer le coup !

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Après Orelsan sur Amazon Prime, Netflix contre-attaque avec documentaire sur une Kanye West avant la sortie de son album

On commence cette semaine avec un croisement entre musique et série avec ce documentaire en trois parties consacré à Kanye West sur Netflix : Genious, A Kanye Trilogie.

Un nouvel épisode est diffusé chaque mercredi, pour l’instant seul le premier est sorti, les deux autres arrivent donc ce mercredi et le suivant ! La série est disons archéologique, et l'on décortique la genèse de l’émergence d’un rappeur, d'un Genious - un génie, comme l’indique sans vanité le titre du documentaire.

L’essentiel des images, comme des rushs, comme des demo tapes, sont d’époque. On y voit et on y entend le jeune homme, trois gros mots par minutes, chercher sa voie. La mini-série, en trois parties, est passionnante pour celui qui s’intéresse à l’histoire du rap et à la naissance d’une icône mondiale : Kanye West. Il est filmé à ses débuts par un ami, tout est brut et inédit, voire brutal parfois. Il calque sa vie sur celle de la star dont il deviendra finalement le producteur et l'ami et qui est son modèle d'alors, Jay-Z. Les paroles de Kanye West, « Je suis un storyteller ; je suis un song-maker », résonnent d'autant plus juste puisqu'il est devenu depuis l’un des rappeurs les plus aimés et les plus haïs de notre époque.

Il est vrai que Kanye West a également beaucoup déçu : christianisé, trumpisé, fakysé, il donne l'impression d'être tombé bien bas, après être monté si haut. Néanmoins, il reste l’un des rappeurs les plus innovants de tous les temps, innovant dans le rap pop comme dans le christian rap. Le voir à ses débuts, inconnu et joueur, cherchant à se faire signer par le label iconique Roc-A-Fella est touchant. Plus touchant encore, sa relation avec Donda, sa maman, figure du bien dans ce monde brutal. Le documentaire en dit long sur l’histoire du hip hop et de la créativité de notre temps. Ambitieux déjà, méga-égocentrique aussi, tout est passionnant dans ce documentaire en trois parties, diffusé sur Netflix depuis cette semaine et qui précède de peu la sortie ce mardi de son nouvel album, Donda 2… mais il ne devrait être disponible sur aucune plateforme de streaming, ni Spotify, ni Deezer, ni Apple Music (au moins au départ) ! Il sera seulement sur « Stem Player », une sorte de baladeur MP3, sa propre plateforme. Cela ne devrait durer qu’un moment car ce n’est ni viable, ni durable, mais c’est un bon coup de communication et un moyen de créer l'exclusivité. En attendant cet album, on écoute Through the Wire, le single qui a lancé – et catapulté – sa carrière.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sans surprise, Pierre Lemaître continue de survoler la fiction !

Un box office stable côté fiction littéraire, avec Le Grand Monde de Pierre Lemaître qui reste numéro un des ventes, loin devant tous les autres. À noter : la bonne tenue de Leila Slimani avec Le Pays des autres, en quatrième position, tandis que l'on trouve le tome 1 de cette série, La guerre, La guerre, La guerre en Folio.

D'une immersion à l'autre, des EHPAD Orpea à la campagne d'Éric Zemmour

Les fossoyeurs de Victor Castanet reste également en tête des meilleures ventes, selon notre partenaire GFK. Et à noter deux livres contre Zemmour qui sont aussi dans les bestsellers : Zemmour contre l’histoire, dans la collection Tracts de Gallimard (à la deuxième place) et La Falsification de l’histoire de Laurent Joly, chez Grasset à la vingtième place. On a également découvert, que d’habiles petites mains zémmouriennes, fort bien organisées, corrigeaient en permanence les pages wikipedia d’Eric Zemmour…en témoigne l'enquête de Vincent Bresson, qu'il relate dans son ouvrage, Au coeur du Z - un journaliste a infilté la campagne d'Éric Zemmour.

"Uncharted" : de jeu vidéo à succès à blockbuster en salles

Beau lancement de Uncharted de Sony avec Tom Holland : presque 200 000 entrées France pour la seule journée de mercredi sur 653 écrans. On assiste bel et bien à un film d’action et d’aventure, une grande chasse aux trésors internationale à la Indiana Jones, avec une caractéristique rare : c’est le passage, semble-t-il réussi, d’un jeu vidéo à succès devenu un blockbuster dans les salles de cinéma.

En parallèle, on attend bien sûr la sortie mercredi de Maigret, un film de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu. C’est une adaptation du livre Maigret et la Jeune Morte : on verra si un Depardieu à pipe et en imperméable réussira dans le box office !

Le Tartuffe dans sa version 1664 à la Comédie Française !

Théâtre, maintenant, et un théâtre qui fut également diffusé ce mardi dans plus de 300 salles de cinéma. Une version inédite du Tartuffe de Molière, la version initiale, censurée par Louis XIV et qui a été retrouvée. La Comédie française la propose dans une mise en scène époustouflante d’Ivo van Hove, toute de lumières et d’effets scéniques remarquables. Le Poète vous dit : aux lâches, soyez fous ! Et ils sont tous fous sur cette scène : Denis Podalydès grandiose dans le rôle d’Orgon ; Christophe Montenez, dans celui du faux dévot Tartuffe est exceptionnel. Comme toujours avec Ivo van Hove, la pièce est millimétrée, dans ses lumières, ses costumes, ses mouvements d’acteurs et de décors. Tartuffe chez ce premier Molière est sauvé de la rue, de la mort, par Orgon. Il y a du Roi Lear chez cet Orgon trop orgueilleux pour voir qui est Tartufe. Et chez Molière aussi, il y a des codes, que le spectateur ne perçoit pas toujours : le miel, par exemple, à la connotation graveleuse, et tant de jeux de mots derrière les alexandrins libidineux. À l'occasion du quatre centième anniversaire de Molière cette année, ce Tartuffe redécouvert et revigoré est inoubliable. Vous pouvez le voir à la Comédie Française jusqu’au 24 avril et s'il est déjà complet cette saison, il devrait reprendre cet automne. À ne pas manquer !

Shonda Rhimes de retour sur Netflix, avec l'histoire vraie d'Anna Delvey

Côté série cette semaine, on parle beaucoup d’Inventing Anna sur Netflix, une fiction mais bien inspirée de faits réels puisqu’elle revient sur l’histoire d’une arnaqueuse, Anna Delvey, ou Anna Sorokin, qui a fait trembler la haute société new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière russe pour mieux lui soutirer des millions. L’histoire est adaptée par Shonda Rhimes, récemment à l’origine des Chroniques de Bridgerton ce qui laisse présager d’un beau succès pour Inventing Anna, son montage dynamique et la qualité de son ambiance musicale. Ce n’est pas la série de l’année mais elle reste agréable à regarder.

On en profite pour rappeler la fin du feuilleton marseillais Plus Belle La Vie après plus de 18 saisons d’existence, ainsi que l’annonce d’une nouvelle série consacrée à une personnalité de la musique : Johnny par Johnny, qui débarquera en mars sur Netflix !

GTA sort en format physique sur Switch, l'occasion de refaire le point sur cette "édition définitive"

Enfin côté jeux vidéo, on constate que GTA: the trilogy, definitive edition, déjà sorti en dématérialisé en décembre 2021, connaît un regain de popularité chez les joueurs, sans aucun doute grâce à la sortie physique de son édition sur Nintendo Switch le 11 février dernier. Le retour à Liberty City est plutôt agréable, l’univers coloré, l’ambiance urbaine et rap sont cette fois-ci augmentés d’une refonte graphique : on a une atmosphère sublimée, mais des personnages lissés qui, malheureusement, perdent de leur superbe. Le gameplay n’a quant à lui pas subi de réelle modification, mais, on doit l’avouer, pour notre plus grand plaisir car force est de constater que la magie opère toujours.

CE BOX OFFICE EST ISSU DE L'ÉMISSION "COMMENT DUBAI DEVIENT LA NOUVELLE CAPITALE CRÉATIVE DU MONDE ARABE" DU 20 FÉVRIER 2022.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour mieux la comprendre, notre radiographie de la génération Z. Pour une nouvelle éthique de la musique en streaming, nos conseils pour se réapproprier sa musique. Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.

••• Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Soft Power, France Culture, 116 avenue du président Kennedy 75016 PARIS ou par email directement à l'adresse marcelo.velit@radiofrance.com.